《麥肯錫思考模型活用法》：大谷翔平也愛用的「曼陀羅九宮格」，用九個格子就能量產點子
我們想讓你知道的是
本書包含46種麥肯錫員工最常使用的基本模型，從邏輯思考、構思點子、解決問題、行銷到組織管理，全書圖解，遇到什麼問題，該套什麼模型解決，你立刻胸有成竹。
監修：大嶋祥譽
曼陀羅九宮格：用九個格子就能量產點子
- 運用範例：想要開創新的網路服務，腦袋裡面卻一片空白。
- 使用法：將關鍵主題和目標寫在正中央之後，填滿3x3的格子。只要專心填滿81個格子，就可以彙整點子、深入思考。
這是怎樣的模型？從三乘三的格子延伸想法
該模型由設計師今泉浩晃先生開發，如下圖，從正中央的格子向外蔓延，就像佛教的曼陀羅一樣，慢慢延伸出新想法。沒有想法時，可以利用這個模型，短時間深入挖掘一件事情，並強化思考，激發出各種點子。
曼陀羅九宮格的使用方法極為簡單。手繪或電腦製作3x3的格子，將關鍵主題寫在正中央的格子當中，再把相關的關鍵字寫在周圍的8個格子內。
為求進一步深入挖掘想法，要在周圍配置8個3x3的格子，並將寫在關鍵主題周圍的8個關鍵字，分別配置在新的3x3格子正中央，再從關鍵字發揮聯想力，將內容寫在周圍的8個格子當中。
怎麼運用？重量不重質，以填滿格子為優先
使用曼陀羅九宮格時，關鍵在於量、不是質。唯一的規則是，不用逼自己填滿所有空格，參考範例見下圖。
這時，別馬上判定想到的點子是好是壞，等全部想出來再評估即可。不過，假如關鍵主題過於含糊，很可能會變成單純的聯想遊戲，所以最好選擇比腦力激盪更具體的主題，再開始實行。
活躍於美國職棒大聯盟的大谷翔平，曾在高中時使用這個方法，指引自己達成目標。由此可知，曼陀羅九宮格不只能增加想法，也可以運用在各式各樣的情境中，像是清查問題和課題或設定目標等。
書籍介紹
本文摘錄自《麥肯錫思考模型活用法：史上最強！46種思考模型，遇到什麼問題，套什麼模型解決，你當場胸有成竹。》，大是文化出版
監修：大嶋祥譽
譯者：李友君
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
日本超過30萬上班族，案頭必備思考工具書。
找6個人，花30分鐘，就可創造100個新點子，這是腦力書寫法。
聽過曼陀羅九宮格嗎？職棒二刀流大谷翔平就用這方法，讓自己變一流。
老闆突然要我交報告，怎麼寫才能又快又好？套用模型。
監修者大嶋祥譽，曾任職麥肯錫、華信惠悅（Watson Wyatt）等外資顧問公司，
她認為，大環境變化越來越快，工作者能應變的時間越來越短，
此時，更需要思考模型，幫忙解決問題。
什麼是模型？模型就像定石，類似在圍棋中，
經過棋手們長久的經驗累積，形成在某些情況下，雙方都會依循的固定下法。
思考模型就是前人想出的商務最佳方案，也可稱其為公式，
只要套用，便能迅速而精確的下決策和解決問題。
本書包含46種麥肯錫員工最常使用的基本模型，
從邏輯思考、構思點子、解決問題、行銷到組織管理，全書圖解，
遇到什麼問題，該套什麼模型解決，你立刻胸有成竹。
七種思維模型，想法多到用不完
腦力書寫法，只要找到六個人就能在30分鐘內想出破百個點子
KJ法，將資訊分類三次，新點子自動浮現
瞬間誕生這麼多想法，怎麼評估？
優缺點表、報酬矩陣、決策矩陣，可以幫你找到答案。
行銷策略模型，競爭對手連你的車尾燈都看不到
PEST分析、五力分析、3C分析、行銷組合、人物誌、客戶體驗旅程
建立品牌價值、核心能力分析，就能找出對手無法模仿的核心優勢。
光碎念沒用，這些模型讓團隊自己動起來
部屬工作效率差，得用馬斯洛需求層次理論；
想培訓領導者，PM理論最好用；
怎麼做目標管理？KPI樹狀圖，能釐清流程和進度。
還有，SWOT分析、價值鏈分析、產品組合管理、
安索夫成長矩陣、柏拉圖法則、產品組合管理、定位圖，
史上最強46種思考模型，遇到什麼問題就套用，馬上導出最高成果。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬