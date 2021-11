當小王子遇見狐狸：草東鼓手離世與寵物依附

最近,草東沒有派對的鼓手,離開我們了。

她之所以選擇離開的原因,許多人都不甚明白,因為她生前最後的貼文,竟是和她家寵物有關的一則悼念文:

「也許明天,牠在睡夢中就走了!我最心痛的就是我在隔離,無法陪伴在側,甚至無法見到最後一面。已經哭到崩潰的我也不知道怎麼面對這一切,只能不斷翻看過往的照片,記憶裡牠活潑好動的樣子。我愛你土豆,你要加油。可以的話,一定要努力到姐姐隔離結束喔!姊姊隔離結束第一件事就是領著所有行李往你身邊奔去,陪伴你人生的最後。姐姐愛你。」

讓人匪夷所思的是,一個人有可能為了自己的愛犬共赴黃泉嗎?如果從依附理論的觀點來看,這確實是有可能的。

依附理論的提出者John Bowlby說,依附是一生最重要的關鍵,我們會一直依附著某個客體,直到生命消逝。

然而,這樣的客體,並不僅限於人類。有些人會和自己的貓、狗,建立起依附關係,甚至是和植物建立起依附關係。

我的母親生前,不擅長表達情感,是一個逃避依附者。她無法對我們說出關心的話,但卻會和自己種植的植物對話、因為自己飼養的寵物青蛙逝世而大哭。

我曾經認識一個這樣的少女。她在高中時期,和學校的朋友相處不好,但每天上學路上的野貓們,卻帶給了她許多的快樂。她總是和野貓們玩耍、說心事,直到一年多後的某一天,她們突然消失在她的生命裡。

女孩急壞了,拿著空罐頭挨家挨戶地敲,希望能找回這群野貓。她甚至請了寵物溝通師,希望知道這群野貓現在過得好不好。

她家中的大人只是冷眼旁待,對她說著:「你就是沒朋友,才會這麼依賴貓啦!」卻不知道,那群野貓對這位少女來說,有多麼地重要。

人和寵物會建立起依附連結,並不只是我的虛構而已。俄勒岡州立大學的動物科學家克里斯汀・維塔里(Kristyn Vitale),發表了一篇跨時代的論文。根據她表示:「貓和狗一樣,都會與人類建立起社交上的依附行為,大多數的貓都會安全依附他們的飼主,並以飼主作為探索新環境的安全堡壘。」[1]

透過她設計的陌生情境測驗研究發現,貓和飼主之間也會有所謂的依附行為,同樣可以分為安全依附、焦慮依附、逃避依附,其中安全依附和不安全依附的比例大約是65:35;而其他針對狗的研究則發現了,狗的安全依附和不安全依附之比例,大約是58:42 [2] [3]。

無庸置疑地,人和貓狗之間,是可以建立起所謂的依附連結的,依附連結的對象,真的不侷限於人與人之間而已。就好像小王子與狐狸的那一段,關於馴養的對話:「正因為你馴養了我,我才變得特別。」

當我們和貓、和狗、和植物、和寵物,投射出了我們內心的情感時,那一份情感,就如同小王子與他特別的玫瑰花,又或是許多小孩子不願丟棄的那一張都是乳臭味的小被被。

每一個人生下來,都需要依附連結,若你剝奪了他與人依附的可能性,使得他害怕與人依附,他也會試著依附生活周遭其他的事物,譬如花草、譬如寵物、譬如那一張毛毯。

某位我認識的老師,在臉書上貼出了關於草東鼓手生前的最後一段話,他的朋友留言質疑:「只是因為狗嗎?」老師便說,「只」是因為狗?

未嘗經歷寵物依附關係的人或許很難想像,但寵物和人的連結,其中的依附關係,絕對不只是養育關係而已,就像Harry Harlow的那些布娃娃媽媽,確確實實地被小猴子們,視為是依附連結的對象。

