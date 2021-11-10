打針抽飛：「MIRROR與政府應保持怎樣距離」的尷尬問題

旅遊發展局今年將舉辦除夕跨年演唱會，人氣天團MIRROR是表演嘉賓之一，隨即引起了熱話。門票會以抽獎形式送出，每名中獎人士可獲兩張門票。登記人必須年滿18歲，並須於12月13日或之前完成接種兩劑新冠疫苗，而12至17歲「同行者」也須接種最少一劑Comirnaty「復必泰」疫苗。假若中獎，領取門票時須出示疫苗接種紀錄。

這則新聞一出，立刻惹來不少網友批評「政府利用MIRROR谷針」、「MIRROR成為政權維穩工具」云云。政府建議兩劑復必泰疫苗相隔至少21天接種，而科興疫苗則相隔28天。今次演唱會門票抽獎結果將於12月3日公佈，而登記人須於12月13日前完成接種兩劑疫苗，兩者相隔只有十天，即是沒有可能在知道自己中獎後才立即接種兩劑疫苗。換句話說，如果你從未接種過疫苗又想抽獎，就必須一邊登記抽獎，一邊於最遲11月中旬開始接種疫苗，至於能否中獎當然由上天決定。

客觀來說，這個抽獎方法的確能夠「谷針」，但效果有多大暫時難以預計。翻查新聞，旅發局這個活動其實早於今年6月就進行招標，並由ViuTV中標負責製作，所以MIRROR才會擔任嘉賓。因此，相信政府不是處心積累以MIRROR等明星來谷針吧？極其量只是順水推舟，如果要利用MIRROR谷針，不如直接邀請他們擔任疫苗宣傳大使吧？再者，門票不能轉讓和炒賣，估計不會有很多人為了觀看表演而打針吧？

本來這件事不太值得繼續討論下去，但由於涉及MIRROR，我想順道提出一個長期埋藏在我心裡的問題，希望引起討論：「MIRROR與政府應保持怎樣的距離或關係呢？」

為甚麼要問這個奇怪的問題？因為MIRROR本身已經超越了「藝人」這回事，成為了一個社會現象。在當下政治低氣壓期間，他們不單止為香港人提供了娛樂，還帶來了希望和香港人身分認同感。在有意無意之間，更成為了「黃絲」（民主派支持者）投射的符號。之所以會出現這個奇怪的現象，主要原因大約有以下幾個：

（一）MIRROR由親建制電視台TVB的對手ViuTV所培養出來，而部份ViuTV節目和MIRROR的表演曾經出現過「黃絲」符號，部份觀眾情感上覺得MIRROR有「反建制」甚至「黃絲」意味；

（二）部份MIRROR成員可能是「黃絲」，例如Lokman和Alton是組合Retroll Hip Hop成員（ERROR的阿Dee也是成員），該組合曾於2019年創作過歌曲《嘻哈重組》，明顯與反送中運動有關；

（三）MIRROR主打廣東歌，不刻意迎合中國內地和大灣區市場，捍衛香港流行文化；

（四）政權以「大灣區」概念沖淡「香港」，令香港今非昔比，MIRROR則用娛樂流行文化「重建」香港。

Photo Credit: AP／ 達志影像

近年，香港人的政治權利不斷被打壓，公民社會急速潰散，民主運動遭受前所未有的挫敗。在這個艱難時期，當代議士接近全滅，部份「黃絲」的「民意授權」已轉移到MIRROR身上，這是一種沒有政治訴求但具有政治性的能量或意識形勢，比「黃色經濟圈／娛樂圈」更隱藏，因為後者是宣之於口。不難察覺到，MIRROR現象包含著香港人身分認同 、香港主體性、本土文化、反對TVB、反對親建制藝人或其他的政治投射。香港人嘗試透過MIRROR，建立出文化層面的「命運共同體」。

但問題來了，假設大部份MIRROR的支持者都是「黃絲」，一旦MIRROR接拍「藍店」、中資機構、親建制機構或政府的廣告，其支持者便會陷入一種尷尬的狀態。例如早前的麥當勞和匯豐廣告，部份「鏡粉」只能以「賺藍養黃」來辯解。當MIRROR人氣繼續急升，政府一定會向他們招手，今次旅發局，下次可能是選舉事務處，呼籲市民在立法會選舉中投票？類似尷尬狀況只會不斷重演。

幸好，今次除夕跨年演唱會似乎沒有政治意味，但如果林鄭政府「識玩」，可參考港英政府在六七暴動後舉辦的「香港節」，用歌舞娛樂來維穩，加強年輕人的向心力。「大灣區節」，或許很快會出現。MIRROR可以拒絕「藍店」的廣告工作合約，但敢不敢拒絕政府的邀請呢？與政府保持良好關係，直接涉及到ViuTV電視續牌、租用演唱會表演場地這些命脈，絕大部份藝人都難逃被收編的命運。

最近中國政府大力整頓演藝圈，因為明星藝人會直接影響著社會的意識形勢和人心，過份自由放縱，或許某天會影響到中共的管治。在這個大勢之下，「新香港」當然不能倖免。假如MIRROR終有一天要當「護旗手」或作其他政治宣傳，「黃絲鏡粉」還會支持他們嗎？究竟底線是甚麼？相信是時候開始思考。

（標題為編輯所擬，原標題為「關於MIRROR的尷尬問題」）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex