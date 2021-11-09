無國界記者新聞自由獎：香港《立場新聞》、在囚中國公民記者張展獲提名
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無國界記者組織（RSF）公布新聞自由獎提名，在2019年香港反送中時急速冒起的獨立媒體《立場新聞》以及曾在中國國內報導當地新冠疫情的中國公民記者張展皆獲提名。
無國界記者組織（RSF）公布新聞自由獎提名，在2019年香港反送中運動時急速冒起的獨立媒體《立場新聞》以及曾在中國國內報導當地新冠疫情的中國公民記者張展皆獲提名。
無國界記者組織新聞自由獎設有勇氣（Courage）、獨立（Independence）和影響力（Impact）三個獎項，現階段每個獎有4個新聞組織或記者獲提名，《立場新聞》被提名「獨立」的獎頂。
無國界記者組織指《立場新聞》於2014年12月成立，是一個獨立、非營利的廣東話中文網媒，旨在捍衛香港的價值——民主、人權、自由、法治、公義。無國界記者組織又指《立場》為記者提供了空間，讓報導不受企業、持份者、當權者及政黨左右，而《立場》至今仍報導香港重大的政治及社會新聞，並對港府政策作深入報導，以及追蹤所有國安法的案件。
不過，《立場》的總編輯鍾沛權周日（7日）在一個非公開的社交媒體群組表示，因「家庭原因」自本月1日起辭任《立場》總編輯。他表示有幸通過《立場新聞》平台結識眾人，分享文章，獲益良多，又希望各方繼續支持新聞團隊成員，「他們善良、真誠、堅毅，能夠曾經與他們共事，我深感自豪。」
據了解，鍾沛權仍保留《立場新聞》的董事職務。《立場新聞》網站顯示現時有2名董事，分別是《主場新聞》的創辦人蔡東豪以及鍾沛權。而在今年6月《蘋果》停運後，《立場新聞》也曾刊出公告，指母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭任董事職位。
鍾沛權的妻子、前《蘋果日報》副社長陳沛敏，早前被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，目前仍被還押。
對於《立場新聞》總編辭職一事，中國官媒《環球時報》採訪中國全國港澳研究會副會長劉兆佳，他說：「鍾沛權做出辭職的決定並不令人驚訝。這也預示著《立場新聞》將走到盡頭。」他又強調，像《立場新聞》這樣的媒體的「生存空間」將變得越來越小。
2020年，無國界記者組織曾向《蘋果日報》創辦人黎智英頒發特別獎，以表現其經營的媒體敢於批評中國政權，以及廣泛報導2019年爆發的反送中運動。黎智英當時被還押未能出席在台北舉行的頒獎禮，獎項由其兒子代領。
而今年的新聞自由獎將於11月18日公布。
無國界記者：張展是中國新聞業象徵
（中央社）因報導中國疫情而入獄的中國公民記者張展，8日獲無國界記者組織（RSF）提名新聞自由獎中的「勇氣獎」。無國界記者也呼籲中國當局釋放正在絕食抗議的張展。
無國界記者組織8日公布新聞自由獎的提名名單，本次共有勇氣（Courage）、獨立（Independence）和影響力（Impact）3項獎項。
提名簡介指，律師出身的張展因於2020年2月前往爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的武漢採訪，之後於當年5月被捕，同年底被以「尋釁滋事」罪名判處4年有期徒刑。
簡介稱，即便不斷遭受當局威脅，但張展仍透過YouTube、推特（Twitter）和微信等社群平台上傳報導，並獲大量轉發，成為當時對武漢疫情主要的獨立消息來源之一。
無國界記者組織東亞辦事處代表Cédric Alviani對《衛報》（The Guardian）表示，張展是在中國政府持續壓制監管下的新聞業象徵。
他說，中國政府不該審判張展，「在沒有人知道武漢發生什麼事的時候，張展就冒著生命危險前往當地」，「她應該被視為英雄」。
Alviani也呼籲中國當局取消對張展的控罪，或至少鑑於她目前的健康狀況，應基於人道立場釋放她。
張展被捕後就陸續絕食抗議，她的哥哥張舉日前透過推特表示，身高177公分的張展目前體重剩不到40公斤，擔心她活不過今年冬天，呼籲當局讓張展保外就醫。
美國務院促中國立即釋放張展
美國國務院發言人Ned Price今天在例行媒體簡報時，對張展健康狀況不斷惡化表達深切擔憂。
他表示，在張展去年12月遭到判刑後，美國與其他外交使團一再對她被任意拘留與拘留期間的虐待表示嚴正關切。今天美國再次呼籲中國立即無條件釋放張展，並呼籲北京尊重新聞自由與人民自由表達意見的權利。
去年12月底張展遭到判刑後，當時美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就曾透過聲明譴責中國拒絕外國觀察員旁聽，匆忙對張展審判，並呼籲中國政府立即無條件釋放張展。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）日前也以社論聲援張展。社論表示，張展被捕和監禁是中國更大範圍掩蓋疫情的一部分，除了張展外，率先揭露疫情的8位武漢醫師遭到訓誡、中國高層直到去年1月20日才對外公開疫情，加上中國官方不斷試圖阻擾外界調查疫情起源並不斷將疫情根源歸咎中國境外等，都是為了掩蓋疫情。
社論也向張展致敬，因為她勇敢嘗試紀錄武漢在疫情爆發後最初幾週的混亂與災難，她是「一場迫在眉睫的災難哨兵」，她的新聞工作不是犯罪，她不能再在監獄中待上片刻，她不該因此喪命。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex