《希望習近平看到此書》：武統會帶來國恥與國難，必與中華民族的偉大復興背道而馳

文：黃年

武統是國恥更是國難

武統是國恥，更是國難。

這裡說的「國」，有二義。一是指中華人民共和國，是武統的主體。二是指包括台灣與大陸的「中國」，是武統的受體。

武統是國恥。常聞，敬酒不吃吃罰酒，不能和統，就武統。豈不可恥？

古公亶父曰：「殺人父子而君之，予不忍為。」孟子曰：「不嗜殺人者能一之。」雖然真實的歷史並非如此，這卻在兩三千年前就出自中國聖賢的心中及口中。

何況，人類文明畢竟已進化至廿一世紀。連處理一個釘子戶、一條流浪狗或一棵擋住公署擴建的老樹，都不能行凶動粗。更何況，現在面對的是一個兩千三百萬生靈的民主政體中華民國。你能說：不跟我統一，我就殺人？

即使中共的軍事較強，但「遠人不服，修文德以來之」，這是價值，這是文明，這就不能「殺人以一之」。

兩岸問題在根本上是「文德」的問題，亦即是價值與文明的問題。若不能「修民主自由人權法治以來之」，而欲以殺人了結，這是國恥。

更別說等而下之的把殺人卡通化，「寧可台灣不長草，也要解放台灣島」、「留島不留人」、「核平統一」。這不只可恥，已無人性。

武統更是國難。武統不發動則已，一旦發動就必定要「首戰即終戰」。不到登陸受降，不能終止；流血殺人，自是國難。但若「首戰不能終戰」，即顯示國際介入的僵持已經形成。至此，兩岸的戰爭亡損及戰後的對峙情勢，亦是深不可測的國難。

國際是否介入及若介入將到什麼程度是未知數。但台灣是第一島鏈的關鍵，又是一個應當維護的民主政體，此皆使國際介入具有高度動機。例如胡錫進高調鼓吹大幅置備核武，好似想像情勢可能走到核戰的地步，但即使是非核的戰爭，那是不是國難？

何況，以上只是就軍事層面想像。其實，國際介入較軍事更具威脅性的是金融、貨幣、經濟、通路、外交等超限手段。這些手段，屆時絕對有可能使出，則即使中共在初戰中暫勝，恐也勢將面對國際的超限反撲，中共即未必能勝。這也是國難。

而且，想像中，不論打不打得下台灣，中共恐皆不免有重大承受。打下了，殺人而一之，將為中共在歷史上再添一筆孽債，亦勢將使中共面對更難自處的國際環境。若一舉打不下，則大陸內部怎麼得了？國際外部怎麼得了？兩岸又怎麼得了？

總之，發動武統，若是三天取台，血染寶島，中國失去五千年來唯一的民主政體，中共則勢將面對更具敵意的國際，這是國難，兩岸皆是受體。但若首戰不能終戰，中共未能登陸，台灣不降，則兩岸將進入完全不同的對峙情勢，那也是國難，兩岸也皆是受體。

其實，何妨就將這兩年的中美對抗看成一場「微武統」的演習，前述演繹皆已證諸今日。大陸方面的評論紛紛出現警語：「武統攸關國運，不可輕率甚至輕浮」、「美國萬一真動手怎麼辦？」、「千萬不要掉進美國的陷阱」、「不隨美國起舞」、「拒絕脫鉤」，及「戰爭的氛圍要提升，戰爭的風險要下降」，胡錫進甚至說：「（美中台）都不要開第一槍！」

現在，僅僅只是「貿易戰」而已，雙方尚未開槍，中共已是捉襟見肘、手忙腳亂。若要武統，是不是國難？中共諸人應已從今日處境得此見識。

以為武統能終結兩岸問題，是把問題看小了。如前所述，兩岸對峙不能只看兩岸，因為台灣是國際爭奪的戰略要地。兩岸對峙也不能全看軍事，而是涉及世界文明的角力。也就是說，兩岸問題是一個世界等級的「文德」問題。

對於國際來說，台灣若武統落入中共之手，不但台灣的民主政體被消滅，且將減少了中共民主轉型的可能性，又增強了中共專政的實力。因此，台灣問題不能只看兩岸，且不能只論軍事，因為攸關世界文明。甚至可說，「武統」可能正是國際所等待的終極處置中共的時機。

北京必須站在這樣的高度上看世界，才知道立足國際的根本，是在國家的氣質與信譽，而不在軍事。也必須在此高度看兩岸問題，才能認清武統不是兩岸問題的解方。

中共首須認知武統的國恥性及國難性，降低了武統的企圖，始能下決心在武統以外找尋兩岸方案。

北京過去的想法是：不能和統，就武統。今後的想法應當是：不能武統，就要設法和統。

和統的必然路徑就是民主統一，民主統一的必然路徑則是要接納中華民國，放棄「中華民國已經滅亡論」。

中共以「台獨」為動武的底線。這樣的武備可說是被動的，用於震懾台獨，但不能發動武統來消滅中華民國。因為，中華民國不是台獨，對中華民族言，中共沒有對它動武的正當性。對國際言，亦無正當性。

兩岸走到今日這個僵局，主因即在北京的「中華民國已經滅亡論」。最近，大陸上演《八佰》，也許可視為兩岸共同角度的《上甘嶺》（抗美援朝影片）。北京若使中華民國回復其在「中國」的應有角色與榮譽，從辛亥革命、抗日、八百壯士等題材中，建立起兩岸的歷史連結與精神紐帶，或許能使「中華民國已經滅亡論」逐漸淡出，讓中華民國及中華人民共和國醞釀出在現實中共存共榮的可能性。此即「大屋頂中國」。

北京不容中華民國立足於台灣，「中國」在台灣就失去憑靠。

有了這樣的覺悟，武統就必須排除，且若排除了武統，則接納中華民國就成了北京解決兩岸問題的唯一方案。

民進黨正在「去中華民國化」，大陸卻從《八佰》回到中華民國。從這個諷刺性的對照可知，中華民國才是兩岸定海神針。

中國統一愈來愈不易。主要原因是幾十年來中共錯失了如汪道涵所說的「現在進行式的一個中國」（一中各表），及「共同締造論」（互統一）。若要統一，必須「為人類文明建立典範，為兩岸人民創造救贖」，即必須以接受中華民國為張本，不能武統。

至此，「統一」的概念已經昇華。統一不是指中華人民共和國滅掉中華民國，而是指中華民國與中華人民共和國並存於「一個大屋頂中國」。

武統會帶來國恥與國難，必與中華民族的偉大復興背道而馳。

二零二零年九月十三日

書籍介紹

本文摘錄自《希望習近平看到此書：化解兩岸困局》，天下文化出版

作者：黃年

資深媒體人黃年精闢剖析兩岸困局，向兩岸領導人發出諍言！

兩岸之間最重要的，就是要定錨中華民國！

兩岸關係應當是一場曼妙的探戈，是人性與文明的追求。

自由是人性的本質，民主是文明的方向。

——黃年

《希望習近平看到此書》是黃年在向中共發言！並且希望蔡英文也能看到此書重要的兩岸論述。

兩岸關係不只是「你吃掉我或我吃掉你」的統獨問題，而是一個具有人性、文明及歷史高度的議題。在這個議題上，中共不僅要面對台灣，也要面對中共自己、面對中國，面對全世界、全人類，面對人性及文明。

倘非如此，中共即使吃掉了台灣，也得不到自我救贖，反而作孽更加深重，不能面對人性、文明與歷史，不可大也不可久。

兩岸若要化解困局，中共與台獨皆要走出「中華民國滅亡論」，將兩岸關係定錨在中華民國。

兩岸關係有如一場花妙的探戈。雖然也有翻滾騰躍，但仍應是婆娑曼妙。因為探戈的神髓就在心靈契合，探戈不是相撲或角力，不能玩過肩摔。

兩岸的終極解決方案應當是「為人類文明建立典範，為兩岸人民創造救贖」。

大屋頂中國下，容得下中華民國與中華人民共和國。現在正是如此，未來也可以如此。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航