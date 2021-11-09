歐巴馬出席COP26籲各國採「更具企圖心行動」，還批川普帶美國退出巴黎協定

（中央社）聯合國氣候峰會正面臨外界增強施壓，要求採取決定性行動，美國前總統歐巴馬今天也在會場對近200與會國家施加政治壓力，要求在減排和解決氣候災害上做出更具企圖心行動。

美聯社報導，歐巴馬（Barack Obama）任內協助達成2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement），當時簽署國承諾，將讓化石燃料和農業的碳排放減少速度，足以讓地球暖化不致達到災難水準。

這回歐巴馬現身於英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），是他在巴黎協定後首次出席同類場合。巴黎協定簽署後召開的聯合國氣候峰會，達成的結論都不夠確實。

尤其是歐巴馬的繼任者川普（Donald Trump）上台後，甚至帶領美國退出巴黎協定，直到現任總統拜登（Joe Biden）上台後才重新加入。

《NBC》的報導提到這點，「談到氣候，時間真的不多了。我們在解決這場危機上還做得不夠」歐巴馬指出，當他的「繼任者」在上任第一年就決定單方面退出巴黎協定，歐巴馬認為氣候變遷的進展開始停滯，「我對此並不高興。」

歐巴馬現身COP26，應該能令各國政府喚起巴黎協定達成的驕傲回憶，並激勵它們採取更迫切的具體措施來落實2015年的協定。

歐巴馬今天在一場針對太平洋島國召開的會議上表示，在氣候議題上，「我們所有人都有能夠扮演的角色。我們所有人都有可以盡的努力。我們所有人都要有所犧牲」。由於地球暖化導致海平面持續上升，一些太平洋島國的生存正受到威脅。

歐巴馬還說：「不過，我們當中住在富裕國家的人，我們當中促使（全球暖化）問題加速惡化的人，…我們背負的責任還要更重。」

歐巴馬今天另對一群國家發表談話，敦促各國做出更強有力和更迅速的承諾。他並參與一場圓桌會議，與會者主要是關心氣候議題的基金會、企業、研究計畫和倡議組織的年輕領袖。

富國不遵守承諾，談判不會成功

歐巴馬在週一批評中國國家主席習近平和俄國總理普京，認為他們沒有像其他領導人一樣參與談判，「看到世界上最大的兩個碳排國家——中國和俄羅斯——的領導人拒絕出席會議，令人感到相當沮喪。」

不過，根據《美聯社》的報導，包括中國在內的77個發展中國家代表認為，在氣候會議為窮國提供金援之前，這場對談恐怕不會成功。

玻利維亞的代表Diego Pacheco Balanza指出，已開發國家有破壞和沒兌現承諾的歷史。

烏干達氣候倡議者Vanessa Nakate在推特上寫道，她13歲那年，歐巴馬承諾富國每年會提供窮國1000億美元以因應全球暖化，但這些國家違背了承諾。她向《美聯社》指出，她並不是要攻擊這位前總統，「但我說的是實話。」而這筆承諾的金額從未兌現。

Mr @BarackObama, I was 13 when you promised $100B #ClimateFinance. The US has broken that promise, it will cost lives in Africa. Earth's richest country does not contribute enough to life-saving funds. You want to meet #COP26 youth. We want action. Obama & @POTUS #ShowUsTheMoney pic.twitter.com/40HCsqA5s3 — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) November 8, 2021

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範