馬來西亞智能不足者於新加坡運毒案，因確診COVID-19而暫緩死刑

一名有智能障礙的馬來西亞籍男子納加德蘭，因販毒而被新加坡法官判死刑，成為國際輿論的焦點，新加坡高等法庭原定今日（9日）審理是否繼續執行10日的死刑，但納加德蘭被測出確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），審訊再度展延。

新加坡《亞洲新聞》報導，法官Andrew Phang表示，這發展相當令人意外，但因為納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）已確診，故無論如何都無法執行死刑，而審訊將延期至尚未確定的日期，並暫停執行死刑直至訴訟結束。Andrew Phang還說「我認為事已至此，我們必須使用邏輯、常識和人性」

新加坡媒體人兼社運人士韓俐穎（Kirsten Han）一直在協助納加德蘭的家屬爭取豁免死刑，她在臉書批評，新加坡的死刑荒謬之處在於，國家始終認為智力功能和認知障礙的人士是可以被處決的，突然卻因為納加德蘭確診了，而在此事件上展現「邏輯、常識和人性」。

國際社會聲援納加德蘭

現年33歲的納加德蘭，是在2009年4月22日因走私42.72克海洛因進新加坡而被捕，並在2010年11月22日被判死刑；納加德藍曾於2015年申請判無期徒刑但不果； 2020年6月，新加坡總統哈莉瑪・雅各布（Halimah Yacob）駁回納加德藍的特赦請求。經過多年的訴訟，新加坡政府原訂在今年11月10日執行絞刑，因此馬國外交部、新加坡反對黨及非政府組織積極向新加坡政府請求特赦。

馬國首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）致函新加坡總理李顯龍，要求特赦納加德蘭，而歐盟也在7日發表聲明要求新加坡政府在該案改為非死刑判決；此外，網路上也有一項要求為納加德蘭減刑的請願書已獲超過7萬3000多人連署支持。《路透社》報導，此案也引起國際關注，包括聯合國人權專家、英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），均呼籲新加坡應讓納加德蘭免於一死。

面對國際壓力，新加坡高等法院8日批准暫緩處決，並決定在9日下午審理辯方上訴，《當今大馬》報導，納加德蘭的律師蘇仁德蘭（N Surendran）批評，法庭決定在隔日立即審理上訴的安排頗不尋常，倉促的審理最終還是可能會在10日執行死刑。蘇仁德蘭指出，律師團得通宵準備提呈書面陳詞和宣誓書，明顯剝奪了納加德蘭享有的正當司法程序，這也抵觸新加坡憲法第9條款。最終，納加德蘭9日因確診COVID-19而無限期展延審訊。

《中央社》報導，多數反對判納加德蘭死刑的人士主張，納加德蘭智能不足，這意味他無法做出理性決定，而且納加德蘭在犯案時有嚴重的酒精問題。納加德蘭的智商只有69，是被認定為智能障礙的等級，但新加坡內政部堅稱納加德蘭在犯案時「知道自己在做什麼」。此外，若新加坡仍照原定日期將納加德蘭處以絞刑，將是該國自2019年來首次執行的死刑。

新加坡對待毒品犯罪相當嚴厲，據新加坡《1973濫用毒品法令》，販賣、製造或運送毒品（15克海洛因、30克嗎啡或可卡因、500克大麻、200克以上大麻脂或1200克以上鴉片），將會被判死刑。而在馬國，涉及走私、販賣、運輸、製造鴉片1000克以上、海洛因或者冰毒50克以上或其他毒品數量大才有可能判處死刑。

馬國和新加坡一樣，販毒的最高刑罰是死刑。儘管馬國政府在2019年3月取消了11項罪刑中的「強制死刑」，但販運毒品罪罰依然是「強制死刑」。近年馬國依然有民眾因持有毒品而被判為死囚，但2019年至今已無執行死刑。

過去新加坡並非沒有最終不判外籍人士死刑的案例。2007年，年僅19歲的馬國青年楊偉光因在新加坡運送毒品被判死刑，當時馬國政府政府與國際人權組織也進行援助。《光明日報》報導，新加坡在2013修正濫用毒品法令，楊偉光被捕後因協助新加坡中央肅毒局搗毀販毒活動，成功證明自身符合僅扮演毒販跑腿的角色，因此改判終身監禁兼鞭刑15下，成為第一位逃過死刑的死囚。當時新加坡政府也因楊偉光案而面臨國際輿論壓力，而時任外交部長兼律政部長的尚穆根稱，修改濫用毒品法令不是向輿論壓力低頭，而是做正確的事，赦免運毒跑腿死刑主要目的是保護社會。

《南華早報》報導，至今依然是新加坡內政部的長尚穆根在去年表示，一份2019年對2000名新加坡民眾進行的一項調查顯示，多數人「同意或強烈同意」，對於使用槍支、謀殺和販毒等嚴重罪行，死刑比終身監禁更有效。報導指出，新加坡這城市國家，和日本、美國一樣，是少數仍執行死刑的發達經濟體。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範