今日新增6例境外移入，第14期預約開放AZ、莫德納、BNT三種疫苗可打第二劑

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自泰國（案16557）、烏克蘭（案16558）、南非（案16559）、越南（案16560）、阿拉伯聯合大公國（案16561）及美國（案16562）入境，入境日介於10月26日至11月7日。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案8724），為90多歲女性，具慢性病史及相關活動接觸史；5月24日起陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，5月30日就醫並住院隔離治療，5月31日採檢、6月1日確診，7月26日解除隔離並於隔日出院。醫療應變組副組長羅一鈞指出，該個案於10月11日因癌症併發心肺腎的衰竭而病逝家中，和衛生單位等機構討論後還是列入COVID-19死亡個案。

指揮中心第14期疫苗接種施打時程為11月13日至11月24日，將提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。

本次疫苗接種符合資格對象，必須在11月5日下午2時前完成意願登記。打AZ第一劑的民眾要年滿18歲，打第二劑的要在9月18日前接種AZ第一劑。打莫德納第一劑的民眾要年滿18歲，打第二劑的要在10月16日前接種莫德納第一劑。打BNT第二劑的民眾要在10月16日前接種BNT第一劑。

本次疫苗預約也採取分流措施，AZ疫苗的預約從11月11日上午10時至11月12日中午12時，莫德納、BNT疫苗的預約是從11月11日下午2時至11月12日中午12時。

成立整合門診，照顧康復者的身心

指揮官陳時中指出，針對確診後病人的身心照顧，會成立整合門診。目前已經定好相關的辦法，正在尋求願意做的醫院，預計有30家的名額，總共編列4.5億經費，用於健保費用以外的心理評估、社工師、心理師相關費用，目標是1萬2000多人。

至於邊境管制是否可能鬆綁，陳時中表示，邊境一定是「疫情鬆的比疫情緊的更嚴」，因為疫情嚴重的國家邊境就不用守了，入境的人染疫的可能性比國內還要小；第二就是我國自己的防護力，透過邊境檢疫把可能的個案檢驗出來，或者要求入境者打疫苗，降低進來後發現確診的可能性，不過現在看來突破性感染不算少；第三是國內疫苗覆蓋率和戴口罩的措施；第四是整體疫情的變化，從現在看來，減少集中檢疫的天數都是有可能的。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航