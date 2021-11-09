法國天主教神職人員70年來性侵超過21萬6000名兒童，主教團主席道歉並下跪懺悔

文：吳宗宜

天主教會為多年掩蓋性侵兒童案件道歉，是真心誠意還是虛應故事？

天主教會長年有神職人員性侵兒童醜聞近年來不斷爆出，10月初，法國一份獨立報告揭露法國天主教會，長期包庇成員對兒童的性侵案；過去70年來超過33萬名兒童曾被神職人員和教會成員性侵，引發輿論一片譁然。

法國主教團在11月5日的年度會議上，投票通過教會應為成千上萬的性侵兒童事件負起責任，不應對許多兒童受虐的事件視而不見。

法國主教團會議主席博福特（Eric de Moulins-Beaufort）於11月6日率領120位大主教、主教、教徒出席天主教徒的聖地、盧爾德聖母教堂的泣童（weeping child）雕塑揭幕儀式，並下跪懺悔；另應受害者的要求，神職人員在儀式上沒有穿宗教服裝。

法國主教團發言人德威勒蒙（Hugues de Woillemont）表示：「我們今天想在盧爾德這個地方，第一次以實體的方式紀念過往如此多的暴力、悲劇和污衊。」

衛報報導，童年時期曾受害的女子加尼爾（Veronique Garnier）說，她被現場的儀式所感動，但小時候也有相同經歷的神父德爾博斯（Jean-Marie Delbos）則痛斥該懺悔儀式「是一場騙局」，並呼籲處罰性侵兒童的神父、解除他們的神職。

約有20名信徒在手臂或脖子上繫著紫色絲帶，呼籲天主教會進行4R，即認錯、承擔、賠償和改革（recognition, responsibility, reparation and reform）。

一份由法國行政科學研究所院長索維（Jean-Marc Sauvé）領導的22人獨立調查委員會，在10月5日發布調查報告，揭開了這場天主教會長期隱瞞的醜陋真相。這個由社會學家、法官、法學教授、神學家和不同信仰團體組成的獨立調查委員會，花費2年半的時間，聽取來自6500位受害者和證人的意見，並研究教會、法庭、警察和新聞媒體的檔案，調查了從1950年到2020年法國天主教會所犯下的性侵案件。

報告估計在這段期間內，至少有21萬6000名兒童曾遭法國天主教神父、執事和其他神職人員性侵，若是加上教師等其他人員在內，70年來有超過33萬名兒童受到性侵。

這份2500頁的報告並指出，其中約有3000名、超過半數的施暴者是在教會工作橫跨70多年的神父們，有80％的受害者是男孩。

報告稱：「除了家庭和朋友外，天主教會是性侵事件最容易發生的地方，與公立學校或夏令營相比，兒童在教會內更容易受到性虐待。面對這種禍害，很長一段時間以來，天主教會的直接反應是保護自己人和自己的聲譽，卻對那些受虐待的人表現出漠不關心的態度。」

獨立調查委員會主席索維強烈譴責過去20年以來，天主教會對受害者殘酷而冷漠的態度，並痛斥性侵遭到教會系統性的刻意掩蓋，加害者與被害者眾多，教會內對未成年人的性虐待甚至佔法國總性暴力案件數高達4％。

出席紀念活動並下跪的法國天主教主教團會議主席博福特｜Photo Credit: AP / 達志影像

索維並呼籲天主教會賠償受害者，特別是那些已過法律追溯期限的案件：「這些案件的後果非常嚴重，大約60％遭受性虐待的男女，在情感或性生活中遇到了重大問題，我們認為教會對受害者負有賠償義務。」

Euro News報導，捍衛受害者協會「Parler et Revivre」的負責人薩維尼亞克（Olivier Savignac）告訴美聯社，每個施虐者製造的受害者數量十分驚人：「只有3000名加害者，卻有21萬6000名受害者，這種1:70的比率對法國社會和天主教會來說都是非常可怕的。」

捍衛受害者協會「自由之聲」（La Parole Libérée）的創始人德沃（François Devaux），是2019年轟動天主教會、普雷納（Bernard Preynat）神父性侵案中的其中一位受害者，該名神父數十年來性侵超過75名男孩。該案更是牽扯法國里昂樞機主教巴巴林（Philippe Barbarin），其被控包庇性侵神父，拒絕向警方舉報並為其隱匿，最終引咎辭職下台。

德沃向美聯社控訴他13歲時被性侵的經歷，並痛斥這些施暴者都是人類的恥辱：「我認為這位神父是一個善良的人，一個不會傷害我的人，但是當我發現自己半裸地躺在那張床上，他撫摸我時，我意識到出了什麼問題……我忘不了這件事，它就像一個不斷增長的毒瘤，不停地侵蝕我的身體和精神……你們都必須為這些罪行付出代價。在這個地獄裡，你們幾十年來犯下了無數的罪行……這是背叛：背叛信任、背叛道德、背叛孩童、背叛純真、背叛福音、背叛初衷、背叛一切。」並表示教會不僅要承認錯誤，也必須賠償受害者。

1950年以來，法國天主教會的性侵犯最少估計有2900到3200人，但只有少數案件有根據教會規範受到紀律處分，遑論刑事起訴。

索維指出，根據該調查報告，其中22名可以追究的嫌犯已提交給檢察官起訴，40多名因年代久遠、已超過法律追訴期，但加害者仍健在的案件已轉交給教會官員處理。

該委員會並發布了45項關於如何防止教會再度發生性侵案的建議，其中包括培訓神父和其他神職人員、修訂教規法（Canon Law，梵蒂岡用來管理教會的法規），以及制定承認和補償受害者的政策。

法國主教團會議團主席博福特在報告公開後請求受害人原諒，並稱對此感到羞恥，但他拒絕委員會在神父聆聽信徒告解期間，聽到虐待兒童事件告知警方的建議：「對於告解的保密是必須的，並將繼存在，在某種程度上，它高於法國的法律，它創造了一個在上帝面前自由說話的空間。」

法國內政部長達馬寧（Gerald Darmanin）則斥責博福特大主教的聲明，明確表示職業保密，包括天主教懺悔室的保密，不適用於披露潛在、針對兒童性暴力的犯罪，而神父必須遵守這些規定，向警察和司法系統舉報。

「我告訴他，我對所有宗教說的話：沒有法律高於國民議會和參議院的法律……法國尊重所有宗教的前提是，它們先遵守法國的法律。」

法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）也表示：「在我們國家，沒有什麼比法律更重要。」

教宗方濟各（Pope Francis）也坦言對該調查報告感到悲痛且羞恥：「我想對受害者的所經歷的創傷表達悲痛之意，長久以來天主教會沒有把這些議題當成重點來處理，這對我個人和我們來說都是一種羞恥。」並告誡所有主教，要盡一切努力確保類似的悲劇不會再發生。

近年來，天主教會性侵事件頻傳，嚴重影響了教會的聲譽及人們的信賴，方濟各自2013年成為教宗以來，一直致力於解決對天主教神父的性侵指控，他在2019年5月頒布了一項新的教會法《你是世界之光》（VosEstis Lux Mundi），在其19條法令中，將性虐待案件中的兒童成年的年齡從16歲提高到18歲，並把兒童色情出版品也包含在保護內。該法要求世界各地的天主教神父和修女，向教會當局舉發神職人員的性虐待事件，以及上級試圖掩蓋的行為。

今（2021）年6月，教宗方濟各也修改了羅馬天主教會的法律，明確將性虐待、引誘未成年人、擁有兒童色情品和掩蓋性虐待行為定為刑事犯罪，這是近40年來教會對其刑法最大的改革。

ABC報導，現任聖座主教部部長、主教樞機奧萊特（Marc Ouellet）表示：「多年來我們一直說神父必須遵守某些嚴格的規則，那麼為什麼主教和其他高階的神職人員不應該這樣做呢？這不僅是一項法律，也是一項深遠的責任。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範