華麗的「雙語」王者，與依舊「新婦仔命」的本土語言

文：許慧如（師大臺文系教授兼系主任）

我因為工作的關係，就在最近，同時密集接觸《國家語言發展法》和「2030雙語國家」兩個政策，而且還必須具體落實在我的工作上。我左手忙本土語言的工作、右手在由上而下的強勢要求下做「雙語」的工作，我不知道還有誰跟我一樣，能夠親身感受到這麼強烈的對比。

「2030雙語國家」這個政策，明明是要提升國人的英語能力，這也算是好事一樁。但為什麼要用「雙語國家」這種名稱?

「雙語國家」？那《國家語言發展法》要保障的語言算什麼？最近常見的「多音交響」這種說法，不就是要標榜台灣是多元多種族多語的環境嗎？還是說「雙語國家」這個講法，其實是回歸現實面，承認台灣「is de facto a Mandarin monolingual nation（是個實質的中文單語言國家）」？如果是，那政府大方承認也不錯。

台灣人對語言的認知已經夠狹隘了。稱「Mandarin」為「國語」，所以遇到外國人會很自然問人家「你會不會說『國語』？」，但這句話翻成英文是你會不會說「national language」。現在繼續以官方立場認證「雙語」的新定義，為「英語＋國語」，只是製造更多偏見、對立、甚至可能會演變為笑話。

本土化跟國際化，不但不應該是衝突的，還應該是相輔相成的。但是，在台灣，這兩個政策從形成到推行，可以說就是完全衝突，而且製造對立。

本土語言要靠由下而上的「生命力」，出於「使命感」不斷到處奔走、出錢出力、在被嘲笑中逆風苦行幾十年，才拚到一個《國家語言發展法》。想不到，就在大家因為《國家語言發展法》終於快要通過而感到欣慰的同一時間，也就是在2018年12月，「2030雙語國家」也華麗登場了，而且具體目標、願景，連KPI都訂了，完全由上而下，正副總統還同時出席諮詢會議。

明明是差不多時間登場的《國家語言發展法》和「2030雙語國家」政策，但英語和本土語言分配到的資源，連「分配不均」都不足以形容。如果拿曾經是台灣跨族群共通語的台語和英語得到的資源相比，那不是天差地而已，是天堂跟十八層地獄的差別。

英語就像王者降臨，一出場，大家都要忙得團團轉，以「滿足」英語的要求。反觀已被視為「國家語言」的本土語言，除了沒有華麗的登場形式，還要小心翼翼地徵求專家學者、民間人士的意見，考量哪些或許可行，哪些恐怕引起爭議，避免造成爭議？本土語言依舊像是無法好好抬頭，永遠的「新婦仔命」，繼續等待哪天公婆或丈夫垂憐，給個小小的名份或位置。

說得難聽一點，就像是要到處去ka̋ng分（華語：乞討）。我在執行兩項工作的同時，好幾次眼淚都要掉下來了。

Photo Credit: 中央社

每次我看到關於「雙語」政策的各種具體作法、獎勵措施，總讓我相當感嘆，裡面所有的「英語」，如果都替換成「台語」該有多讓人振奮與感動？我甚至只是卑微地希望，那些「雙語政策」的資源，能不能「分一點」給我們台語？

令人遺憾地，現在的態勢是，不支持「雙語國家」政策，就是反對國際化、就是我們很「台」、英文不好。但事實不是這樣。大多數我認識的本土語言運動者、語言學家……，都是支持提升英語力的；畢竟國際競爭這麼激烈，英語力還是重要的充分條件。難道本土語言跟英語不能並重嗎？

這兩個語言政策之外，還有另一個較少人注意到的問題是，在這樣的爭議中，華語的霸權，依然是不動如山，而且穩穩地看本土語言在英語政策下掙扎，好像本土語言的問題已經跟華語霸權無關了。

最諷刺的是，這是長期扛著「本土」旗幟的民進黨，其執政下的語言政策。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九