【2021金音獎】賽後總評：台灣創作者足以登上國際殿堂，但典禮專業性卻離國際水平相距甚遠

文:Underdog

文化部每年用你跟我納稅錢所舉辦的金音創作獎,這個讓難得在金曲獎展露頭角的音樂創作者露臉的「金曲二軍」金音獎,今年邁入第12屆,近年也被批評越來越與金曲獎難以區分。

今年金音獎首次移師不久前才正式啟用的高雄流行音樂中心舉辦,雖然產業論壇仍是維持在台北,讓人覺得有精神分裂之嫌,但北部典禮團隊直奔高雄也算有心向南,匯集了南北人才,看來還真得應驗了那句「貨出得去,人進得來」。

對常常綁在工作室、家裡,或不是在往練團室路上就是在錄音室路上,缺少鎂光燈訓練的台灣音樂創作者來說,面對鏡頭展露的尷尬不是新鮮事,更何況舟車勞頓,大家都要簡短致詞以免拖到趕高鐵的時間(難怪明年金曲獎移到高流舉辦)。

話說這屆金音獎可說是展現了台灣創作者能登上國際殿堂的高度,但典禮專業性卻離國際水平相距甚遠的可憐現實,綜觀兩者令人深感苦樂參半,今年我們不要再檢討受害者,而是探討該專業的人不專業,讓我特別想設立幾座不同的場外獎,來頒發給這些燃燒納稅人稅金的高光時刻。

本回繼續報憂不報喜,就當我是一場音樂圈的秋季憂鬱,也延續一下金音獎的討論度,嘗試對這個歷經轉型一次定位至今不明的獎項,施行一場CPR,坐等救護車到場。

我本來就對以假日本口音取悅台灣觀眾的網紅美麗本人,不會有太多期待,他在自己的頻道或其他活動上玩就好了,但你有想像過水星音樂獎的主持人用印度口音全程訪問嗎?典禮上的印度裔會如何想?或是用原住民口音訪問原住民歌手?用假ABC口音訪問假ABC歌手?(沒事被盜)我就問如果美麗本人就這樣訪問大竹研是不是有失禮節?

金音獎於2018年設立亞洲音樂大賞,近年更廣邀亞洲音樂人參賽,目標就是要放眼國際,成為踰越華語世界本位的音樂獎項。但在任何國際級的獎項上,沒有人會用這種方式主持,何況這次更有日本頒獎嘉賓與評審,甚至音樂人視為神的坂本龍一。

美麗本人在訪問風籟坊時,會日文的吉他手Chris應該是誤以為美麗本人是日本人,直接用日文應答,美麗本人當下脫口說自己「一句日文都不會」,這個時候還不知道接下來的訪談要收斂,依然故我,真的是shame on you,讓這種主持水平上國際級獎項真是shame on us,這對與日本建立起深厚友情的台灣原創音樂圈是一種非常不合乎情理的選擇。

後台直擊看似輕鬆,但反而更需要專業主持人的本領與用心做功課的程度,非音樂工作者或日常關心創作音樂領域者,很難如魚得水,我一直認為這是比主舞台的主持人更需要專業經驗的任務,千萬不可小覷。

但本屆金音獎頻頻少麥克風、流程動線安排凌亂,畫面分鏡和鏡頭也都沒有設計,甚至沒有場控指揮人員、助理cue每組藝人on call等,連盞環形補光燈也沒有,臉要多黑有多黑,甚至順線人手都不夠,根本不需要多專業技術背景,都能看出凌亂與虛應。

這根本不是隨性而是隨便了,乾脆把主持人費用省起來去聘工作人員,讓音樂人去訪問音樂人就好,反正看這段直播的人其實都是音樂粉絲居多,要把美麗本人、啾蒂俏的粉絲吸引過來的轉換實在太低、成本太高。

試著想想看,粉絲訂閱YouTube頻道與開啟提醒的邏輯,何況後台主持人曝光的貼文根本不會先提供後台直擊的直播網址,到底怎麼把對方的粉變成你的粉?甚至直接找圈內工作者或網紅型的音樂粉絲來主持,通常都比主持人了解這些受訪藝人。

以前是藝人參加金音獎穿得像素人,現在反而是主辦方把藝人都拍得像素人,所有後台直擊並不是讓藝人露出素人的一面,而是要讓藝人有更多的面相展示,而不是每年一次瓦解藝人日常辛勤建立的形象。

然後要跟啾蒂俏說,是「來吧!焙焙!(ㄅㄟˋ)」,歌迷要知道藝人怎麼唸,身為主持人更需要唸得正確。

今年金音獎備受萬眾注目大錯誤,就是放錯影片的烏龍。在放錯入圍影片的狀況下,入圍創作歌手獎的ØZI上台謝完全世界後,主持人大霈才回到舞台上解釋剛剛放錯影片。我想ØZI當下應該很希望TPA現在能出現摧毀這個時間線吧?

這次事件整體除了放錯影片,更應該歸咎於活動現場人員對整體獎項流程的不了解,包括大霈沒有及時發聲制止,甚至現場工作人員並沒有人即時發現流程有誤依舊引導人員上台。

看了金曲獎這麼多年,我們都清楚頒獎的過程一定是「先放入圍影片,再頒發獎項」,雖說事發快速,但現場人員對於流程不清楚、危機處理意識不足,甚至放任錯誤進行。

當大霈宣布完「創作歌手獎也要再麻煩Yoyo」後,影片並不是放入圍者介紹影片,就這樣放行我們的王中之王奧西曼德斯上台,肇生後續風波。

反觀被拿來當成案例的奧斯卡獎《越來越愛你》和《月光下的藍色男孩》最佳影片獎頒錯獎事件,製作人有立即制止得獎感言說明,此時更能看得出身為主持人的吉米基墨(Jimmy Kimmel)機智,在旁吐槽主動化解尷尬,兩組人馬更在台上交會相擁,雖然失誤,但仍能稱得上場面熱鬧非凡,觀眾鼓掌,而不是再度放著日常處變不驚的黃宣在台上懦懦地說:「發生這樣的事情,我覺得有點尷尬。」

與其把性別教育或音樂美學放入學齡前,國人更應培養自嘲的幽默感,化解發生在自己身上尷尬事件,教材我覺得可以找賀瓏編。

至今媒體把這件事情當作金音獎最重要的消息大肆報導,但是後來以保護藝人名義,這段影片不授權報導,也在各大報導中用「某個工作人員點錯影片」草草帶過,而不去檢討可能的團隊與流程疏失,該不會又要只處理掉出問題的人,而不處理流程本身吧?實在是看不懂這種操作。

更有觀眾直接不明就裡把矛頭指向被放錯預錄影片的頒獎人岑寧兒,所以儘管本屆金賽獎競爭激烈,但她仍毫無懸念奪得本屆金音最賽苦主,值得喝采。(請讀者仔細聽,慌亂的工作人員在影片一出時就狂喊錯了錯了 。)

本屆當然有些值得嘉許的時刻,也非常能抓住年輕人的心思,典禮企劃與腳本還算可圈可點,包括「我是羅大佑看著我」以及「阿彌陀佛姊」驚喜登場都讓人感到台灣迷因(meme)力量的偉大。

但實在不明白,明明有設置音樂總監與以及演出製作人,已經行之有年、每年麥克風數量都再創新高的現場LIVE表演,仍然因為轉播混音而變得相當難聽。

先不說康士坦變化球演出阿尼麥克風沒聲音(資深後搖歌迷表示這段太讚了),本屆轉播成音品質變動過大,尤其數段演出都已高強度、高張力的金屬樂、高能量電子音樂為表演項目,仍舊對線上音訊品質感到可惜。

拿下三座獎項的血肉果汁機,現場演得再好再賣力,轉播卻只能聽見大鼓、吉他延遲,跟FAAS(FUTURE AFTER A SECOND)演出時,TAKE遠得像人在台北唱的......。果然金毛老師今年行大運,好不風光!不但隨「康士坦的變化球」、「血肉果汁機」登台表演,更因為血肉一舉拿下「最佳專輯獎」、「最佳樂團獎」以及「最佳現場演出獎」一共上台三次,令人讚嘆「金屬的時代來臨了!」(抱歉我LAG),甚至全平台觀眾都在線上聽金毛的監聽喇叭,值得嘉勉一座「金風光獎」。

拜讀諸多文章討論,近年各界拿補助、紓困拿到手軟的原創音樂圈,早已不可逆地成為了文化部影視及流行音樂產業局的形狀,我實在看不到什麼值得一提的認真檢討,原來12屆的金音獎在你們這一眾樂評人、文化人眼中已經是可以過關的嗎?

真是令我感到羞恥,現在順風就把你們的尊嚴給放手了,整個圈子裡面好像只剩下巴奈這種被小英搓湯圓的創作人,還在努力撐著忠於自我的大旗,撐到每次都精神不濟在典禮會場睏去。這也許就是她沒辦法如期拿下金曲獎最佳華語女歌手的一大原因,畢竟她以前一分耕耘有1.35倍收穫,在其他場合就要比別人辛苦135倍才能拿到屬於她應得的尊重。

自過往陽奉陰違的態度,變成弄假成真的真誠,這一路不到十年。承認吧!在獨立圈、原創圈裡死命耕耘的小眾其實仍舊是金曲獎與流行音樂眼中的不入流,若不拿出鄭宜農那番「奇花異草」的驕傲,死命靠攏與妥協,那其實根本沒有養出什麼原創音樂、獨立樂團,如果台灣最後龐克樂團只想得到當代電影大師,那真是蠻悲哀的一件事。

並不是為了出名而刻意聳動或標新立異,而是不要那麼乖地每次都「謝謝文化部」,何況長遠來說這些終究是一場空。

商業化之外,還是把你的「幹你娘雞掰」罵出來,或用機智的諷刺成就藝術性,不要跟你瞧不起的老師低頭;不要隨著台灣文化政策見風轉舵;不要跟利用你內容賺取收益你卻只能吃微薄分潤的平台低頭;不要讓那些準備摸你頭的產業大老如願以償;不要因為經紀人行銷顧問的一句話就讓你不再探索創作中的未知;不要因為中國或任何一國而三緘其口⋯⋯這些才是屬於奇花異草的驕傲,我想才不違「Golden Indie Music Awards」中的所謂「Indie aka. Independent」的初衷。

Do what other people don't.

Don't repeat what it's already done.