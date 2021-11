總統奧蒂嘉打壓異己又取消連任限制，尼加拉瓜能算是蔡英文「民主價值同盟」嗎？

文:向駿(中華戰略學會理事,《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯,智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授)

尼加拉瓜能算是蔡英文的民主價值同盟嗎?

蔡英文總統喜歡談民主價值同盟,例如她在首任總統就職演講中曾謂「台灣是全球公民社會的模範生,民主化以來,我們始終堅持和平、自由、民主及人權的普世價值。我們會秉持這個精神,加入全球議題的價值同盟。我們會繼續深化與包括美國、日本、歐洲在內的友好民主國家的關係,在共同的價值基礎上,推動全方位的合作。」

又如今(2021)年10月,蔡英文接受《外交事務》(Foreign Affairs)雙月刊邀請撰寫〈台灣力爭民主之路——國際秩序變遷中的一股良善力量〉為題的文章,開頭就說「台灣的故事是一部堅韌不屈的奮鬥史,即使生存不斷面臨挑戰,仍矢志維護民主、進步價值,我們的成功是堅定實踐以良善治理和透明度為內涵的民主而獲得的成果。」她甚至強調「若台灣淪陷,將是區域和平及民主聯盟體系的災難,也意味著,在當今全球價值競賽中,威權主義較民主主義占上風。」

但蔡英文對台灣的邦交國是否民主,則毫不在意。以11月7日舉行大選的尼加拉瓜為例,將爭取再度連任的總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)從1979-1990年到2006-2021年,已擔任了26年國家領導人。

尼加拉瓜民主鬧劇

奧蒂嘉於1979年7月20日推翻蘇慕薩(Anastasio Somoza DeBayle)政權後,先以「全國重建執政團」主席身份任國家領導人,復於1985-1990年任民選總統,之後他曾三次參加大選但均失敗。

2006年和2011年奧蒂嘉連續兩度當選總統後,2014年他更在爭議聲中主導通過取消總統任期限制,並擴大總統職權。2016年6月執政黨「桑定民族解放陣線」(Sandinista National Liberation Front, FSLN )宣佈奧蒂嘉為下任總統候選人後,7月下旬尼國最高法院解除16位反對黨國會議員資格,稍後奧蒂嘉又指定妻子穆麗優(Rosario Murillo)為下任副總統候選人。

同年8月5日《紐約時報》題為〈尼加拉瓜版的王朝〉(Dynasty, the Nicaragua Version)的社論認為,此舉是「企圖建立威權王朝最明顯的標誌」,11月6日他和妻子當選總統和副總統。

2018年4月16日奧蒂嘉宣佈「退休金系統改革案」,提高社會保險繳納金額並減少退休年金5%,4月18日起引發長達一個月的暴動,大批年輕人和學生誓言推翻「暴君」總統,超過300人死亡,《經濟學人》認為尼加拉瓜已成為委內瑞拉第二。

普立茲獎得主歐本海默(Andrés Oppenheimer)在《邁阿密前鋒報》(The Miami Herald)指出:「尼加拉瓜危機顯示,沒有好的獨裁者這回事。」

為因應今年11月7日大選,奧蒂嘉早於6月初就拘禁了5名主要政敵,包括《新聞報》(La Prensa)的副董事長、前總統查莫洛夫人(Violeta Chamorro)的女兒克莉絲提亞娜・查莫洛(Cristiana Chamorro)。

7月24日奧蒂嘉逮捕了第7位反對派候選人,導致該國12名候選人超過一半遭逮捕。8月6日選舉委員會撤銷反對派政黨「自由公民聯盟」(Citizens Alliance for Liberty)參選資格的次日,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示,尼加拉瓜大選已經「失去所有可信度」。成立於1926年的《新聞報》是尼加拉瓜唯一仍流通印刷版的獨立全國性日報,但8月12日海關拒絕放行報社進口,該報於次日停止發行紙本。

這一連串反民主事件發生後國際媒體紛紛譴責。《經濟學人》稱「奧蒂嘉撕毀尼加拉瓜民主所有的虛偽」,《紐約時報》西文版專欄作家蒂斯卡(Alberto Barrera Tyszka)認為,奧蒂嘉簡直就成了蘇慕薩的兒子。《華盛頓郵報》拉美專欄記者抨擊「奧蒂嘉徹底摧毀了尼加拉瓜民主。」哥斯大黎加前副總統薩莫拉(Kevin Casas-Zamora)在《美洲季刊》(Americas Quarterly)題為〈尼加拉瓜版預知死亡紀事〉的文章中呼籲:「美洲國家組織應盡早中止尼加拉瓜的會籍,否則將危及拉美脆弱的民主。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

6月4日,台灣外交部發言人歐江安僅象徵性地表示,期盼尼加拉瓜各界在自由民主基礎上對話順利完成選舉。面對尼加拉瓜總統奧蒂嘉的諸多反民主作為,蔡英文非但視而不見,甚至還搞支票外交。

不可思議的是,2019年2月18日美國前總統川普(Donald Trump)說奧蒂嘉「沒多少日子了」,2月19日尼加拉瓜國會就同意接受台灣提供的1億美元貸款。但也就在2月18日,台灣桃園市長鄭文燦向蔡英文引以為傲的年金改革開了第一槍,直指年改是失敗的社會溝通和改革佈局,導致民進黨在2018年九合一選舉慘敗。

其實蔡英文所提的「民主價值同盟」原本就只是個幌子,她真正擔心的是「被斷交」壞了大選選情,因此不惜和年改失敗的奧蒂嘉團抱取暖。

這也就難怪《亞洲週刊》今(2021)年第1期的封面專題《台灣民選獨裁幕後:綠營新威權主義現象》用一張「黃袍加身」的蔡英文合成照諷刺她專斷獨裁、打壓異己,猶如「民選皇帝」。儘管氣急敗壞的民進黨批評《亞洲週刊》是「紅媒」、「北京政府喉舌」和「毫無評論的價值」,但該封面專題卻在6月24日獲得素有「亞洲普立茲獎」之稱的亞洲出版業協會(SOPA)「卓越新聞獎」。

該專題獲得卓越評論項目的特別榮譽獎(Honorable Mention),評審對《亞洲週刊》和該文的評語如下:「批評人人討厭的專制國家輕而易舉,但要批評人人擁戴的民主制政府則殊不簡單,這需要獨到的目光和勇氣。亞洲週刊做得到,還有極大的影響力。」此一評語充分顯示蔡英文的民主價值同盟只是一齣鬧劇。

結語

全球排名第十、位於美國華府的智庫伍德羅・威爾遜國際學者中心(Woodrow Wilson International Center for Scholars)去(2020)年10月22日舉行過一場題為「力量倍增器?美國與台灣在拉美的利益」(Force Multipliers? U.S. and Taiwanese Interests in Latin America)的視訊會議,今年7月22日舉行了另一場題為「尼加拉瓜即將爆發的危機和美國的政策回應」(Nicaragua’s Simmering Crisis and the U.S. Policy Response)的視訊會議。這兩場由同一智庫舉辦的活動,凸顯了台灣和尼加拉瓜邦交的高度爭議性。

到本文截稿為止,11月7日尼加拉瓜大選尚未開票完畢,但奧蒂嘉早已慶祝再次成功連任。面對美國歐盟的強烈譴責,蔡英文如不變更對尼加拉瓜的立場,台灣恐怕很難成為「國際秩序變遷中的一股良善力量。」

延伸閱讀

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航