兩岸開戰假訊息：為何中共默許民間「過度解讀」武統訊息？

文：李宗憲

中國社會近期謠傳解放軍將「武統台灣」的假訊息，像是「鼓勵儲備物資，國家要備戰打仗？」、「召回退伍軍人」及流傳坦克車進入市區的影片等等，甚至有少數台灣人被中國朋友問及「是否要開戰？」，宛如台海戰爭一觸即發。

這些謠言與中國商務部的一則通知有關。中國商務部上週稱，為確保供需平衡，鼓勵家庭儲存生活必需品，以滿足日常生活和突發情況，但此通知引發許多人與台海緊張情勢連結，導致許多超市都出現搶購物資的現象。

上週，網路上也傳播著一篇「統一後，台灣省買房怎麼選？」的文章，加上更早前，國台辦副主任劉軍川10月底稱「統一台灣後」的台灣財政收入「盡可用於改善民生」，都引發中國網民高度討論統一台灣的可能性。

面對民眾的反應，中國官媒隨後多次澄清，稱這是「民眾過度解讀」。中國《解放軍報》旗下微博帳號「鈞正平工作室」發文稱，許多網路平台傳播著一條不同人武部向預備役退伍軍人發送簡訊，說什麼「做好隨時召回準備」的截圖，「經向有關部門核實，此訊息為謠言。」

多個報導也稱：「這是因敏感時期，輿論被放大的表現」，中國《經濟日報》則發文指：「（商務部）通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手不及，大家想像力不要太豐富！」

就連一海之隔的台灣，官方單位也對此闢謠，台灣國安局長陳明通澄清，中國糧荒疑慮囤物資是為了防疫，與武力攻打台灣沒有關係。台灣社會則並未有緊張氣氛，也未有關於「中國武統台灣」的討論。

為何「過度解讀」？

專研中國的學者普遍認為，這次有關中國將武統台灣的討論，應該是純粹來自於民間的誤解。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江指出，中國民眾對政府聲明的過度解讀和極端猜測，來自於長期的心理因素，也就是長期傾向用強迫或武力方式實現台灣統一。

他向德國之聲解釋，「（武統台灣）的聲音在中國社會一直都比較明顯，這種主張甚至超過官方，因為『武統』對中國政府只是一個選項，而且是最後手段。」

有關「武統台灣」的發言，中國領導人習近平曾於2019年的《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上表示：「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。」今（2021）年，習近平在辛亥革命紀念講話上則重提「和平方式實現祖國統一」。

另外，李明江指出，中美在檯面上的戰略博弈以及中國軍機頻繁在台海的活動，會給中國民眾帶來錯覺，誤以為「政府在為收服台灣做準備，軍事行動可能會發生。」他並補充，對中國人而言，「台獨」實質化的越來越明顯，因此也容易過分解讀中國官方訊號。

台灣國防安全研究院網路安全所所長曾怡碩也認為，民間針對官方通知的目的有些討論無可厚非，但他強調，這些虛假訊息經過官方澄清後，有無進一步屏障或禁止才是重點。

官方默許的討論

曾怡碩向德國之聲表示，中國在對外澄清「武統」為謠言後，持續允許社會上討論相關訊息，對內就能起到「民族主義動員」的效果，而對外如台灣及美日則有「恫嚇作用」，對中國而言可以在不用背負罪名下，達到認知作戰的效果。

他解釋，隨著中國內部的情勢動見觀瞻，這時候，任何的討論都會受到海外媒體高度關注，因此相關訊息就容易被引用和傳播。並說：「這對中國而言，就是『我已經表明這是假訊息，你要說我對你認知作戰？沒這回事呀！』但卻可以持續進行。」

相關謠言為何在中國網路上持續被討論，李明江則解釋，民間與官方對統一台灣的論述，態度大方向一致，純粹是「統一的力度和時間點」的討論，因此不會像其他敏感問題被禁止或直接屏障，而是可以溝通的事。

澳大利亞莫納什大學犯罪學副教授張耀中博士（Lennon Chang）則向德國之聲表示，中國網路審查的重點是對國家有害的言論，某些程度還是有「中國式的言論自由」，「對中國利益無害的話，不會被禁止流傳」。

李明江強調，中國官方澄清的目的，就是不希望兩岸和台灣問題在中國社會造成恐慌，要民眾理性，不要覺得戰爭迫在眉睫。並指出，中國網路上幾乎每天都會出現跟台灣問題有關的文章，中國政府在重要會議時一定會給出一定的篇幅談台灣問題，媒體也會進行分析。

他向德國之聲說：「這次謠言應該純粹是民間的過度解讀，不需要官方刻意暗中營造或引導。」

由下而上的統一壓力

不過，中國社會對「武統」台灣的聲音仍會對政府帶來壓力，李明江說，「這是為何中國領導人在台灣問題上，沒有讓步的空間，因為中國民眾絕大部分在這問題上是強硬的，因此政府不可能去違背民意。」

但是否代表民間壓力可能會促使政府做任何動作，曾怡碩則認為不太可能，他向德國之聲說：「中國從下而上的壓力，通常也要上面（官方）允許，若上面不允許，網路上也會化為無形，這被稱為『可調控的網路民族主義』。」

不過，他強調，有關「統一後」的論述，則是傳統的統戰方式，藉此拉攏能拉攏的對象，也就是海外華人社群及台港澳人士，而對內，則是台商及在中國留學的台灣人。

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