《立場》總編辭職，《加山》胡戩：小傳媒更難生存

（德國之聲）對當局持批判態度的香港泛民主派網路媒體《立場新聞》的總編輯鍾沛權，上週六（11月6日）於臉書一個非公開群組表示，因家庭原因已於11月1日起辭任總編輯一職，職務由副總編輯林紹桐署任。

鍾沛權的妻子為已停刊的香港《蘋果日報》副社長陳沛敏，她被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力罪，正被還柙。香港《明報》報導，警方於6月17日搜查陳沛敏住所時，也曾帶走3部疑屬鍾沛權的電腦。

《明報》指出，林紹桐確認鍾沛權已於11月1日辭任總編輯，並由他署任，不過他並無補充說明更多細節。據瞭解，鍾沛權在群組內貼文寫道：「我有幸通過立場這平台結識大家，分享大家的文章，獲益良多，希望大家繼續支持立場新聞團隊成員，他們善良、真誠、堅毅，能夠曾經與他們共事，我深感自豪」。

《立場新聞》2014年由前《主場新聞》創辦人蔡東豪、鍾沛權及余家輝創立，在反送中運動期間，持續報導抗爭者動態，也多次被當局視為眼中釘。

今年6月底，《立場新聞》宣佈，會把今年5月份及之前刊出的文章全部暫時下架，並暫停接受贊助。於此同時，母公司6位董事辭職，不過《立場新聞》公告表示將繼續運作，方針和編採工作不變。

對於《立場新聞》總編辭職一事，中國官媒《環球時報》採訪中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說：「隨著一些反華和反政府的媒體停止運作，愛國力量也在追究其他反政府媒體的責任上，發揮了積極作用。」他強調，像《立場新聞》這樣的媒體的「生存空間」將變得越來越小。

「鍾沛權做出辭職的決定並不令人驚訝。這也預示著《立場新聞》將走到盡頭，」劉兆佳說。

新聞自由不斷緊縮

除《立場新聞》外，誕生於反送中運動期間、曾獲第25屆香港人權新聞獎的獨立傳媒《加山傳播》共同創辦人胡戩也在4日表示，鑑於今日情勢發展，在權衡風險後決定即時遣散所有仍身處香港之成員，「今後《加山傳播》在外之一切華洋瓜葛，俱與該些人士無關，海外成員則不受影響」。

胡戩向《德國之聲》表示，礙於法律所限未能詳闡細節，但他確實認為要在香港經營與政府不同聲音的媒體越來越困難。「《蘋果日報》已經被解散了，香港新聞界也有許多傳言，說《立場新聞》可能是下一個被政府開刀的對象。」

「這些比較大的傳媒都是這樣了，我們這些更小的傳媒，生存空間也就更加有限。」他說：「我認為官媒有了蘋果日報的經驗後，現在比較想冷處理官方對傳媒的壓力、不去引來國際關注，讓它們靜靜地在沒人察覺的時候自然死亡。」

胡戩說，為避免香港《國安法》風險，《加山傳播》從年初開始慢慢轉向去做深度人物專訪、現在則進一步把香港的成員遣散。在胡戩於今年3月離港赴台、另一位共同創辦人馮達浚則被控「串謀顛復國家政權罪」還押至今的情況下，他們幾乎難以報導香港當地的新聞。

當問及《加山傳播》下一步要怎麼走時，胡戩說，運營方向還需進一步思考。雖然理論上他們在香港已經沒有人了，因此應該可以無後顧之憂地去報導一些《國安法》不允許報導的事了，「但這樣真的就沒關係了嗎？似乎也很難講。」他說。

他說，2019年以來，許多新的獨立媒體還算健在，但基本上已經不去碰政治與社會等議題，而是改去報一些娛樂等不具敏感性的新聞。但做為在海外的香港新聞人士，他還是希望未來能加強關注香港民主的海外倡議活動等議題。

「最起碼要在國際上維持香港的聲量，要不然香港就會慢慢淪為新疆、西藏。」胡戩說。

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