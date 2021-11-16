《不負責男人造就的外商媽媽時間管理法》：成為「時間減法」高手，用你的時薪來決定這件事該不該做

文：尾石晴

用你的時薪來決定這件事該不該做

當時間視覺化之後，接下來就要對時間做加、減法了。該減少、增加什麼時間，源自於個人的價值觀。為了弄清楚自己的價值觀為何，我們需要先有自己的標準。以下我要介紹三大標準。

標準一：投資、消費、浪費

我們可以把自己所使用的時間，分成以下三種類型：

投資：可以預期日後會得到回報的時間。

消費：日常生活中需要用到的時間。

浪費：花在沒有意義事物上的時間。

我希望讀者們要養成習慣，把時間分為三種類型：為了將來而使用、現在該使用，和用在無意義的事物上。舉例來說，漫不經心滑手機看社群網站的時間，對多數人來說是浪費；煮飯之前的準備時間為生活所需，所以屬於消費。

如果主管邀請你一起吃午餐，順便用來討論工作上，或來執行報聯商和蒐集資訊的話，那就算是投資。但如果只是單純一起吃午餐的話，則屬於消費。假設你本來是想一個人一邊看書，一邊用餐，卻因無法拒絕邀請，而和主管共進午餐的話，這段時間則屬於浪費（圖十一）。

讓我們養成習慣，將日常生活中所使用的時間，依投資、消費、浪費來分類。只要能做到這樣，就可以磨練對時間的感覺，如此一來還能使你成為時間減法的高手。

Photo Credit: 大是文化出版

標準二：自己的時薪

還有一種方法，是以自己的時薪為基準，來測量使用時間的價值（圖十二）。

首先，把自己的時間用時薪換算出來。計算方法很簡單，就是把一個月實際拿到的薪水除以工時。

最近已經有時薪試算網站，只要輸入自己的薪水和勞動時間後，它就能幫你換算。對於那些不擅長拜託別人，或無法拒絕他人請託的人來說，掌握住這個標準後，就能替自己有效提高時間減法。

算出個人時薪的算式：每個月的薪水÷每個月的總勞動時間。例如，某個人的月薪為40萬日圓，每個月的工作時數為160小時的話，那麼他的時薪就是2500日圓。這樣他就可以請時薪為2000日圓的家事服務人員來家裡幫忙，而節省下來的一個小時，可以用在工作、自己喜歡的事情或想做的事情上，以個人的時薪來看，其實相當有價值。

試想一下，如果這個人用了一個小時，參加了價值5000日圓的講座，情況又會如何？5000日圓加上自己的時薪2500日圓，如果該活動沒有7500日圓的價值，那就不划算了。

你所做的自我投資是否划算，可以用自己的時薪來衡量，如此一來，就算是去參加講座，聽講時也會更加集中精神。只要知道了自己的時薪，就能將其有效應用在時間上。

「找人來做家事，總覺得好不划算啊」，當你在猶豫是否要請人來做家務時，如果這筆金額低於你的時薪，那就請吧，你就可以把這段時間拿來工作，或投資在能提高個人薪資的事情上。

Photo Credit: 大是文化出版

標準三：是否可控制

自己和他人、未來和過去，各位認為哪些是自己能控制、哪些不能？答案很簡單，我們能控制的，只有自己和未來。然而檢視時間的使用方法時，才意外發現，原來我們把許多時間，都花在自己不能控制的事情上，而且還有許多人認為，這些事情都不能減去。

下面就來舉個例子，我們可以試著分開來看看工作中自己能夠控制，和不能控制的事情。

自己能控制的事情：

為了工作，強化自己的職場技能。

花在工作上的時間。

申請移動到其他部門。

在公司內與同事們的溝通方式。

配合上班地點來挑選房子。

其他。

自己不能控制的事情：

隸屬的部門。

工作內容和上班時間。

一起工作的同事。

主管對自己的評價。

公司所在的地點。

其他。

有些人會抱怨公司離自己的住處太遠，卻也只能每天花兩個小時通勤上下班。對這樣的人來說，他能做的，只有選擇自己的住處或換公司而已。雖然每個人心裡都明白，但我還是要告訴大家，對自己不能控制的事情較真，實在是浪費時間。

當然，若要列舉出不能搬家的理由，只會多到數不完。既然如此，我們就有必要將無法控制的通勤時間，視為不能減去的時間，再思考如何運用。

此外，就算你花了很長的通勤時間到公司，這也不會成為你獲得他人肯定的原因。肯不肯定你，是由他人決定，自己無法掌控。然而，有不少人會自己得出，「在職場上沒有獲得肯定，是因為我和主管八字不合」這種結論，然後在同事面前說主管的壞話，或是和備受青睞、同年一起進公司的同事做比較，結果搞得自己對工作越來越沒動力，陷入負面循環。

我們實在不應該把寶貴的時間，用於無法控制的事情上；反之，我們應該全力以赴在自己可以掌握的工作上。如果想在工作上獲得肯定，蒐集考核基準的相關資料，絕對是較有建設性的做法。

在做時間減法時，區分出自己能夠掌控與不能掌控的事情很重要。對於既定事實，或自己無法置喙的事情，就不要花時間在上面。我希望各位一定要把「只將時間用於自己可以掌控的事情上」這句話，銘記在心。

現在把視覺化後的時間紀錄表拿出來看看，然後用三種標準檢視一下，找出有哪些可以列為減法候補的時間。例如，我的時間表裡，每星期有兩次掃除，一次四十五分鐘，合計要花九十分鐘。接下來想一想，這是不是可以省下來的時間：

標準一：雖然不算消費，但需要保留嗎？

標準二：用自己的時薪（2500日圓）來換算，90分鐘為3750日圓，成本有點高。

標準三：掃除時間自己可以掌控。

經過一番思考過後，我決定請時薪為1500日圓的家事服務人員，每週一次，一次兩個小時（3000日圓），而原本的時間，我則用來準備證照考試（投資相關），或是和孩子們一起共享天倫時光（圖十三）。

Photo Credit: 大是文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《不負責男人造就的外商媽媽時間管理法：總是一人育兒的兩頭燒媽媽，一路升遷還能享受「做自己想做的事」的美好時光！》，大是文化出版

作者：尾石晴

譯者：林巍翰

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

以下是本書作者尾石晴，七年前的真實人生。

七年前，我任職外商公司，白天有忙不完的工作，

晚上還要做家事、照顧孩子，完全沒有自己的生活。

每晚，當我面對只專注於自己工作、完全不想幫我的丈夫時，

心裡很憤怒：「為什麼這個人看到我亂成這樣，一點體恤都沒有？」

某天晚上十點過後，孩子們都入睡了，這時才返家的丈夫對我說：

「要是妳天天都這麼焦躁憤怒的話，可以選擇離婚，我無妨。」

聽到這話，我真的氣壞，我已經很忍耐了，卻還遭受這種對待。

儘管如此，我心裡很清楚，再這樣下去，別提工作了，我的人生都會崩潰。

雖然我把情緒發洩在丈夫身上，但這麼做無法為我爭取到更多時間。

為了從這種天天分身乏術的泥淖中脫離，我決定重新修正我的時間管理。

七年後的現在，我照樣工作，顧孩子，每天還能留一個半小時給自己，

並投入不動產租賃業，經營三棟公寓，取得瑜伽教師證照。

這本書，就是我被不負責老公逼出來的外商媽媽時間管理法。

如果你也跟我一樣，是常常一人育兒的兩頭燒媽媽，

這套方法，絕對能讓你天天享有「做自己想做的事」的美好時光！

而且，還能不誤升遷、進而擁有自己的事業生涯。

職場媽媽必學的「不要做」時間減法

好媽媽凡事要親力親為？錯。每個人的一天都是24小時，

想有更多時間？不是把動作加快，而是先決定：哪些事不做。

打造不做選擇或降低選擇的生活：

固定早餐內容、固定孩子衣服穿搭，降低選擇的次數，你的時間就會變多。

低於你的時薪且不擅長的家事，不做，外包處理或找工具做（掃地機器人）。

因為每個人的時間不等價，做家事跟買東西一樣，要重視性價比。

別讓完美主義拖垮你，桌上永遠要放一張「不想做也沒關係」清單。

作者親自分享她的時間減法執行技巧大公開。

從減法中創造出來的時間，要「加」回你的人生

很多人常抱怨時間不夠用，但從來沒有想過：

如果給你一整天自由時間，你打算怎麼過，才會覺得自己很幸福？

記得，替自己製作一張「一定要做什麼」的任務清單。

本書附上作者與許多職場媽媽們的時間管理經驗交流Q&A。

如果你也身陷「另一半都不幫忙，家裡的事都是我做」的困擾，

不妨試試這套「不負責男人逼出來的外商媽媽時間管理法」。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬