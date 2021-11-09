無國界記者新聞自由獎：香港《立場新聞》、在囚中國公民記者張展獲提名

無國界記者組織（RSF）公布新聞自由獎提名，在2019年香港反送中運動時急速冒起的獨立媒體《立場新聞》以及曾在中國國內報導當地新冠疫情的中國公民記者張展皆獲提名。

無國界記者組織新聞自由獎設有勇氣（Courage）、獨立（Independence）和影響力（Impact）三個獎項，現階段每個獎有4個新聞組織或記者獲提名，《立場新聞》被提名「獨立」的獎頂。

無國界記者組織指《立場新聞》於2014年12月成立，是一個獨立、非營利的廣東話中文網媒，旨在捍衛香港的價值——民主、人權、自由、法治、公義。無國界記者組織又指《立場》為記者提供了空間，讓報導不受企業、持份者、當權者及政黨左右，而《立場》至今仍報導香港重大的政治及社會新聞，並對港府政策作深入報導，以及追蹤所有國安法的案件。

Photo Credit: The Stand News via AP Video / 達志影像 前《立場》記者何桂藍曾在7.21事件中拍下白衣人襲擊其他乘客的片段，但何桂藍現時因參與「民主派初選」而被控國安法罪而遭還押。

不過，《立場》的總編輯鍾沛權周日（7日）在一個非公開的社交媒體群組表示，因「家庭原因」自本月1日起辭任《立場》總編輯。他表示有幸通過《立場新聞》平台結識眾人，分享文章，獲益良多，又希望各方繼續支持新聞團隊成員，「他們善良、真誠、堅毅，能夠曾經與他們共事，我深感自豪。」

據了解，鍾沛權仍保留《立場新聞》的董事職務。《立場新聞》網站顯示現時有2名董事，分別是《主場新聞》的創辦人蔡東豪以及鍾沛權。而在今年6月《蘋果》停運後，《立場新聞》也曾刊出公告，指母公司6位董事余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚辭任董事職位。

鍾沛權的妻子、前《蘋果日報》副社長陳沛敏，早前被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，目前仍被還押。

對於《立場新聞》總編辭職一事，中國官媒《環球時報》採訪中國全國港澳研究會副會長劉兆佳，他說：「鍾沛權做出辭職的決定並不令人驚訝。這也預示著《立場新聞》將走到盡頭。」他又強調，像《立場新聞》這樣的媒體的「生存空間」將變得越來越小。

2020年，無國界記者組織曾向《蘋果日報》創辦人黎智英頒發特別獎，以表現其經營的媒體敢於批評中國政權，以及廣泛報導2019年爆發的反送中運動。黎智英當時被還押未能出席在台北舉行的頒獎禮，獎項由其兒子代領。

而今年的新聞自由獎將於11月18日公布。

無國界記者：張展是中國新聞業象徵

（中央社）因報導中國疫情而入獄的中國公民記者張展，8日獲無國界記者組織（RSF）提名新聞自由獎中的「勇氣獎」。無國界記者也呼籲中國當局釋放正在絕食抗議的張展。

Photo Credit: 张展 張展

無國界記者組織8日公布新聞自由獎的提名名單，本次共有勇氣（Courage）、獨立（Independence）和影響力（Impact）3項獎項。

提名簡介指，律師出身的張展因於2020年2月前往爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的武漢採訪，之後於當年5月被捕，同年底被以「尋釁滋事」罪名判處4年有期徒刑。

簡介稱，即便不斷遭受當局威脅，但張展仍透過YouTube、推特（Twitter）和微信等社群平台上傳報導，並獲大量轉發，成為當時對武漢疫情主要的獨立消息來源之一。

無國界記者組織東亞辦事處代表Cédric Alviani對《衛報》（The Guardian）表示，張展是在中國政府持續壓制監管下的新聞業象徵。

他說，中國政府不該審判張展，「在沒有人知道武漢發生什麼事的時候，張展就冒著生命危險前往當地」，「她應該被視為英雄」。

Alviani也呼籲中國當局取消對張展的控罪，或至少鑑於她目前的健康狀況，應基於人道立場釋放她。

張展被捕後就陸續絕食抗議，她的哥哥張舉日前透過推特表示，身高177公分的張展目前體重剩不到40公斤，擔心她活不過今年冬天，呼籲當局讓張展保外就醫。

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