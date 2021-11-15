《麥肯錫思考模型活用法》：大谷翔平也愛用的「曼陀羅九宮格」，用九個格子就能量產點子

監修：大嶋祥譽

曼陀羅九宮格：用九個格子就能量產點子

運用範例 ：想要開創新的網路服務，腦袋裡面卻一片空白。

：想要開創新的網路服務，腦袋裡面卻一片空白。 使用法：將關鍵主題和目標寫在正中央之後，填滿3x3的格子。只要專心填滿81個格子，就可以彙整點子、深入思考。

這是怎樣的模型？從三乘三的格子延伸想法

該模型由設計師今泉浩晃先生開發，如下圖，從正中央的格子向外蔓延，就像佛教的曼陀羅一樣，慢慢延伸出新想法。沒有想法時，可以利用這個模型，短時間深入挖掘一件事情，並強化思考，激發出各種點子。

曼陀羅九宮格的使用方法極為簡單。手繪或電腦製作3x3的格子，將關鍵主題寫在正中央的格子當中，再把相關的關鍵字寫在周圍的8個格子內。

為求進一步深入挖掘想法，要在周圍配置8個3x3的格子，並將寫在關鍵主題周圍的8個關鍵字，分別配置在新的3x3格子正中央，再從關鍵字發揮聯想力，將內容寫在周圍的8個格子當中。

Photo Credit: 大是文化出版

怎麼運用？重量不重質，以填滿格子為優先

使用曼陀羅九宮格時，關鍵在於量、不是質。唯一的規則是，不用逼自己填滿所有空格，參考範例見下圖。

這時，別馬上判定想到的點子是好是壞，等全部想出來再評估即可。不過，假如關鍵主題過於含糊，很可能會變成單純的聯想遊戲，所以最好選擇比腦力激盪更具體的主題，再開始實行。

活躍於美國職棒大聯盟的大谷翔平，曾在高中時使用這個方法，指引自己達成目標。由此可知，曼陀羅九宮格不只能增加想法，也可以運用在各式各樣的情境中，像是清查問題和課題或設定目標等。

Photo Credit: 大是文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《麥肯錫思考模型活用法：史上最強！46種思考模型，遇到什麼問題，套什麼模型解決，你當場胸有成竹。》，大是文化出版

監修：大嶋祥譽

譯者：李友君

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找6個人，花30分鐘，就可創造100個新點子，這是腦力書寫法。

聽過曼陀羅九宮格嗎？職棒二刀流大谷翔平就用這方法，讓自己變一流。

老闆突然要我交報告，怎麼寫才能又快又好？套用模型。

監修者大嶋祥譽，曾任職麥肯錫、華信惠悅（Watson Wyatt）等外資顧問公司，

她認為，大環境變化越來越快，工作者能應變的時間越來越短，

此時，更需要思考模型，幫忙解決問題。

什麼是模型？模型就像定石，類似在圍棋中，

經過棋手們長久的經驗累積，形成在某些情況下，雙方都會依循的固定下法。

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只要套用，便能迅速而精確的下決策和解決問題。

本書包含46種麥肯錫員工最常使用的基本模型，

從邏輯思考、構思點子、解決問題、行銷到組織管理，全書圖解，

遇到什麼問題，該套什麼模型解決，你立刻胸有成竹。

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腦力書寫法，只要找到六個人就能在30分鐘內想出破百個點子

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Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬