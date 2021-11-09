2021/11/09,
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美國16歲女孩遭61歲男子綁架，比出TikTok流行的「540求救手勢」救自己一命

美國16歲女孩遭61歲男子綁架，比出TikTok流行的「540求救手勢」救自己一命
Photo Credit:Canadian Women's Foundation

我們想讓你知道的是

一名16歲的女孩被61歲男性綁架、困在車上，一名司機注意到女孩在窗內比出的「540」手勢，是在TikTok上被廣傳的求救手勢，隨即報警、女孩也因此獲救。

一台豐田汽車馳騁在美國75號州際公路上，一名16歲的女孩坐在裡頭，身旁是綁架她的61歲男子布里克（James Herbert Brick）。她必須逃出去，但不能尖叫、不能拍打窗戶、也不能揮舞手臂並大喊：「救命」，以免讓自己陷入更大的危險。

在這台豐田汽車的後方，有一名司機注意到前方的車子不太對勁。車裡的女孩望向窗外，手上比著社群媒體TikTok上流傳的「求救」手勢，於是，認出手勢的司機撥打911後緊跟布里克的車，沿途向警方回報女孩所在的位置，布里克最終在調查人員設置的檢查站被捕。

事後，警方在布里克的手機上發現未成年女孩的不雅照，他被控2項重罪，分別是非法監禁和持有未成年人不雅照。警方也還原了事件經過，該名女孩的父母在北卡羅來納州回報失蹤案件，同時，女孩和布里克穿越北卡羅來納州、田納西州、肯塔基州和俄亥俄州，並和布里克的親戚住在一起。

之後，布里克的親戚發現這名女孩未成年、且被通報失蹤，布里克隨即帶著女孩啟程、一路向南，而女孩也在路程中向窗外比出「求救」手勢。

救命手勢為家暴案件設計，在TikTok廣傳意外救了女孩

根據《華盛頓郵報》的報導，致力於婦女和女孩權益的慈善組織加拿大婦女基金會（Canadian Women's Foundation）及美國婦女基金網絡（Women's Funding Network）去年創造了這個「求救」手勢，讓需要協助的人能夠在不驚動周遭的情況下，告訴他人自己正身處在危險之中。

手勢可以拆解成三個步驟，首先是手指併攏、掌心朝外，再來將大拇指折向掌心，最後蜷起4隻手指包覆大拇指，這同時也是「540」的數字手勢。這個手勢的影片曾在TikTok上被廣傳，足智多謀的女孩也因此獲救。

不過，該手勢最早是為了因應COVID-19大流行下，隨著人們待在家裡的時間變長，所發生的更多家暴案件所設計。加拿大婦女基金會呼籲，當人們看到他人使用這個「求救」手勢，應在安全的情況下和對方聯繫、了解他的需要，更緊急的狀況則可以向警察局、消防局或醫院請求支援。

肯塔基州勞雷爾郡的警方向《華盛頓郵報》坦言，他們並不知道這個手勢，但也認為對遭遇危險的人而言，這是個非常棒的工具，如果被廣泛使用的話，或許能拯救更多的性命。

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新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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