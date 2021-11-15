《每一天都拉開差距》：為了駁倒對方，叔本華的「辯論筆記本」記錄了哪些詭辯技巧？
我們想讓你知道的是
何謂「生活駭客工作術」（Life Hack）？就是透過每天生活中細微行為的調整，長久下來將產生極大變化。那些你以為的天才，就是用這些方法，每一天都拉開差距。
文：許成準
學會在爭辯中脫身
——德國哲學家，亞瑟．叔本華（Arthur Schopenhauer, 1788-1860）
一般人想像中的學者，可能是一群成熟、理性的專業人士，各自在自己擅長且感興趣的領域中埋首鑽研。但實際上的狀況卻遠非如此，學術界中普遍的常態是一群學者，每個人都堅持自己才是對的，並為此想方設法的找出證據，或者是去證明對方的說法有錯誤，因此常常上演針鋒相對的爭辯畫面。
而這種針鋒相對的辯論場合，並不只限於學術界，在每個人的日常生活中也經常會發生。有些人比較可惜，明明自己的論點並沒有錯誤，卻只是因為辯論能力技不如人，因此失敗或是在公開場合出醜，事後回想起來，真是讓人懊悔。
而這樣的失敗，不只會帶來沮喪的心情，有時甚至還會因此蒙受實質上的損失，總之，並不是一個會讓人感覺到愉快的過程。
哲學家叔本華被譽為存在主義（existentialism）的先驅，他的思想理論深深影響到之後的尼采等人。但他有一個詭異的習慣，就是他喜歡到處蒐集可以讓自己贏得勝利的辯論技巧。這些方法被完整記錄在他的筆記中，並保留至今。
他蒐集來的辯論技巧，完全無關乎自己論點的本身正確與否，僅是透過詭辯的技術，讓自己在陷入絕境時，可以藉由這些方法幫自己脫困，或是反過來把對方逼到無法反駁的窘境。
以下就來介紹一下，在叔本華的筆記中，記載了哪些詭辯技巧。由於這些筆記只有描述方法，並沒有具體的案例解說，而且就算有些情境的描寫，也只適用於當初那個年代。所以我會在這些方法下面，另外補充一些個人的說明與分析：
- 用對方的論點質疑對方
例如：當雙方在討論關於日本社會的議題時，如果對方對日本現況提出嚴厲批評，這時就可以回答：「既然如此，那你為什麼不選擇離開日本呢？」回嘴時的論點，並不需要具有理論根據，只需要營造出自己順利反駁對方的表象即可。
- 無限上綱對方的論點
例如：當對方提出「因為虛擬貨幣的出現導致許多社會問題，所以必須制訂相關的管理規則」，這時就可以提出相反的論點反駁：「一旦全面否定新技術，那未來社會還能有什麼發展呢？」儘管對方只是針對虛擬貨幣的議題提出意見，但我們只要把對方的意見放大到全面否定新技術，就能讓討論中的議題失焦，也能讓對方為了解釋而疲於奔命。
- 先幫對方貼標籤
「你這是唯心論的觀點」、「你正在宣傳偽科學」等，從對方的發言中斷章取義、亂扣帽子，就能藉此呈現出對方的主張是建立在既有偏見上，完全不是理性的討論。
- 轉移話題影響辯論的進行
例如不管對方說什麼，我們都可以不斷表示「你不要說那些枝微末節的小事，請把話題聚焦在問題的核心」，無論對方說得再怎麼合情合理，我們都不要輕易投降，並想辦法慢慢把爭論的主戰場，轉移到自己擅長的另一個議題上。
- 忽視對方的論點，直接進行人身攻擊
這種手法經常出現在訴訟案件或法律題材的兩造之中，例如性侵案件裡，加害者的辯護律師，常會惡意的攻擊被害人，問一些「妳以前曾經在酒店工作過對吧？」或「妳以前跟被告，曾經有過很親密的關係對吧？」類似這樣的質問，與案件本身雖然沒有直接相關，卻可以詆毀對方人格，讓對方的可信度下降。
- 訴諸權威，刻意忽視理性判斷
「愛因斯坦曾經說⋯⋯。」、「蘇格拉底曾經說⋯⋯。」類似這樣引用過往名人的言行為自己背書，讓自己的論點看起來更加合情合理。也就是刻意展現出自己的論點與愛因斯坦或某個名人一樣，所以完全正確、不容反駁，並藉由這種說法來為自己的論點撐腰。
其實上面所介紹的這些詭辯技巧，與爭辯的論點本身幾乎完全無關，充其量只是一種辯論的手法而已，所以叔本華自己也曾說過：「辯論技巧與邏輯，是兩個完全不同領域的學問。」說得更直白一點，這些手法就只是在辯論中耍詐罷了。我們在知道這些技巧之後，只要不拿來為惡，偶爾用來捍衛自己的想法，也不是什麼罪惡的事；又至少，知道這些詭辯技巧，日後當遇到他人用這些方法來對付我們時，我們也能堅守立場，不至於被對方似是而非的說法牽著走，讓雙方可以再次回到理性討論的範圍中。
書籍介紹
本文摘錄自《每一天都拉開差距：生活駭客工作術，凡人變神人，創造驚人成果》，大是文化出版
作者：許成準
譯者：方嘉鈴
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何謂「生活駭客工作術」（Life Hack）？
就是透過每天生活中細微行為的調整，長久下來將產生極大變化。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬