以色列用1027位「恐怖分子」換回一名被囚軍人，這筆魔鬼交易值得嗎？

2014年9月7日,28歲的衣索比亞裔以色列公民阿弗拉・蒙吉斯圖(Avera Mengistu),在沒有明顯外力脅迫或利誘之下,不顧看守邊界的以色列士兵向他大聲吆喝並鳴槍示警,穿越雅實基倫(Ashkelon)一帶的以色列與加薩邊界,進入加薩。

約7個月後的2015年4月,一名貝都因裔以色列公民賽義德(Hisham al-Sayed),從距離亞實基倫不遠處的一處集體農場果園,越境進入加薩;這已經是他所知第三次企圖進入加薩,前兩次他都被送回以色列。

兩人據信至今仍被哈瑪斯挾持;根據他們的家屬表示,兩人都長年患有精神方面的疾病。

最近,這兩位以色列平民再度躍上以色列媒體版面(註1)。今(2021)年10月中旬,埃及協商人員透露,以色列與哈瑪斯在戰俘交換一事上,達成了顯著的共識;哈瑪斯將使用兩名以色列軍人的屍體,及蒙吉斯圖與賽義德這兩位以色列平民,交換被囚禁在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯(註2);11月初的媒體報導持續持續呈現樂觀的態勢,顯示兩方很有可能快要就換俘達成協議。

消息傳出之際,適逢沙利特(Gilad Shalit)換俘行動屆滿10週年,以色列媒體推出不少針對沙利特換俘過程及後續效應的深度報導,在民眾與評論家之間,激發不少對又一場可能即將發生的換俘行動的辯論;特別的是,這次的交換牽涉的是兩位以軍士兵的屍體,以及兩位未遭脅迫、並非因執行作戰任務而進入加薩的平民。

根據慣例,以色列很有可能會為了這次交換,釋放上百、甚至上千位被囚禁在以國獄中的巴勒斯坦人,這讓不少以色列民眾及評論者強烈質疑,這樣的交換是否公平;而這些交換是否又會形同利誘哈瑪斯等反以組織,藉由綁架或挾持以色列軍人、平民,作為談判的籌碼。

以色列與「恐怖組織」換俘極簡史

以色列從1947年建國以來,與周邊阿拉伯國家及一些武裝組織處於戰爭、敵對狀態,歷經大小戰役下來,以色列與這些國家及組織彼此之間自然出現戰俘的狀況。這些被敵對方挾持者,可以被大略分為任務中失蹤(Missing in Action,MIA)、戰俘(Prisoner of War,POW),也曾有一些平民遭到拐騙或綁架,而落入敵方手中。

以色列的官方政策是,對於戰俘、任務中失蹤者、及其他所有保護國防安全而失蹤或受挾者,政府會竭盡所能地尋求這些人的獲釋並協助他們返回家園;然而,以色列官方說法,也同時堅持不與其眼中的恐怖分子或組織(註3)進行協商,也不會為了交換被挾持的以色列平民或軍人,同意釋放被起訴的恐怖分子。

儘管早期確實有先例秉持這樣的原則(註4),但自首位右派總理貝京(Menachem Begin)至今,以色列政府已經多次與所謂的「恐怖組織」,藉由第三方進行換俘談判並執行換俘行動。

1979年3月,以色列政府首次與恐怖組織進行戰俘交換,以國釋放76名阿拉伯囚犯,人陣總部(Popular Front for the Liberation of Palestine-General,解放巴勒斯坦人民陣線-總指揮部)則釋放一名1978年4月於黎巴嫩南部捕獲的以色列軍人阿姆拉姆(Avraham Amram)。

這項交換行動的協商過程是秘密進行的,僅有十分少數、牽涉談判的人員知情;行動展開且曝光後,在以色列內部引起不小爭議;阿姆拉姆並非在執行軍事任務時被人陣總部挾持,而是在參與一個未受以色列政府授權的私人旅遊團時遭難,其他團員有4人被殺、1人(嚮導)負傷後逃回以色列領土;這讓不少以色列民眾認為,政府沒有必要為了違反旅遊禁令參與私人行程者,釋放數十名恐怖分子。

但以色列政府表示,被釋的囚犯中,三分之二都是一般罪犯、僅三分之一是因為恐怖攻擊行動而入獄者(註5),且沒有任何一位被釋的囚犯是頭號恐怖分子;但不少人仍害怕,這樣的行動很可能會開先例,吸引恐怖組織綁架以色列軍人或平民。

1983年11月,以色列釋放4700名巴勒斯坦與黎巴嫩囚犯,法塔赫(Fatah)則釋放在黎巴嫩南部執行任務時遭俘的6名以色列軍人;在以色列釋放的4700名囚犯中,約100人是因為犯下恐怖攻擊相關的罪行而入獄的。

1985年5月的「吉布里爾協議」(Jibril Agreement),以色列釋放1150名巴勒斯坦囚犯,六年前與以國進行換俘的人陣總部,則釋放三名在黎巴嫩被該組織捕獲的以色列軍人;在以色列釋放的1150位囚犯中,包括一些參與重大恐怖攻擊而入獄者,例如參與1972年盧德機場(本・古里昂國際機場前身)掃射事件、造成24死78人受傷的岡本公三(Kozo Okamoto)。

在吉布里爾協議中被釋的巴勒斯坦囚犯|Photo Credit: 以色列新聞局(Nati Harnik)

2004年,以色列釋放401名巴勒斯坦囚犯、60具屍體及4位黎巴嫩籍士兵,黎巴嫩真主黨(Hezbollah)則釋放了以國預備役上校坦南鮑姆(Elhanan Tannenbaum)(註6);在以色列釋放的囚犯中,包括1986年以色列軍人阿拉德(Ron Arad)被俘事件(註7)的主謀之一。

歷年來還有一些換俘行動,以方換回的是以色列軍人的遺體,例如1996年與黎巴嫩真主黨的換俘行動中,以色列用123具真主黨戰士的遺體,交換2具以國軍人的遺體(註8);前面提到的2004年換俘行動,除了上一段提到的坦南鮑姆以外,有3具以色列軍人的遺體被歸還。(註9)

2007年的一場換俘行動中,真主黨歸還了1位以色列公民德瓦義特(Gabriel Dwait)的遺體;2008年,以色列釋放四名真主黨戰士,及在1979年於以色列造成三位平民及一位警察喪生的昆塔(Samir al-Quntar),換取兩具該國軍人的遺體,這兩人(Ehud Goldwasser及Eldad Regev)於2006年7月被真主黨綁架(註10),該綁架事件成了2006年夏天黎巴嫩戰爭的導火線,而且在執行換俘行動以前,以色列方面並不知道這兩名軍人是否還活著。

不難想見,這些換俘行動在以色列內部一直引起不小的爭議;首先,在一些行動中,以方釋放上百、甚至上千名囚犯,換得的是幾具軍人的遺體,不少人質疑這是否值得?

再者,就算以色列換回來的是活生生的軍人,幾次知名的換俘行動,在數字上往往相當懸殊。剛屆滿10週年的沙利特換俘行動,就是一個例子。

沙利特換俘

在2006年以色列與黎巴嫩真主黨爆發戰事前夕,20歲的沙利特(註11)與其他三名同袍的坦克,在靠近以色列與加薩的南邊隔離牆執行任務時,遭到潛入以色列境內的加薩武裝份子攻擊,其中兩人在攻擊中喪生,一人受重傷,左手及肩膀受傷的沙利特則被哈瑪斯挾持至加薩。

影片解說:沙利特被俘期間哈瑪斯拍攝並發送給媒體的影片

在沙利特被綁的五年之中,他的家人竭盡所能試圖尋求讓他回家的管道;雖然以色列官方在沙利特被俘初期強烈建議其家人維持低調,以防止哈瑪斯將換俘條件提高,但沙利特家人卻執意將沙利特遭俘一事在媒體上大量曝光,並組織示威遊行,喚起大眾的注意。

2011年,適逢以色列多地爆發大規模「帳篷抗議」(tent protest),沙利特的親朋好友及一群熱心的志願者,也伺機組織了頗具規模的示威活動,訴諸輿論,希望政府可以幫他們讓沙利特回家。

這些宣傳與示威達成了不小的功效,在所謂「全民皆兵」的以色列猶太裔人口中,形成了一種效應;在被綁時才加入國防軍大約一年的沙利特,宛如大家的孩子,發生在他身上的事,可能是任何一位從軍者父母親的惡夢。

2010年7月,在耶路撒冷聚集示威,要求釋放沙利特的群眾|Photo Credit: 以色列新聞局(Mark Neyman)

2011年10月18日,在加薩待了1934天之後,沙利特經埃及回到以色列;那天,他的歸來在以色列可說是引發了舉國歡騰的氛圍,包括總理與國防部長在內的首長高官,都前來與他握手致意;現任國防部長、當年為國防軍總參謀長的甘茨(Benny Gantz),更稱呼沙利特為「英雄」。

查看沙利特換俘行動的幾項相關數字與被釋囚犯名單,不免讓一些人強烈質疑行動的合理性。

在以色列釋放的1027名囚犯中,包括對以色列平民發動攻擊而入獄的250名哈瑪斯成員,這些人在入獄前一共造成了569名以色列人喪生;其中包括一名參與2002年內坦亞(Netanya)飯店、造成29死的攻擊案;一名參與策劃海法公車攻擊案、造成17死的犯人;現任哈瑪斯在加薩的領導辛瓦爾(Yahya Sinwar);以及一名參與2001耶路撒冷披薩店爆炸案的女囚,她一件著名的迭事,就是在爆炸案發生後於獄中受訪時,從訪問者口中聽到自己的行動造成八位孩童喪生,而非她原先以為的三位,她滿意地笑了並繼續受訪(註12)。

2017年,當時的以色列國防部長表示,在沙利特換俘行動中被釋放的1027位囚犯中,有202位再次被以色列軍警逮補;現在則約有70位被關押在以色列監獄中;從2011年換俘後至今,釋放的囚犯中,至今造成10名以色列人喪生(註13)。

2011年10月18日,沙利特返國時,受到當時的(左起)國防部長、總理、參謀總長及空軍總司令的歡迎|Photo Credit: 以色列新聞局(Avi Ohayon)

也有些人指出沙利特被綁的過程就有爭議(註14),在他被綁時才剛上任的前總理歐麥特(Ehud Olmert)就曾公開表示,無法確定沙利特是被哈瑪斯綁架或者沙利特根本是「自動繳械」(註15);有人質疑,在兩位同袍死亡、一位重傷的狀況下,沙利特為何只受輕傷,據此懷疑他根本沒有試圖反抗。

歐麥特也抨擊納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)政府達成了對以色列相當不利的換俘條件,當年在其中斡旋的德國協商者在最近接受訪問時,也呼應歐麥特的批評,認為納坦雅胡政府因為政治考量,錯失了早先一項對以色列來說更好的換俘計畫;直到2011年,大規模帳篷抗議在以色列多地爆發後,納坦雅胡企圖轉移高漲的民怨,才批准這項對以色列來說,條件很差的交易。

無論如何,10年過去了,還是有不少人在問:用1027位「恐怖分子」,換回一個軍人,是否代價過高?

戰俘交換的政治與道德難題

不少以色列人認為,這種換俘行動無疑是開了不良的先例,讓該國政府定義下的恐怖組織覬覦以色列軍人或平民,以期換取他們被關押在以色列獄中的同胞們;今年9月,沙利特在一場與大屠殺生還者的分享會上就表示,他在被俘期間感覺哈瑪斯盡力保持他的健康;如果確實如此,這似乎暗示著,當年挾持沙利特的哈瑪斯成員認知到,一名健康的以色列軍人,能為他們帶來不小的利益。

文章開頭提到、目前據信仍在哈瑪斯手中的以色列平民賽義德的父親,2017年受媒體訪問時表示,如果讓兒子回家的代價是以色列釋放多位恐怖分子,那他寧可讓兒子繼續留在加薩;前文短暫提及、最近又躍上以色列各大媒體版面、於1986年在以色列與黎巴嫩戰爭中執行任務時失蹤的阿拉德遺孀最近就表示,如果丈夫已經確認離世,她不認為以色列政府必須不計代價換取他的遺體回國。

當然,也有人質疑,數字是否是衡量政府是否援救人質的唯一依據?10年前,沒人能預知這1027位被釋囚犯會再造成多少死傷,而且從數字上來看,被釋後再次對以色列平民進行攻擊的確實是少數;但當年沙利特這位年輕士兵在哈瑪斯手上是已知的事實,政府竭盡所能地確保他平安回家,對國民及國防軍都樹立一種保證,即他們若不慎被迫落入敵人手中,政府不會忘記他們。

以色列總理班奈特(Naftali Bennett),最近在談及上世紀80年代於任務中被俘繼而失蹤的阿拉德一事及其最新進展時,便就以色列針對戰俘的態度,做了自己的一番表述:「援救俘虜是猶太人的價值觀,也成了以色列最神聖的理念之一……或許對外人來說,這種觀念很奇怪,甚至有些誇張,但這樣的價值觀定義我們這個群體,也將我們團結起來。我們會努力不懈,把找得到的男孩們從尋獲地帶回家。」(註16)

最後,撇開換俘行動的政治與道德爭議,能夠「幸運」獲釋的以色列軍人,返國後其實持續面臨不小的挑戰;首先,他們所受的媒體矚目往往可能成為巨大的壓力(註17);其次,在媒體上可能接受英雄式返國歡迎的這些軍人,回國後往往必須面對國防軍嚴厲的審問(註18),其中不乏質問他們為何不持續抵抗、戰鬥;就算通過審問,也往往會帶著被俘期間累積的身心靈創傷度過餘生,而許多前戰俘的家屬、配偶及親近友人,也連帶必須面對他們的創傷後壓力症候群等帶來的問題。

