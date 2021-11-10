在 Metaverse 裡，我們都能坐在「第一排」——專訪 Beamable 創辦人 Jon Radoff

文／翁佩嫆

有時候採訪企業家，總會被「實問虛答」。無論如何深入提問，每個問題總會繞回自家公司產品或服務，試圖把採訪變成一場場的行銷。畢竟，採訪也算一種「利益交換」，你需要企業家露面、他們需要媒體曝光。但當這情況屢見不鮮時，總令記者深感無力。

然而，採訪文化內容策進院（TAICCA）2021年創意內容大會（TCCF）受邀講者美國軟體技術公司 Beamable 創辦人 Jon Radoff，請他分享 Metaverse 產業趨勢與現況時，卻聞不到一絲這種氣息。

長達 90 分鐘的線上視訊訪談，他認真回答我們每個對 Metaverse 的基本疑惑，就如同他在 Medium 上撰寫 Metaverse 文章一樣認真。

相較部分企業正急著與這熱門詞彙扯上關係；他早已用超過 10 篇相關文章，詳細分析目前市場上 3D 內容開發三大巨擘：Unity、Epic Games 以及 Roblox，如何藉由其開放式平台協助未來創作者打造虛擬世界，甚至具體勾勒出 Metaverse 在「體驗、發現、創造者經濟、空間運算、去中心化、人機介面以及基礎建設」等7大層面可能展現的市場價值鏈，試圖為感興趣的讀者描繪 Metaverse 未來樣貌。而這些文章裡，提到自家公司 Beamable 的次數僅有一、兩次。

Photo Credit : Jon Radoff Jon Radoff 勾勒 Metaverse 市場價值鏈的七大層面。

查閱劍橋辭典，Meta 指的是「自身、同類」，因此 Metaverse 意涵即是——平行於真實世界之外的另一個宇宙；在 Jon Radoff 眼裡，這個平行的虛擬宇宙最具顛覆性的地方則是：「它把現實世界的物理空間都『非物質化』（Dematerialization），每個人都能成為坐在『第一排』的嘉賓。」

從前，「物理條件」往往左右我們的生活模式與經驗。住在哪、在哪上學、公司在哪，決定了我們會認識誰、有機會跟誰暢談；就連參加演唱會或看電影，由於 VIP 座位為數不多，買票位置往往也決定了我們將享受何種等級的體驗。

但在 Metaverse 裡，一切的空間與經驗都能無限，VIP座位不再稀有。只是，為何一定要坐「第一排」？這對我們有什麼好處？

這位就讀美國哈佛大學期間便輟學投入遊戲創業、甚至在遊戲裡遇見未來另一半的企業家，引用猶太裔心理治療大師暨哲學家 Viktor Frankl《活出意義來》（Man’s Search for Meaning）書中的內容來回應。

儘管二戰納粹集中營的生存條件如此惡劣，卻有不少人透過找到比當前狀況更高一層次的某個意義，讓自己「活下去」。這意義也許是宗教信仰、想再見親友家人一面的渴望，也可能是與集中營同伴苦中作樂的社群連結。

「Metaverse有機會創造出比當前自己更高一層、更龐大的空間與環境，讓我們從中找到意義。」

當每個人都有機會跳出當前物理條件限制，藉由彼此連結來體會各個不同生命經驗，或許就能在種種體驗裡表達自我，並與他人相遇、相愛、相知，找到屬於自己的生存價值。

這才是我們上網、投入虛擬世界，並期待坐在「第一排」的最大緣由。

Photo Credit：iStock Metaverse 是讓大家彼此相遇、表達自我的世界。

一、網路文化，有毒：我不過是「使用者」（User）

你知道嗎？現實世界嘗試與虛擬世界「同步」，並非是最近才有的現象。

早在 2007 年初，線上遊戲《第二人生》（Second Life）爆紅後，瑞典外交部所屬的瑞典協會（Swedish Institute）就宣佈將把它視為一個「正式虛擬國家」，並在上頭成立大使館。英國新聞通訊社《路透社》（Reuters）也連忙在那裡成立分社，開始報導發生在這個虛擬世界裡的「新聞」。

相關消息一出，當年各國科技媒體熱議的程度，絕不亞於臉書（Facebook）在今年 10 月底宣布將公司改名為 Meta。

但《第二人生》並非今天虛擬世界的起點，真正的起點來自——1978 年問世的 MUD1 遊戲，以及 1989 年誕生的「全球資訊網」（WWW）。

Photo_Credit：擷取自Wiki MUD1 是以文字為主的早期網路互動遊戲。

用今天眼光來看，MUD1 就像一場「文字冒險遊戲」，每關卡只有簡單文字描述，再藉由玩家輸入指令來一步步闖關。儘管文字訊息有限、但想像力無限，這個能與多人同時連線、探索的遊戲，奠定了虛擬世界基礎。

不過，MUD1 雖然能與多人連線，但當時網路未普及，上網還是屬於知識份子的「專業技能」。直到 1989 年 3 月 12 日，英國科學家 Tim Berners-Lee 發明了WWW， 用 HTTP、HTML 以及 URL 三大技術架構起超文本網路空間，讓我們只要「點擊」便能「連結」到目標資訊；為了維持網路的開放，他甚至放棄專利，於 1991 年對公眾免費釋出，讓更多人能輕易踏入虛擬世界。

Photo Credit：iStock 直到 WWW 免費開放公眾後，上網才普及化。

然而，今天網路世界的發展樣貌，卻可能不盡如人意。2017 年，Tim Berners-Lee 選在 WWW 問世 28 年後的「生日」當天，發表公開信語重心長地指出：現今的網路，已然是「個資失控、假新聞橫行、政治廣告分化群眾」的世界。

而在虛擬世界的近三十年進展裡， Jon Radoff 不僅見證了這幾年虛擬世界的翻天覆地變化，更在 WWW 甫對外開放的 1991 年起，便參與打造、創建虛擬世界。

那一年，剛從哈佛大學輟學的他，與友人在 MUD 遊戲的基礎上一同設計出「Legends of Future Past」遊戲。這款遊戲引入製作系統（Crafting System），讓玩家可以在虛擬世界搜集材料、資源並自行打造虛擬物品，是當年遊戲界領頭羊之一。

「創造」、「打造」是 Jon Radoff 這次接受線上採訪時，經常提及的詞彙。小至在遊戲裡打造虛擬物品，大至在 Metaverse 裡創造專屬規章與價值的社群，他圍繞的核心理念都是「創造」。

Photo Credit：Pixabay 「創造」是虛擬世界的一大關鍵。

因為， 今天的網路文化「有毒」。不僅被少數平台壟斷，也被數位廣告機制綁架，是一個不允許創造的世界。

他用懷念語氣指出，剛進入線上遊戲世界時，當時大家只想著如何與網友相互合作，以便打造更順暢、更舒服的社群運作模式；但社群平台問世後，許多人開始用不同政治觀點來攻擊異己。甚至，後期愈演愈烈的酸民文化更如同「毒素」（Toxic）一般，讓彼此互動變得殘酷（Cruel）。

這樣的虛擬世界，讓人覺得好疲累。為何會這樣？「在今天的 2D 網路世界裡，我們只是『使用者』（User）；雖然可以發表訊息，但必須經過特定平台『允許』。」

Jon Radoff 的想法與 Tim Berners-Lee 在公開信裡提出的擔憂不謀而合。我們自以為「自由」，但其實被掌握在一個個必須註冊、登入的各大平台帳號裡；我們自以為「交流」，但其實言論被數位廣告分化成一個個極端、相互仇視的小圈圈。這景況，是當年的 Tim Berners-Lee 未曾料想的。

二、現實世界，有限：我不願再被物理條件所囿

多元聲音本應存在，但當數位平台的內容呈現與廣告結構掛鉤，擁有不同想法的群眾在演算法制度下，竟成了相互對抗的陣營。那麼，要解決這問題，是不是只要消滅網路所打造的虛擬世界、回到現實即可？

答案絕非如此。畢竟，網路通訊所帶來的「連結」力量，帶給我們的正面效益仍舊大過負面。法國幾乎無人不知、無人不曉的已故知名哲學家米榭・塞荷（Michel Serres），就曾在2017年著作《以前有多好！》（C'était mieux avant !）裡反駁那些否定網路時代的論點。

這位當時已高齡 86 歲的老哲學家，以其走過二戰與通訊艱難時代的經歷告訴我們：從前，人類生活在一個到處不連貫、碎裂的空間裡，彼此孤立生活，獨自面對艱困現實；直到網路出現，手機問世後，「所帶來的奇蹟超乎想像，無論怎樣的間隔與距離，一聲嘆息、一絲坦露便如同一道光束般地超越空間。感動交會了，感覺交融了。」

當然，Jon Radoff 並不認同 Metaverse 等於烏托邦理想世界，但如果要降低當今數位群眾分化現象、並保留米榭・塞荷所指的「感動交會、感覺交融」優勢，他認為 Metaverse 的「即時」（live）與「多元」（multi）兩大特質，可望打造出一個平行於真實世界、卻又屬於形形色色各類人的虛擬宇宙。

「它不是 3D 或 2D，而是把現實世界的物理空間都『非物質化』（Dematerialization）。當所有人都能成為坐在『第一排』的嘉賓，從前有限的空間或經驗將變得豐沛（Abundant）。」

過去，「物理條件」往往左右了我們的生活模式與經驗。住在哪、在哪上學、公司在哪，決定了我們會認識誰、有機會跟誰暢談；就連參加演唱會或看電影，由於 VIP 座位為數不多，買票位置往往也決定了我們將享受何種等級的體驗。

但在虛擬宇宙裡，一切的空間與經驗都能無限。事實上，目前已有不少公司開始將各種體驗「非物質化」，例如：美國新創 Matterport 讓我們能透過 VR 造訪古埃及遺產，甚至可用 3D 視角檢視古墓內部通道設計；雖然這還只是單人、靜態、預錄模式的體驗，但 Jon Radoff 認為不久遠的未來，在Metaverse 上與親朋好友「一起」旅行的經驗將變得如常。

Photo Credit：擷取自Matterport 透過「虛擬旅行」來造訪古埃及墓室。

Photo Credit：擷取自Matterport 可用3D角度檢視古墓內部空間。

而現實世界常見的「差異化收費」營利手法，看在同時擁有遊戲設計師、企業家等多重身份的 Jon Radoff 眼裡，也都毫無道理可言。

舉例來說，如果沿用差異化收費模式，把 Metaverse 裡「前排座位」設定成畫質更佳、體驗更棒、票價也更貴，並把價格便宜的「後排座位」設定成畫質較低，是否就與實體世界一樣？

但從商業角度來看，Jon Radoff 指出，這樣的整體獲利反而更差，倒不如好好打造每個「座位」的最佳體驗，並用同樣價格販售，如此才能吸引更多客人；而對一般大眾來說，就算得「按次收費」（pay-per-view），所獲得的 360 度多元角度體驗也遠遠超越真實世界的經驗。

為什麼呢？「在Metaverse裡，傳統的物理空間、經驗已是零成本或極低成本，因此不再有成本與費用的差異。」

三、解放現狀：讓創作者擁有「掌握自己命運」的自由

原來，實體世界習以為常的「分等級、排階層」，轉換到 Metaverse 極可能毫無意義。

雖然歐美媒體不一定買單臉書創辦人馬克‧祖伯格（Mark Zuckerberg）對 Metaverse 所描繪的「美好世界」，但普遍認同——虛擬世界的確對不少族群具有「解放」的特殊意涵，尤其是年輕世代。

知名科技媒體《連線》（WIRED）就評論指出，當已開發國家的經濟、政治大權掌握在嬰兒潮一代裡，彷彿永遠只能坐在「後排」的年輕世代們，只好轉移陣地到 Metaverse。

都說數位時代的「門面」是社群平台上頭的自我介紹，而 Jon Radoff 的推特自介也頗有「解放」味道：「我為遊戲製作者而戰（I fight for the game-maker）。」

Photo Credit：擷取自Twitter Jon Radoff的推特自介。

熱愛遊戲的他，觀察各國遊戲市場時發現，許多玩家都只青睞屬於自己國家或文化的遊戲產品，唯獨台灣就像文化體驗的「熔爐」（Melting pot），這裡的玩家總能廣泛接受來自西方世界、中國與日本的各種遊戲。

「台灣長期接受不同文化，而我認為這種對跨文化的了解，對打造 Metaverse 或任何網路事業來說，都是極大優勢。因為在 Metaverse 裡，你必須理解不同文化，才能創造對不同背景而言具有意義的體驗。」

他最關切的核心，永遠是內容「製作」或「創作」。其部落格置頂的熱門文章《當我們談論Metaverse時，我們在談論什麼？》（What We Talk About When We Talk About the Metaverse）裡即提到，如果要「釋放」（unlock）世界創造力，就得讓各類創作工作擺脫技術門檻。

不在回應中行銷自家公司的 Jon Radoff，直到長達90分鐘的採訪尾聲才簡短提到一手創辦的 Beamable 公司究竟在做什麼。

「Metaverse將改變生活各方面，但它能實現的前提是，大家創造虛擬宇宙的過程得『簡化』。」而Beamable即是透過技術服務，讓製作體驗、創造內容的門檻大幅降低、簡化。

Photo Credit：iStock 降低技術門檻，才能「解放」創造者的想像力。

有趣的是，他不忘強調此種技術並非只有 Beamable 能提供，今天已有不少企業都投入類似服務。這般回應看似「不夠商業」，但其實才是真正呼應Metaverse 的整體商業價值。

如同他接受外媒採訪時所說，Beamable 存在目的是——確保 Metaverse 高度去中心化，以便提升內容創作者的經濟獨立性，讓創作者都擁有「掌握自己命運的自由」（have the freedom to own their destinies）。

四、你我都能坐在「第一排」

當我們都能坐在「第一排」，Metaverse將帶來怎樣的「豐沛」與「無限」？身為創作者的你，又該如何「掌握自己命運」？

邀請你來參與11月10日至11月14日由文化內容策進院舉辦的「2021創意內容大會」（Taiwan Creative Content Fest；TCCF）國際趨勢論壇， 與大家共同用「第一排」視角，聽聽台灣擅長跨文化溝通的特質，將可以如何發展Metaverse，也看看其他新媒介創作者如何開創嶄新應用。