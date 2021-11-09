2021/11/09,
財經

中國將發放「牌照」允許業者經營課外輔導，近期補教監管風暴可望告一段落

中國將發放「牌照」允許業者經營課外輔導，近期補教監管風暴可望告一段落
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國教改風波即將告一段落。今（9）日中國補教業高層透露，未來中國將發放牌照給核可的補教公司，可以恢復向義務教育階段的學生提供課外輔導服務，但是必須以「非營利」方式經營課外輔導，但允許在其他業務上盈利，如成人職業考試培訓等。

中國補教業於今（2021）年7月，被北京當局「教改」動盪了數月後，有了新的進展，其監管機構計畫已發放十多張授權牌照給受核可公司，未來將持續新增。根據新許可安排，補教公司必須以「非營利」方式經營課外輔導，但允許在其他業務上盈利，如成人職業考試培訓等，未來還將對課外輔導課程的收費設定上限，也代表中國補教業將迎來不同以往的局面。

中國補教業有多賺錢，大到當局需要極力整肅

長期在兩岸補教業間的民辦教育家鍾藏政告訴香港媒體《香港01》，2000年到中國內地宋慶齡幼兒園的英語教材，他的第一個感想就是，「中國教育培訓行業要開始飆了」。

此後，2010年左右，鍾藏政被「中國教育培訓聯盟」的人找上，被稱為「台灣民辦教育專家」，他站上上千人的大會上開始分享台灣補教經驗。他說，2010到2019年這十年，是中國教育培訓行業發展最快的時候。

鍾藏政強調，中國內地的某家龍頭補教業受到各界看好，今（2021）年2月市值一度達到新台幣1.3兆元，他補充說：「一家補習班的市值是兩家中華航空公司大，三家大立光（台灣光電設備製造商）這麼大，所以它是一個很可怕的資本操作。」

補習班膨脹得極快，意味著學費也跟著變高，在上市後補教業的追求變成利潤。他點出，北京、上海及深圳學費是台北2.5倍，一小時達到1200元新台幣。為了有更大的曝光，2019年中國龍頭業者：好未來、新東方分別在地鐵、網路上投下人民幣一億元的廣告。

隨著補教業者日漸做大，成為北京當局無法忽視的一個問題。今年7月中國監管機宣布，不再核可新的校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為「非營利性」機構。

監管單位再三強調，根據市場需求、培訓成本等因素，確立補教機構收費項目和標準，向社會公示接受監督；學科類教育機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；且嚴格執行補教業者不得佔用未成年人，法定節假日、休息日及寒暑假的學校輔導課。

其實早在2019年中國政府已經開始整頓補習班。鍾藏政透露，當時常常是用消防設備等，不合格為理由，來打擊業者的發展，但是成效不如預期，直到今年中國傾力整肅，才有更顯著的效果。

中國「少子化」成為整肅補教業的關鍵

自1980年實施的「一胎化政策」，成為近年來中國的勞動力障礙。為提高生育力，當局於2016年正式結束了該政策，允許所有已婚夫婦最多生育兩個孩子

但是效果不如預期。中國今年5月公布的十年一次的人口普查結果表明，2010至2020年，中國人口僅增加7200萬，至14.1億人；育齡婦女總和生育率更是降到了1.3，使中國面臨與日本、韓國甚至是台灣等老齡化社會類似的困境

全國人大常委會委員、著名人口問題專家蔡昉針對中國人口問題直言：「中國面臨未富先滯的挑戰，」他警告，中國人口老齡化程度繼續加深，將削弱出口、投資和消費。

外界將矛頭指向，補教業進入資本化市場後，與日俱增的教育費成為中國家庭的大問題。中國教育成本激增並不是這幾年才發生，根據北京大學中國教育財政科學研究所在2017年對中國除西藏、新疆和港澳台地區外的29個省份353個縣，共涉及4萬戶的家庭進行了調查。

調查顯示，2017年左右，全國學前和基礎教育階段家庭教育支出總體規模約為人民幣1.9兆元，佔2016年GDP高達2.5%，相當於2016年政府財政性教育經費的60%。且按照城市發展水平，一線城市人民幣2.2萬元，二線城市人民幣1.2萬元，其他城鎮為人民幣8549元，約為一線城市的1/3。

調查報告稱，北京海淀區（精華地段）媽媽們「一年人民幣10萬（新台幣萬元43萬元）補習費」。中國媒體《澎湃新聞》以「中國每個階級都在戰鬥」形容，在中國高昂的補教費用下，每個階級的強大焦慮。

《華爾街日報》報導指出，隨著中國補教業風波漸漸平息，中國政府計畫目前核定十多張補教牌照，核可公司包含：跟誰學（GSX）、高途（Gaotu Techedu）和騰訊（Tencent Holdings）支持的猿輔導（Yuanfudao）等。

報導稱，未來補教業必須以非營利方式經營課外輔導，但允許在其他業務上盈利，如成人職業考試培訓，還將對每次課外輔導課程的收費設定上限。知情人士對《華爾街日報》透露，獲許可的公司將被要求設立、管理一個非營利基金會，吸收課外輔導的所得。

他表示，這種基金會可能需要在民政部註冊為一個獨立實體，但現行法律禁止這類基金會接受公眾捐款，目前還無法確定究竟有多少家公司將獲得許可證。報導也指出，這項措施為數月以來的動盪畫下句點，但種種情況已經導致，投資者對補教行業的前景感到擔憂。

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核稿編輯：翁世航


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