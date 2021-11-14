賴佩霞《轉念的力量》：讓我們受苦的是「被打耳光」，還是「他憑什麼打我」的念頭？

文：賴佩霞

一巴掌把我打醒了

很多人剛開始接觸轉念時，對於「念頭」的不可靠，還不太能理解，畢竟，「念頭」一向是我們用來評斷這個世界的指標。旁人的一句話或一個動作，是善意、惡意或別有用意，往往是根據我們腦海冒出來的想法，說到要開始質疑自己的念頭，對很多人來說，是一件無法理解或困難的事。

敏儀是新進學員，她提到有一次和一個不熟的人對話，對方講話聲音又大又急，她不自覺整個人變得緊張又焦慮，甚至擔心起對方會不會突然一巴掌甩過來，導致後來的對話，她都陷在自己可能被打的想像和防禦中，根本聽不進對方說的話。然而，從頭到尾整場對話下來，對方也只是嗓門大了點，根本沒有什麼想動手打人的跡象。結論是，敏儀發現自己腦海裡搬演了半天的戲碼，擔心突然被打一巴掌的焦慮，全都是莫須有的想像。

我向敏儀說明，就算真的吃了一記耳光，也只不過是「啪！」一聲就結束了。一巴掌甩下來的時間，零點幾秒，很快就過去，但事後反覆回想的畫面，才是讓人苦不堪言的主因。每想一次，就像挨了一次又一次的耳光，甚至可能會心如刀割，伴隨而來的是一句氣憤難平的「他憑什麼打我！」

要知道，當事過境遷，每每引發我們痛苦的是念頭，是腦海裡的「他憑什麼打我！」而不再是那一記耳光。事件本身老早已經結束，耳光不再存在於現實，是信念，是腦海一次又一次上演的畫面及聲音，讓我們繼續百般受苦。

敏儀還是不明白，雖然被打的皮肉痛不需太久就會消失，但行為所帶來的創傷或精神恐懼，絕對不是短時間就可以弭平消除的。

我繼續說明，讓我們受苦的不是某個人「打了我耳光」這件事，而是「他怎麼可以打我耳光」這個念頭。

我和敏儀分享我的故事。我是演員，曾經向法國國寶級戲劇大師菲利浦．高利耶（Philippe Gaulier）學習小丑表演，也接受過巴西小丑劇團的訓練。對表演的喜好從小學一年級就展現出來，雖然參與的演出不多，但戲劇一直是我情緒紓壓的最佳管道。我也曾經跟隨澤爾卡．莫雷諾（Zerca Moreno）學習，她與夫婿雅各布．莫雷諾（JacobLevy Moreno）聯手創立了心理劇。

小丑有別於其他戲劇表演，這角色充滿衝突、挑戰與驚喜，當一切都順利，就不會有他的立足點。小丑的特質本來就是笨拙、滑稽又愚蠢，如果有人打了小丑的左臉，小丑非但不會生氣，還會爽快大方的送上右臉，在戲劇表演中，為了博君一笑，小丑總會把自己整個送上去任人打罵，即使吃盡苦頭也不以為意，甚至還笑意盈盈。

有一回，在巴西老師帶的課堂中，學員兩人一組面對面，站在我面前的是一位還在讀研究所的女生，比我女兒還年輕。即使知道正在進行訓練，她對我還是很恭敬。這時老師宣布，接下來要做的是面對面打耳光的練習。

剛開始，年輕女孩根本不敢打我，雖然上課時我以學生自居，但學員都叫我老師，可想而知她怎麼下得了手，我的年紀都可以做她媽了。我告訴她，沒關係，這只是練習，來吧，我不會介意。

她還是下不了手，直到我再三鼓勵。畢竟她也是為了學習而來，我自己也是老師，當然希望學生能得到最好的體驗與學習，請她勿手下留情，別想太多，以免錯失學習機會。經過一番說服，小女生才勉為其難的給了我幾記耳光。

第一記打過來，天啊，記起小時候被老師打耳光的經驗，當下面紅耳赤，生理反應全上來了，心裡滿腹委屈，甚至覺得「我在這裡幹嘛？我是賴佩霞耶！」聽到腦袋裡各種質疑的聲音，有惱火，有心酸，有尷尬，有不知所措。接下來，念頭一轉，「我不是來學新東西嗎？出糗、被K、被取笑不就是小丑表演最重要的部分嗎？我在想什麼？」縱然沒有即刻欣然接受，卻也放下了抗拒。

接下來，有趣的事情慢慢發生了。無論對方怎麼打我，非但沒有絲毫的不悅，還覺得挺有成就感的，我從來沒想過自己竟然有這樣的一天。從來未曾如此有意識、有覺知的被人甩耳光，我甚至還提醒自己要好好感受，把握機會，因為這樣的機會不會太多，今天算是一生難得的體驗了。

感覺看看，被打耳光就是熱熱、脹脹的而已嘛，沒什麼大不了！這是我主動邀請別人給我機會，所得到的特殊體驗。接著，我們又和別組成員互換對手，前前後後估計挨了二十個巴掌跑不掉。

小時候好像被媽媽打過巴掌，印象不深，但有次被小學老師當眾賞的那一巴掌卻無法忘懷，長大後我深信，這世界上絕不可能有人再賞我耳光。然而小丑課程中，面對一個又一個的巴掌，因為我採取不同的解讀方式，使得我可以快速撇開尷尬與委屈，透析「念頭」的個中道理，選擇用怡然自得的心態面對眼前發生的事。

過程中，我清楚意識到，念頭的設定一旦改變，那些原以為絕對不准別人做的事，居然逆轉為一種奇妙的經驗。坦白說，事隔多年，我完全不記得其他的課程內容，只記得自己被打得很慘，卻也十分超然。

在等待拍戲的片場中，我和從歐洲學成歸國的年輕女教授閒聊，說著說著，她含著淚水、滿腹委屈告訴我：「我已經五、六年沒有回家了。」

「為什麼？」

「當年太陽花學運時，有個晚上我們全家坐在客廳看電視，我和我爸意見不合，我回了他幾句，就吵了起來。他氣憤的打了我一巴掌……從小到大，他從來沒打過我，那是第一次，我好難過，從那一天開始，我就再也沒有跟他說過話，後來我就出國唸書了。」

「哎！相信他一定很想你。」謹守諮商師的分際，我沒有多說什麼。

否則我會接著問：「爸爸不能打你，真的嗎？」

現在我想邀請你，回想一下自己的經驗，也許曾經有人打了你，或數落你，請閉上眼睛：

問問自己，痛苦是來自於「被打耳光」這件事，還是「他不應該打我」這個念頭？

問問自己，痛苦是來自於過去的「某句話」，還是「他不應該那樣說」的念頭？

說到這裡，敏儀似乎開始明白了，她說：「只要我認定『不應該打人』，如果被打了我就會生氣，但是我沒有『不應該打人』的念頭時，就算被打，我也不會生氣，甚至還會開心。是這樣嗎？」

「是的，讓人痛苦的是『念頭』，並不是『耳光』。」我說。

書籍介紹

本文摘錄自《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》，天下文化出版

作者：賴佩霞

賴佩霞修練轉念20年，智慧底蘊高峰之作

一個極度實用且簡單有效的心法

一種為身心注入能量的全新思維

一組讓自己清明覺醒的隨身工具

一把解開人生膠著困頓的金鑰匙

一場遠離苦惱、獲得平靜的旅程

在這條心靈成長的道路上我走了五十年，我從來沒有停止過追求幸福的人生。後來發現，幸福不是追求來的，而是實踐來的。

我真希望每個人手中都握有一把足以讓自己走出困頓的鑰匙，一把握在手上就能感知力量的鑰匙，一把時時提醒自己擁有強大自由意識的鑰匙。

「轉念功課」給了我一把解開所有困擾的鑰匙。它的神奇之處是，只要花時間一步一步跟著做，突然間，就自己放手了。

幸福是目標，轉念是方法

學會駕馭思緒，是每個人一生必修的功課

我們頭腦裡的念頭，就是左右人生幸福與否的最大關鍵。

慣性思考模式和不假思索的答案，長久以來讓我們深信不疑，侷限了生命的開展。

賴佩霞潛心修練「轉念功課」二十年，寫下這部凝鍊生命智慧之作。

她以美國心靈導師拜倫．凱蒂（Byron Katie）設計的「轉念功課」（The Work）為基礎，一步步為讀者引介轉念心法，同時提出新觀點、新詮釋，並融入自身與學員實踐轉念功課的真實故事。

以「非暴力溝通」跟別人好好說話

以「轉念功課」跟自己好好說話

許多人聽到「轉念」一詞，可能會解讀為所謂的「放下」或是「看開一點」，問題是「怎麼放？」

放不下，怎麼辦？

怎樣才能真正得到「解脫」？

本書介紹的「轉念功課」有完整的邏輯與具體執行的步驟，絕不只是「放下」或是「看開一點」這樣籠統模糊的概念。

轉念心法能夠快速解決我們生活中面對的伴侶、親子、家庭、金錢、職場、人際、社會……等各式各樣的關係或議題。就在你一步步按部就班做練習時，自然就會跟著解套了。

賴佩霞從長期思考與實踐「轉念功課」的過程中得到了覺醒與寧靜，她開課、演講並寫下這本書，為的是支持每一位有心成長的人品嘗到心靈的恬靜與幸福。

賴佩霞說，轉念功課是解開她的人生困擾的鑰匙，寫這本書，就是為了分享這一把她帶在身上二十年的金鑰匙。

這個幫助清明覺醒的工具，讓我們免於陷溺在種種負面念頭或情緒裡，放下別人、放過自己，重新找到看待這個世界的新視野，看到自己內在愛的曙光。

修練轉念的二十年，賴佩霞用這把金鑰匙打開心中種種「不可能」，從演藝人員一路晉升為身心靈專家、法學博士及大學講師。她認真努力追求幸福的人生，後來發現，幸福不是「追求」來的，而是「實踐」來的。

拿起這本書，讓你能夠看清楚，腦袋裡的念頭如何影響了生活品質、掩蓋了生命的光彩，同時可以從這本書裡學會一套簡單的方法，快速淨空腦袋，享受內心的寧靜與豁達，然後做出對自己最好的選擇。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航