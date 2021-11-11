【關鍵專訪】阿洛、舒米恩：首部南島實境音樂節目《你的島嶼我的家》，台灣原住民與紐西蘭毛利人的島民對話與文化修補

「我一直覺得台灣跟南島的連結與關聯是很有趣的一件事。」阿美族歌手Ado阿洛耗時近兩年，打造出首部南島實境音樂節目《你的島嶼我的家》，六位音樂人在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中跳脫語言與空間的距離，透過文化及音樂「視訊交朋友」，交織出的文化傳承與音樂火花。

阿洛一直對南島充滿了想像與興趣，之前也做了與南島有關的音樂節目。「我之前在電視台就已經開始做跨南島的內容，我們是海洋的源頭，這對我來說是很神奇的事情。我在2018年寫了一個劇本就是跨南島的故事，但是碰到疫情沒有辦法拍成，2019年我想做一個跟南島有關的跨國節目，就是這次的節目。」

Photo Credit: 阿洛無限提供 台灣阿美族音樂人A-Lin（左起）、舒米恩、阿洛參與南島實境音樂節目《你的島嶼我的家》。

於是阿洛找了同樣來自台灣東部阿美族部落的音樂創作人Suming舒米恩、天生歌姬A-Lin（黃麗玲），與三位紐西蘭毛利音樂人梅西莉卡（Maisey Rika）、特洛伊金吉（Troy Kingi）、莉亞霍爾（Ria Hall）一起以音樂對話開啟兩島文化交流。「以前都是從人類學的角度來看南島，從來不知道南島民族是怎麼一回事，我覺得可以做一件很有趣的事情，就是跨國的分享。」

阿洛接受《關鍵評論網》專訪時表示，「台灣與紐西蘭毛利人是有淵源的，紐西蘭在精神方面、論述方面與我們非常接近、非常像，台灣原住民與毛利人在DNA跟語言方面是很接近的，尤其是阿美族，這些都是在學理方面、DNA等被認證的，但是我並不知道這跟我們實際生活有什麼關聯。」

「我就是很想做這方面的追尋，想交換看看有什麼不同。台灣跟這些南島都是有關聯的，語言、文化其實都是相通的，台灣一直活在論述裡面，沒有實際上去看待，沒有追尋、沒有真實運用，這個東西就是死的。」於是阿洛在2019年向文化部遞案子申請補助，並著手進行「交換學生」的前置作業。

「原先的計劃是我們三組人要飛去紐西蘭當交換學生，到當地的部落生活，至少要拍攝兩個禮拜，交換部落、交換房子、交換家人，就是我們到紐西蘭部落去，他們也來我們這邊交換生活，這樣就有兩組拍攝團隊。」只是拍攝期間意外撞上疫情，原定互相到對方部落擔任交換學生的計畫就這樣落空了。「後來因為疫情耽擱，有半年時間我們完全不知道疫情的影響會怎麼樣。」

原本阿洛2020年初要先去紐西蘭做田調，結果2月開始大約有半年時間完全不能動。「本來有考慮要退案，又覺得很可惜，一直在想有沒有解套的方法。後來我們決定留在台灣，剛好紐西蘭奧克蘭也封城，於是我們就決定從台灣做起，從我們三個的故事做起。」現在回想起來，阿洛仍然有些無奈。

《你的島嶼我的家》希望能體現台灣阿美族與紐西蘭毛利人，兩個南島民族之間的音樂交流，於是六位音樂人改為利用社群媒體、傳統郵件、視訊通話、手機訊息等簡單的溝通方式，展開兩個島嶼的島民對話，分享彼此的生活與文化，激發各自的音樂想像及創作靈感，填補心靈的空缺與找尋自我。

「因為大家都沒有辦法動，於是我們的分享就變成視訊的方式。他們把當地的生活文化拍起來，我們拍台灣的部份。可以從一個疫情看到兩個不同島嶼的人，如何面對實際的生活、當下的生命，如何思考與實踐，以及以前古老的文化傳承下，如何面對災難及給予啟發。」從不便中產生應變的阿洛，運用新科技與緊密對話，縮短地理限制，誕生了全球第一個跨越重重障礙，拍攝台灣原住民與紐西蘭毛利人的全新形態南島音樂紀實節目。

「剛開始疫情控制得還不錯，本來還蠻期待出國的，有美麗的山海，有好聽的音樂。後來因為疫情大爆開，整個受到控制，沒有辦法出國了。」一起接受《關鍵評論網》訪問的舒米恩笑著說，長期投入原住民文化的推廣的他，創作靈感與作品大多反應自身族群文化，更致力將阿美族、台灣原住民族，與台灣在地文化推廣到世界各地，為傳遞部落文化而努力。

Photo Credit: 阿洛無限

重視傳統文化的阿洛決定透過這個節目，呈現疫情中如何放慢腳步與自我對話。「我覺得這個災難並不是突如其來，以前的人應該都會有這方面的智慧與經驗。這也是人類只有在這個時候可以停下腳步，重新思考人與人的關係、人與世界的關係。這個節目選擇了六個音樂人，音樂人的創作都是從生命中開始出發，以及自己文化的反芻，我們就這樣開始展開了一個對話。」

六位音樂人也依照各自的特質分成三組，分別有著不同的角色，金馬、金曲、金音獎創作才子舒米恩與特洛伊金吉在節目中化身為「文化收集者」，不斷追尋、搜集音樂的起源與節奏。A-Lin與莉亞霍爾是「文化追尋者」，在學習母語的過程中尋找自己。影視歌多棲的阿洛與梅西莉卡則是「文化的修補者」，對自身文化及母語復甦投入多年心力。

阿洛解釋說：「我們原先就是計劃六個人要分成三組，因為我覺得要倆倆交錯，彼此才有對話。A-Lin那組就是主流音樂人，Suming那組就是全方位的創作人，我這種就是做母語文化的、大地、療癒、自然。當時覺得這三組分類的很好，彼此有共同性的語言，分享創作。」

「其實在紐西蘭的那三位音樂人在當地是非常有名的，只是台灣人不認識而已。」舒米恩在旁邊補充。起初他們對於要使用不熟悉的英文視訊交友感到極大的壓力，初次見面的前一天還在家裡臨時抱佛腳死背英文，但在談話過程卻發現，其實文化、音樂早已凌駕於語言之上。「我覺得學英文要有興趣才行耶！當初計劃在那邊生活兩個禮拜，不會英文也有不會英文的好處吧。」舒米恩笑著表示。

Photo Credit: 阿洛無限 三人一起演奏傳統樂器。

「音樂對我來講是跨語言的東西，它其實是更早就存在的。我覺得從音樂人下手是很好的一件事情，音樂真的是很好的一條路，以前航海的人也是用音樂傳唱才把文化傳承下來。」阿洛表示，希望透過這個節目分享原住民如何用海島智慧與世界對話，填補大家心靈的空缺，尋找隱藏深處的自我。

阿洛認為2020年給予他們很大的領悟，整個世界的動盪，讓她有機會沈澱自己，疫情影響導致表演工作量銳減，也讓他們有時間靜下心來，重新面對生命與生活。「2020年對我們的影響真的非常大，像A-Lin這種紅遍全亞洲的大牌歌手，年初本來要舉辦世界巡迴演唱會，結果只能全部取消，各種贊助也都沒有了。A-Lin說她從來沒有面臨過這麼久沒有工作的期間，完全不知道要做什麼。」

阿洛透露，A-Lin在放假的半年生了一場大病，因為她從來沒想過人生會沒有工作，也從來沒想過在停止工作時間，自己還可以做什麼，她感受到前所未有的茫然。「原來我們都處在高壓，只是我們不知道，唯有在這個生病的時候是放鬆的，然後去面對。」

「A-Lin從來沒有在部落待過五天以上，2020年是她第一次回去部落參加豐年祭典。A-Lin是一個主流歌手，而她從來沒拍過跟阿美族相關的任何節目，因為這個節目她第一次踏進部落，學習部落本來的生活、認識部落的故事，這對A-Lin來說是很大的一個啟發。」從小在都市長大的A-Lin，隨著拍攝過程才更加認識自己的部落比西里岸。

Photo Credit: 阿洛無限 三人疫情之中完成節目拍攝，回想這段隔離時光感觸特別深。

阿洛表示，A-Lin的爸爸在部落當導覽員，由於A-Lin對部落很不熟悉，這次就特別參加爸爸的導覽團，真正認識家鄉與根源。聽著爸爸導覽比西里岸部落的歷史，讓A-Lin充滿感觸。「很奇妙，這麼親的人，第一次聽他鄭重介紹我的家鄉，爸爸也是長大後才慢慢認識自己的家，我們都還在學習中。」

阿洛、舒米恩與A-Lin一起踏上「回家的旅程」，期盼在家鄉部落獲得更多心靈的觸動。A-Lin跟隨長者學習古歌謠、傳統樂器、與部落耆老們接觸學習阿美族的傳統技藝，每個啟發帶來的感動讓她數度落淚，體悟到最有價值的東西是內涵與內在的東西。「我最內在的東西，就是我的血液，我是阿美族。」

節目安排A-Lin前往阿美族當代藝術家優席夫的咖啡館當學徒，優席夫分享自己繪畫靈感是受到外公的啟發，讓A-Lin也回想起在她的歌唱生命中，外公同樣扮演著永遠的指引與力量。拍攝第一天A-Lin還擔心母語講不標準不敢開口，最後勇敢用「破母語」跟耆老討教古調唱腔，並決定嘗試以母語創作歌曲。「透過歌曲的感動，會知道這裡就是我的家。」

優席夫更指導A-Lin創作自畫像，藉此誠實面對內在的自己。「我很感謝內在的自己不斷鼓勵我，要一直很勇敢，不要害怕。」A-Lin還特別贈送親手畫作給莉亞霍爾，當做友誼的交換禮物。莉亞霍爾也認同表示：「我總是以我的語言為榮，盡我所能把我們的歷史都帶進我的音樂裡。」

Photo Credit: 阿洛無限 阿洛（左起）跟優席夫、舒米恩、A-Lin一起享用野味大餐，伴隨歌聲氣氛熱鬧。

「這也是舒米恩第一次這麼低潮，這個低潮是全面性的。」阿洛透露。舒米恩因為疫情衝擊重挫表演與文化事業，低潮的他返回台東都蘭部落，又遭受部落的質疑與親友的背叛，甚至在豐年祭引發衝突，讓他心裡非常受傷。「很焦慮，上半年都在哭，下半年才開始啟動。」現在看似坦然的舒米恩，提及這些往事，心情難免還是有些低落。

舒米恩創辦的阿米思音樂節看似大獲成功，其實背後全靠他個人籌資經營，不靠商業贊助、不求政府補助，獨自扛起許多壓力。「因為我的公司必須靠我演出的收入來營運，但是疫情讓所有的表演活動與工作都暫停了，我完全沒有收入，也讓我首次面臨要裁員的狀況。還有阿米思音樂節也辦不成，更要面臨音樂節的貸款債務。」

因此舒米恩決定順從生活，因為人與土地一樣，都需要休息。「我反省到變化永遠趕不上計畫，這個時候真的要給自己按暫停鍵。我的心情是覺得，再怎麼困難、再怎麼難過，只要未來有希望，都還是可以的，反正也不是第一次背債了。」

「我覺得文化只有保存沒有運用，是非常恐怖的事，那還不如就放在故宮博物院好了。透過這次文化的追尋，找回音樂的意義，很多語言沒有辦法用文字書寫出來，但是你可以用唱歌、用音樂表達出來，讓這些文化可以一直堆疊下去。」舒米恩深有感觸地表示。

於是舒米恩開始四處搜尋台灣的節奏聲音「Bondada」，一步一腳印走遍全台灣，並分享他的成果給遠在紐西蘭的特洛伊金吉。「溝通不一定要靠語言，你的雷達可以在其他地方，用吃的、用碰觸、用感覺的，很多地方可以不用靠語言就能感受到。」

「拍攝的時間我們是冬天，紐西蘭是夏天，我們冷得要命，穿著厚重羽絨衣，他們穿短袖要去釣魚，好羨慕他們的生活。特洛伊金吉看我這麼冷，還特地寄了一頂冬天的帽子給我，結果收到的時候已經是夏天了。」舒米恩笑咪咪地說。

阿洛同樣受到疫情打亂各種計畫與行程，她重新檢視過去追求的一切，調整步調，沉澱自己，回到花蓮的港口部落，見到久未碰面母親，趁機向母親學習編織、討教古謠歌曲，把無價的文化寶藏流傳下來，並前往花蓮吉籟獵人學校與好友芭奈法老見面，坐在阿美族傳統家屋生火聊天。

「我當歌手就是為了學習母語，語言不傳承下去就會消失。」一直都用母語創作的阿洛，父親是一位民族音樂學者，人生大部分都在部落與田野間穿梭紀錄與採集，教導她歌謠是一條緊密連結情感的永恆之路，使阿洛也淺移默化，用音樂詠唱生命。「父親的關係讓我成為一位音樂人與文化的耕耘者，最重要是，他影響了我對於傳統文化的敬畏，以及如何追尋著自己。」

Photo Credit: 阿洛無限 阿洛接受部落耆老的祈福儀式。

阿洛表示，拍攝過程梅西莉卡的父親突然離世，使原訂的拍攝日期被迫取消，阿洛特別錄製影片表達安慰，撫慰梅西失去父親的傷痛。「阿美族面對生死。認為生命不曾離去，生命終有循環，靈魂與思念會隨著早晨的風、夜晚的星星、稻田裡面的香氣存在著。」

「音樂可以超越國界，有時候你聽不懂這個語言，可是你還是會很喜歡，很多藝術、文學、知識的建構，都可以透過音樂學習。」阿洛認為，台灣是南島的起源，文化非常的珍貴，這次《你的島嶼我的家》還有完成一首阿美族與毛利語共同合聲的跨南島音樂。「雖然工作停擺，讓我們在財務上有很大的損失，但是在精神方面，有了很大的收獲與鼓勵。」

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航