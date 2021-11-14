三毛《思念的長河》：我們中國人，是馬馬虎虎兩種生肖結合好朋友之後產生的民族

文：三毛

你們為什麼打我？

在我年幼的時候，以為世界上只住著一種人，那種人就是在我身邊打轉轉的人。

他們或說北平話、或說閩南話。不然隔壁鄰居阿妹妹的一家講廣東話，對面建建的父母全家四川話。至於巷口的老周嘛，他用河南話賣菜。我家爸媽是雙聲帶；忽而寧波話，忽而國語。

這些人組合了我生活的全部天地，直到有一天，一個金髮碧眼的傳教士上門來拜訪。我一開門，他就對我說：「小妹妹，耶穌愛妳。」

我驚問母親：「耶穌我從小就認得，可是這個人是怎麼回事？」母親說：「他是一個外國人。」

從那時候開始，我的用語中多了三個新字。例如，當我看一本書叫做《黑奴籲天錄》時，我一面看一面說：「看，外國人對黑人多可惡，把他們當奴隸啊！」後來我知道了史懷哲，又說：「這是一個偉大的外國人，反過來去非洲做牛做馬救黑人。」當我在街上偶爾看見一個碧眼人在走，我興奮得幾幾乎要跳到他面前去大喊：「耶穌愛你。」那時候，我只會講中文，可是，我確定，只要講上面那句話，那種人就會懂。

後來我才弄清楚，外國人居然還必須分很多種，包括黑人在內，其實都是外國人。後來我又弄清楚了一步：如果有一個法國人，住在巴黎，那他口中的外國人，就包括了中國人在內。原來我也可以是一個外國人。

有一天，我離開了中國，回到外國去，做了好久的外國人──別人眼裏的。

回來後，發覺中國同胞以前用的什麼番人、番兵、番鬼、番婆以及夷人、夷疆這種字都消失了。洋鬼子也沒有太多人用，中共那邊有一陣稱為國際友人的，我們這兒乾脆白話到底──外國人。

外國人，是一種泛稱。

因為久不用中國話，對於這種母語特別用心去聽、去看，聽人家怎麼挑字講話。看人家如何排字寫作。

在許多場合裏，我假裝低頭吃菜，豎起耳朵專注的把別人一句一句話都給一同吃下去，再把合適的消化給自己。這樣就不會讓同胞笑我腦筋「阿達、阿達」了。

中國人講話時，凡是碰到大場合，那就不好聽。其中必有大道理，叫人點頭又點頭，不打瞌睡都不行。

中國人小飯館中一坐下，毛巾一擦臉，隨便講話那個鮮活才如珍珠似的落下來。

可是中國人講閒話有語病，光是「外國人」這三字就有如此這般含糊的泛指。我們來聽聽中國人講外國人怎麼講。

「這種麵包呀，吃一頓可以，再吃就吃不消囉──外國人的東西嘛──偶爾為之……」請問，泰國人是不是外國人，他們吃不吃麵包當主食？

「我說，外國人笨來稀的，哪裏好跟我們中國人比，嘿嘿……」笨嗎？聯合國裏那麼多國排排坐，請你指明，到底坐在左邊的還是右邊的是個笨傢伙？還是統統都笨？

「這種嫁外國人的事，多半沒有好結果，他們家族觀念淡──」請問有沒有看過《教父》這本書或電影，義大利人家族觀念淡是不淡？

「這種事情呀──如果給外國人在台灣碰上，氣也給氣死了。」好，如果現在我們把伊索匹亞的飢民全部請來台灣，他們是氣死還是笑死？

「哦──外國人好冷淡，下次再也不去了。」冷淡！你去過尼泊爾了？

「注意哦──去外國人家不可脫鞋子，你一脫，他們馬上拿出空氣芳香劑來噴你的光腳。」阿巴桑，妳說這話一定不認識隔壁的日本人。

我終於懂了，中國人隨口而出的外國人，其實是歐美人的泛稱。

我們中國人，是馬馬虎虎兩種生肖結合好朋友之後產生的民族，許多小地方自然打些馬虎眼。不過順口說話並不是兩國之間定條約，也不算生死大事。但是，如果我們講話，定義先弄一清二楚，那聽的一方很快就能明白我們講的是東家長而不是西家短，誤會就能減少。說得萬一含糊，效果必定朦朧。除非我們指桑罵槐，存心。

我們可以這樣講，試試看：「一般美國人住得相當好，不過大半都是分期付款得來的享受。」也可說：「德國人做事一板一眼，他們的出品我們放心。」又能這麼想：「嫁個西班牙先生也許幸福，樓上鄰居三小姐就是成功的例子。」我們不泛稱，我們明指國籍或人種。

這一來，外國人被一格一格分了類，精確性不能說百分之百──這些小格子裏的同國人又可分小格子。但整體民族性這麼一來就可分別了。不然，順口說說，一竿子打盡天下外國人並不公平。

說起一竿子打盡外國人，就有真打實例。有一年，在台灣「劉自然事件」：一個美國人一口咬定中國人姓劉的那個，偷看他的美國太太洗澡，把劉自然一槍給打死了。這個殺了人的美國人，沒有在中國審判，乘飛機走了。那一回，中國人把個美國大使館打得稀爛，我有沒有去，請不要問。

以上四度指定國家的名字，沒有泛指「外國人」或「外國」。

就在鬧事的那幾天，我有一個住在台北、熱愛台灣的國際友人，他當然知道中國人正在打美國人，卻穿了一雙木拖板，開大門，出來，走到巷子口外悠悠然的要去吃碗牛肉麵。就在那時，突然衝出來一群中國人，口裏喊著：「這裏有一個──」抓住這個黃頭髮的人就打個不停。我的朋友大驚之下，奮起抵抗，這不抵抗還好，一抵抗，那條腿就給打斷啦。

我去問候這個受傷的人，他尖叫呀：「──你們為什麼打我──為什麼打我──」

我敲敲他上了石膏的腳，說：「下次萬一我們再打某國人，而又不是打你這一國的時候，你要提高警覺。我們一衝上來，你就得用標準國語高喊──『先不要打，我是丹麥人、丹麥人，大丹狗的丹，麥子的麥，丹麥、丹麥……』」

一九八八年五月二十五日《聯合報．繽紛版》

我在路邊大叫。 ──諫飆車

親愛的飆車弟弟們，請接納我對於你們這樣的稱呼。是的，一群弟弟們：那一群老是在往淡水去的路上，驚嚇著我的青少年。

上個星期天的傍晚，我經過內湖開車上陽明山，穿過後山公園下到北投，經過北投開往我心深愛的淡水小鎮看古董，到了夜間，不得不取道大度路回到台北來。

大度路曾經是一條我摯愛的道路，為著它兩旁的景色，為著那迎面而來的觀音山，為著那麼寬宏大量的名字，當然，也為著它那長長闊闊沒有紅綠燈以及任何彎道的一洩到底。那種，好似可以把生命也給它在這條路上跑個痛痛快快的飛揚心情。我，一個生活在人擠人、車擠車，老是覺得整個城市都壓在背上的可憐都市人，對於大度路，是由不得的愛戀上了它。

這種愛悅一條路的情懷，弟弟們，我相信在這份欣賞上，我們的心態是相同的。

就是在上個星期天的夜晚，我小小而卑微的白車子，就在一個恍惚裏，陷進了千軍萬馬般的機車狂賽裏去──那屬於你們這些弟弟的。親愛的飆車弟弟們，請原諒我這一個沒有經歷過戰爭的老百姓，在你們橫衝直撞蛇行急轉，同時拿去了滅音器的車陣在我車子的前後左右怒吼著，超速、包圍、突擊，加上緊急煞車、單輪跳躍的那場大戰裏，我被你們嚇得不敢快開、不能慢開、不知向左、不得向右，也不能靠邊停下來。

我感覺到四面受敵，而我唯一保護自己的方法，就只有牢牢的緊握著方向盤，隨著千變萬化的戰況，躲開一隻一隻向我飛來的流彈，甚而眼睜睜就要出人命的那一霎，都不敢閉上眼睛。

穿過了大度路口，我在路肩慢慢靠邊停下來，我靠住車門，掏出一支煙來抽，我點火的時候，發覺手在發抖，我吸煙，手還是抖個不停。

路口聚著好多觀眾，也聚著生火待發預備再上戰場去大拚一場的英雄。路燈下，有人認識我，快樂的丟了車子，跑上來大喊「三姐姐！」我笑著答應了，手還是在抖。我向那位喊我姐姐的騎士遞上一支煙，替他點上了火，火花一閃的時候驚見那雙充滿著生命力的眼睛，那雙不戴眼鏡、明擺著一副「騎死了拉倒」的那種玩命反抗的眼神，如同刀子一般刺進了我的胸口。

然後，那個喊我三姐姐的弟弟，丟下了還在燃著的煙蒂，向我回頭一笑。在我走了幾步彎身把煙頭替他拾起來的同時，他跨上他的野馬，砰一下蹦進那如同流星雨也似的車陣裏去。

我盯住那個少年的身影追索，我又看見他衝回來，那時的他，沒有戴安全帽，沒有扣上那件黑襯衫的釦子，他飛過我的眼前，才丟給我百分之一秒的心神交會，在我狂喊出好似要哭出來了的叫聲裏，他已經不見了。

我發覺那淒厲的聲音是自己的，我發覺我站在路邊大聲喊，我的那句──小──心──呀──被四周的狂亂的吼聲溺滅了，而我，在這麼炎熱的夜晚，為什麼抖個不停？

飆車的弟弟們，你們的確嚇壞了好多輛開過大度路的汽車。開車的人不但被你們嚇得暫時癱瘓，也曾有一個人，被你們的行徑氣得就想從此離開這個國家，遠走他方，永遠不再回來。

就為了瞭解你們，就為了沒有跟你們產生過任何代溝，我，一個被你們族類稱呼過一次姐姐的人，在這一個話題下，跟朋友們做過多少次的爭辯。這只因為，我也曾是一個騎重型機車的人──那不過在這兩三年以前才停止了的。弟弟，我們來比一比車的種類，在海外，我騎的是本田BC九百五十CC機車，你們的呢？

許多時候，親愛的騎士弟弟，我知道你們不是存心為著破壞社會秩序而破壞，你們沒有想得太多，沒有想得更深，在你們意氣飛揚的時代裏，在這一個人口爆炸而空間不夠的都市裏，你們花盡了自己那小小的積蓄，夢想有一天，也跨坐在一輛機車上成為一個拉風的英雄。

這種心態，並沒有任何罪過，你們選上了大度路，證明了這份好眼光，也並沒有錯。而這份青春的得以發洩，速度快感的無以言喻，沒有經歷過的人，是很難瞭解的。

親愛的騎士青少年，三姐姐一點也不道學，一點也不冬烘，一點也不會不分析你們飆車的心態就貿然的責備你們，雖然你們不但將許多人幾乎撞死、嚇死，三姐姐還是不怪你們，更不因此跟你們成仇，畢竟，青春的一切過程，在這一件事情上，也是能夠被接受的。

我不敢跟你們講生命可貴這種話，在你們飽滿的青春裏，講這些話，你們是不能瞭解的。只因你們太年輕，你們以為──死，只是老年人的專利，你以為哪裏會飆飆車就死掉呢。

萬一，你對我說──「死也過癮。」我又用什麼話回答你？不，我不要在這裏跟你們爭辯，你們也不會浪費時間跟我爭辯，在這夜深人靜的夜晚，還不如去飆車，對不對？我也不必對你們再提起你們的父母。你會去飆車，你就不懂母親的淚為什麼一看到你又推了機車出門去發瘋就滴個不完。你在乎父母嗎？你矛盾得很在乎又很想不在乎，於是你也把這種矛盾，在速度的快感裏，矛盾的打發掉。

小孩子，瘋狂的一群群小子，你們能夠再深一層瞭解到，這種原先只是「玩嘛！」的行為，已經深深的傷害到了社會秩序的安寧嗎？你會一臉無辜的對我喊過來──「哪有這麼嚴重？我不過是飆車。」如果你這麼想，這麼說，我也不能深責你，我只能難過台灣太小，容不下你們這群實在也沒有什麼不對的野馬。

我一向欣賞騎士，也明白什麼叫做真正的騎士精神，親愛的機車弟弟們，我們既然那麼愛騎機車，那麼我們換一種方式好不好？我們要做就做第一流的騎士，我們每天把我們的馬兒刷洗保養得俊美清潔，我們把自己打扮得就如你所想要的那麼拉風──用你五顏六色的安全帽。我們可以成群結隊，以最優雅的姿態，奔跑在大路的靠右邊──我們不跟那些開車的非騎士去搶道，他們可憐，就放他們一馬吧。我們雖然個個深藏絕技，可是輕易不顯，那才叫做真人不露相。我們在限速內行車，再表示我們的修養又拉一次風。

當我們做了騎士，對街又來一批騎士時，彼此打個V字型的手式，代表「我們彼此欣賞，彼此愛悅，彼此在不戰中和平相處」。

騎士是高貴的，那我們就不做不高尚的騎士，更不要傻氣到將這件原本極單純的事情，變質為一項被他人用來賭博的工具。親愛的弟弟，你們被人利用了而不自覺，你們跟警察起糾紛，放火燒警車，這種行為不可能得到任何人的諒解，即使這一切的起因，只為了年輕。

騎車，可以叫它是一種運動。賽車，也是某種興趣的代名詞。這兩件事情，如果能夠得到一個好場地，一份嚴格的安全裝備，以上所寫的一切，都不會再有例如台北大度路、彰化彰興路或者屏東戰備跑道上的那種嚴重傷害社會的事件。

這些已經造成的社會傷害，不能把一切的責任推到飆車的青年人身上去。大度路不能跑，公路不給跑，那麼給不給這些騎士一個奔馳的場地呢？

在一個場地還沒有提供的目前，親愛的飆車弟弟們，請你們千萬想一想，在這人口已經爆炸的島嶼上，我們禁得起這麼瘋狂的事情一而再、再而三的擴大嗎？請你想一想，再想一想，我們不要做社會的負擔，我們彼此退讓著生活也是一種騎士的精神，在不得已的情形下，請你不再去「飆車」而去「騎車」，好嗎？好嗎？我的弟弟們，不要以為只有你們在忍耐，在這擠滿了五十億人口的地球上，每個人呼吸一口氣，也都在忍耐中存活。

如果再有那麼一個星期天，如果我又被迫陷入飆車的車陣中去而進退不得，那時候，也許我會停下車來，像一個稻草人一般，拿著一支破雨傘揮打過去。我好似看見自己成了這個島嶼上的稻草人騎士，站在路邊又哭又叫的──死小孩，給我回家，死小孩，你要不要命，死小孩，你給我慢騎呀──死小孩──給我慢下來……我聽見自己的叫喊好似響過了大度路四周空曠的田野，我聽見那一聲聲呼喚有如狂飆般將我憂愛這片土地的身軀撕成片片，而眼前飛馳而過，怒吼而來的，是一輛機車、又一輛機車、又一輛機車、又一輛、又一輛、又一輛……

一九八七年八月五日《聯合報．聯合副刊》

書籍介紹

本文摘錄自《思念的長河【三毛逝世30週年紀念版】》，皇冠文化出版

作者：三毛

【作者介紹】

三毛，1943年，她來到這世界。她的本名是陳懋平，因為學不會寫「懋」字，便自己改名為「陳平」。很久以後，她又給自己取了另一個筆名「三毛」。她從小活潑熱情，行事獨立自主，對萬物充滿好奇。兩歲時就跑去墳場玩土，三歲時曾落入水缸，被救起後卻一片淡定。她的記憶力極佳，感受力豐富，多以真實生活為寫作場域，展現獨有的浪漫與遼闊。曾不吃不喝只為買一張羅浮宮門票，也曾為了寫作閉關七天七夜直至暈倒。

她沒有數字概念，更不肯為金錢工作。她最捨不得花錢吃東西，更不喜歡給別人請。她的每一個口袋裡都有忘掉的錢，而每一元的失而復得，總會花在書店裡。她活在現在，不活在將來。她喜歡孤獨，也喜歡陪伴。她倔強叛逆，又真誠體貼。她時常不按牌理出牌，思想總是跳躍靈動。

大學三年級第一次遠走他鄉後，便開啟她一生對流浪的追求。後來她走得更遠，遠到天涯海角的撒哈拉沙漠。在那裏，她讓華文世界吹起了一股「三毛熱」，也將「流浪文學」推向顛峰。她用她的眷戀和熱情，寫下那些人情與風景。她在1991年化為點點繁星，將溫暖永留後世。這世界因為她的愛過與走過，而從此多了一分無可取代的浪漫。

【本書特色】

要是沒有繽紛的顏色，

我們的人生就不會這樣美麗。



寫盡生命的千山萬水，寫進我們的心底。

這個世界的可愛與可貴，三毛最懂。



三毛逝世

30週年

紀念版

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航