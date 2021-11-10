【圖表】五大洲疫苗覆蓋率前五名是誰？打了疫苗之後，他們疫情發生什麼變化

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在全世界造成大流行已近兩年，用來預防感染與降低重症的COVID-19疫苗，大多數國家在今年（2021）都已經開打。目前有不少國家的第二劑疫苗覆蓋率已經超過70%，甚至有些國家已經開放高齡人口施打第三劑疫苗。

隨著這一年隨著疫苗持續施打，各國的疫情變化又是如何呢？以下讓我們從五大洲中的主要國家，以及第二劑疫苗覆蓋率高的國家來看看，比較各國疫苗覆蓋率、疫情變化與死亡率的情形。本文資料最後更新時間為2021年11月9日。

亞洲

首先來看亞洲，截至11月9日亞洲各國第二劑覆蓋率前5名分別是阿拉伯聯合大公國、新加坡、柬埔寨、韓國、卡達，第二劑覆蓋率都超過75％以上。而覆蓋率最低5個國家，則是都低於10%。

阿拉伯聯合大公國是亞洲第二劑覆蓋率最高的國家，下圖是2021年疫情變化與疫苗覆蓋率的比較。阿拉伯聯合大公國在8月初第二劑覆蓋率就超過70%，而確診數從年初開始每日幾乎都是超過1000例，直到9月開始快速下降，目前每日確診數都低於100例。而死亡率（死亡總數除以確診總數）則維持在很低的範圍內，沒有太大的起伏。

但覆蓋率第二高的新加坡則是相反，新加坡第二劑覆蓋率在8月初也是超過70%，不過在9月後卻爆發疫情，目前確診數達到每日1500例以上，而死亡率也跟著上升，但以比例來看，上升幅度相當小，約上升0.2個百分點。

而日本與韓國雖然沒有排行在前五，但第二劑覆蓋率也都已經超過70%。從下圖日本的疫情變化來看，在8-9月時出現今年疫情的最高峰，同時死亡率下降，這是因為當下確診數暴增，所以死亡率數字快速下降。但是後續從9月到11月，整體死亡率都沒有回彈增加，所以代表8-9月這波疫情造成的死亡情形相對比上半年低，而日本在9月初時，第二劑覆蓋率達到50%。

韓國也是類似情形，韓國從7月開始爆發大規模疫情，持續至今每日確診數大多達1000例以上。不過死亡率則一直下降，沒有回彈上升，也代表這波疫情的死亡人數較低。而韓國第二劑覆蓋率在9月底時達到50%。

歐洲

歐洲國家是各大州中疫苗覆蓋率相對較高的國家，即使是第二劑覆蓋率最低的5個國家，第二劑覆蓋率都已達20%上下。而最高的前三名國家，葡萄牙、馬爾他與冰島都已超過80%。

目前覆蓋率最高的葡萄牙，今年發生兩波較大的疫情，如下圖，年初疫情較嚴重，出現單日確診數破萬的情形，死亡率達到2%左右，當時疫苗剛開始施打。在七月時發生第二波較大疫情，當時第二劑覆蓋率已經超過50%，而死亡率在這波疫情後沒有上升，而且略降到1.6%到1.7%之間。

而覆蓋率第二高的馬爾他，疫情較小，今年兩波疫情的單日確診數大多是在500例以下。而死亡率隨著時間，有微幅下降。

再看看歐洲大國的情形，英德兩國第二劑覆蓋率已超過70%，但現在每日確診數都很高，超過萬例以上，如下圖。兩國在年初時也都發生較大的疫情，使得死亡率上升。而在目前的疫情下，死亡率卻是下降沒有回升情形，也代表目前疫情所導致的死亡人數較少。

非洲

非洲國家的疫苗覆蓋率是各大州最低，目前只有塞席爾的第二劑覆蓋率超過70%。而第二劑覆蓋率最低的國家，則是都低於1%。

塞席爾在今年5月跟9月時發生較大的疫情，在5月時第二劑覆蓋率已經超過60%，死亡率沒有明顯增加。而9月的疫情後，死亡率有微幅增加0.1個百分點，當時第二劑覆蓋率已超過70%。

而第二劑覆蓋率第二高的模里西斯，在8-9月時發生一波較大疫情，當時的覆蓋率已經超過50%。雖然當時死亡率有下降，但是在9月後又回彈升高，代表這波疫情還是有發生一定數量的死亡案例。

而南非目前疫苗覆蓋率相當低，只超過20%，在今年發生兩波大疫情，而死亡率沒有太大變化，維持在3%上下。埃及的疫苗覆蓋率也是較低，今年持續有爆發疫情，死亡率也沒有太大變化，但比較南非高，約在5.5%到6%之間。

大洋洲

大洋洲的許多島國目前都沒有出現病例或是病例數相當低，例如覆蓋率最高跟第三高的國家，紐埃與諾魯，目前都還沒有出現確診病例。

大洋州出現較多確診數的國家是澳洲與紐西蘭，澳洲在8月開始出現疫情，目前每日新增病例達1000例以上。而8月到現在11月，死亡率則是持續下降，從3%左右下降到1%，目前沒出現回升情形。而澳洲第二劑覆蓋率從8月時的25%，到11月時已經接近70%。

而紐西蘭目前第二劑覆蓋率超過60%，在8月底時曾出現一波較小的疫情，疫情降溫後死亡率沒有上升，而是下降0.1個百分點。目前則正爆發疫情，10月下旬至今每日約有100例確診。而死亡率也因為確診數目增加，目前呈現下降情形。若未來疫情降溫後死亡率沒有回升，就可代表這波疫情的死亡情形較少，反之則是較多。

美洲

第二劑覆蓋率最高的美洲國家，前五名都已達70%以上。而海地是覆蓋率最低的國家，覆蓋率僅有0.34%，其次是尼加拉瓜5.41%，與覆蓋率高的國家差距很大。

覆蓋率最高的國家中，開曼群島跟百慕達都沒有確診病例，而第二與第四高的國家在今年則有出現疫情。智利在6月之前一直處在疫情中，7-9月趨緩，而10月後疫情又有升高趨勢。而死亡率在年初時最高，之後緩緩下降，在7月後都維持在2.2%左右。而智利的第二劑覆蓋率，則是在7月中旬時達到70％。

覆蓋率第四高的烏拉圭，在3月時發生疫情，持續到7月才降下來。而死亡率在4月時有上升，在5月之後至今則都維持在1.5％左右。3月疫情發生時，也是疫苗施打初期，在7月疫情降溫時，第二劑疫苗覆蓋率已經超過50%。

加拿大是第二劑覆蓋率第五高的美洲國家，今年有三波疫情，最嚴重時單日確診數可達9000例以上。而死亡率則是逐漸下降，在經過4-5月跟8-9月兩波疫情後，死亡率仍是緩緩下降，代表這兩波疫情導致的死亡個案比過去少。而加拿大的第二劑覆蓋率在7月時達到50%以上，在9月時超過70%。

最後來看美國，目前美國第二劑覆蓋率達到66%以上，今年只有在6月時疫情有降溫。而死亡率在上半年最高為1.8%，而到8月雖然疫情升溫，但死亡率則是微幅降到1.6%。而美國的第二劑覆蓋率在8月時達到50%。

綜合上述各國的情形，大多數國家疫苗覆蓋率上升後，雖然都還是可能會出現大量確診案例，但是死亡率則是下降沒有上升。這呼應疫苗可以降低重症的功效，所以讓死亡率下降。而不同國家間的死亡率差異，則可能與各國防疫措施、醫療能力與資源有關。

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資料來源：ourworldindata.com

核稿編輯：楊士範