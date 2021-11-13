「奧斯卡電影博物館」洛杉磯開幕，湯姆漢克斯讚「好萊塢的帕德嫩神廟」

文：林宏翰（中央社駐洛杉磯特派員）

好萊塢是世界知名影視重鎮，每年奧斯卡金像獎是全球焦點，但洛杉磯卻一直缺少電影博物館。9月底開幕的奧斯卡電影博物館肩負使命，為迷人的電影產業留下長久紀錄。

由奧斯卡主辦單位美國影藝學院經營，奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）位在威爾夏大道（Wilshire Boulevard）和費法克斯大街（Fairfax Avenue）路口，緊鄰洛杉磯郡立美術館（LACMA）。

這座博物館匯集好萊塢新舊成員迪士尼（Disney）、華納（Warner）、網飛（Netflix）等大公司約3.9億美元資金，由知名建築師皮亞諾（Renzo Piano）設計，目前是北美最大電影博物館。

奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）曾說，這座博物館的地位就像是好萊塢的帕德嫩神廟（Parthenon），供世界電影迷前來朝聖的殿堂。

奧斯卡電影博物館9月底開幕，奧斯卡影帝湯姆漢克斯將其譽為好萊塢的帕德嫩神廟｜Photo Credit: 中央社

博物館原訂2020年開幕，受疫情影響，直到2021年9月30日才正式開門迎接大眾。營業一個多月來，吸引大批訪客，週末門票在網路上搶購一空。

博物館主體為82年歷史的建築翻修，一到三樓是固定展場，展出「電影的故事」，介紹電影產業一路以來的重要歷程，四樓為主題展場，當期展出主題是日本動畫大師宮崎駿，紀念品區可見許多龍貓、神隱少女等周邊商品，受到美國粉絲青睞。

博物館自2008年開始，收集超過8000件包括電影科技、服裝造型、美術設計、戲服道具、海報等在影史上具有重要地位的文物。

博物館的古老館藏見證電影的前世今生，包括一幅1660年的日本版畫、1904年用蒸氣驅動的幻燈箱、早期的底片剪輯設備、1939年拍攝「綠野仙蹤」的三色相機等。

其中一個展間陳列許多科幻電影的服裝和角色模型，遊客可以親眼見到史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1982年經典電影中的外星人ET、最早於1977年出現在《星際大戰》（Star Wars）電影中的機器人R2-D2。

阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在《魔鬼終結者》（Terminator）電影中一顆道具頭顱；經典驚悚片《大白鯊》（Jaws）裡，那一尾原始模型製作的大白鯊就掛在天花板上。

洛杉磯的奧斯卡電影博物館展場，使用多媒體設施介紹電影產業百年來的演變｜Photo Credit: 中央社

另外美國影藝學院本身擁有大量的電影製作相關的靜態與動態影像資料，超過1300萬張照片、25萬部電影和九萬多部劇本、六萬張海報等。

自1927年以來，美國影藝學院主辦奧斯卡獎，收藏了大量頒獎紀錄、手稿、節目單、邀請函等第一手材料。不只是歷年奧斯卡得主的經典感言在館內輪流播放，遊客更可以看到小金人獎座的變化。

圍繞在電影業與奧斯卡獎的爭議，在博物館內也如實呈現，包括幾十年來各界批評的美國影視產業由白人男性主導的不平等現象，經典一幕是1973年女演員薩辛（Sacheen Littlefeather），在頒獎台上表達影視圈對美國原住民的不公平待遇。

這座博物館不只為影視產業的星光留下痕跡，還提供來訪的遊客一次上台領獎的機會，館內設置了虛擬的體驗專區，讓遊客拿起真實重量的奧斯卡獎座，感受在觀眾面前受獎的感覺，但須額外收費15美元。

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核稿編輯：翁世航