《不負責男人造就的外商媽媽時間管理法》：成為「時間減法」高手，用你的時薪來決定這件事該不該做
我們想讓你知道的是
好媽媽凡事要親力親為？錯。每個人的一天都是24小時，想有更多時間？不是把動作加快，而是先決定：哪些事不做。作者親自分享她的時間減法執行技巧大公開。
文：尾石晴
用你的時薪來決定這件事該不該做
當時間視覺化之後，接下來就要對時間做加、減法了。該減少、增加什麼時間，源自於個人的價值觀。為了弄清楚自己的價值觀為何，我們需要先有自己的標準。以下我要介紹三大標準。
標準一：投資、消費、浪費
我們可以把自己所使用的時間，分成以下三種類型：
- 投資：可以預期日後會得到回報的時間。
- 消費：日常生活中需要用到的時間。
- 浪費：花在沒有意義事物上的時間。
我希望讀者們要養成習慣，把時間分為三種類型：為了將來而使用、現在該使用，和用在無意義的事物上。舉例來說，漫不經心滑手機看社群網站的時間，對多數人來說是浪費；煮飯之前的準備時間為生活所需，所以屬於消費。
如果主管邀請你一起吃午餐，順便用來討論工作上，或來執行報聯商和蒐集資訊的話，那就算是投資。但如果只是單純一起吃午餐的話，則屬於消費。假設你本來是想一個人一邊看書，一邊用餐，卻因無法拒絕邀請，而和主管共進午餐的話，這段時間則屬於浪費（圖十一）。
讓我們養成習慣，將日常生活中所使用的時間，依投資、消費、浪費來分類。只要能做到這樣，就可以磨練對時間的感覺，如此一來還能使你成為時間減法的高手。
標準二：自己的時薪
還有一種方法，是以自己的時薪為基準，來測量使用時間的價值（圖十二）。
首先，把自己的時間用時薪換算出來。計算方法很簡單，就是把一個月實際拿到的薪水除以工時。
最近已經有時薪試算網站，只要輸入自己的薪水和勞動時間後，它就能幫你換算。對於那些不擅長拜託別人，或無法拒絕他人請託的人來說，掌握住這個標準後，就能替自己有效提高時間減法。
算出個人時薪的算式：每個月的薪水÷每個月的總勞動時間。例如，某個人的月薪為40萬日圓，每個月的工作時數為160小時的話，那麼他的時薪就是2500日圓。這樣他就可以請時薪為2000日圓的家事服務人員來家裡幫忙，而節省下來的一個小時，可以用在工作、自己喜歡的事情或想做的事情上，以個人的時薪來看，其實相當有價值。
試想一下，如果這個人用了一個小時，參加了價值5000日圓的講座，情況又會如何？5000日圓加上自己的時薪2500日圓，如果該活動沒有7500日圓的價值，那就不划算了。
你所做的自我投資是否划算，可以用自己的時薪來衡量，如此一來，就算是去參加講座，聽講時也會更加集中精神。只要知道了自己的時薪，就能將其有效應用在時間上。
「找人來做家事，總覺得好不划算啊」，當你在猶豫是否要請人來做家務時，如果這筆金額低於你的時薪，那就請吧，你就可以把這段時間拿來工作，或投資在能提高個人薪資的事情上。
標準三：是否可控制
自己和他人、未來和過去，各位認為哪些是自己能控制、哪些不能？答案很簡單，我們能控制的，只有自己和未來。然而檢視時間的使用方法時，才意外發現，原來我們把許多時間，都花在自己不能控制的事情上，而且還有許多人認為，這些事情都不能減去。
下面就來舉個例子，我們可以試著分開來看看工作中自己能夠控制，和不能控制的事情。
自己能控制的事情：
- 為了工作，強化自己的職場技能。
- 花在工作上的時間。
- 申請移動到其他部門。
- 在公司內與同事們的溝通方式。
- 配合上班地點來挑選房子。
- 其他。
自己不能控制的事情：
- 隸屬的部門。
- 工作內容和上班時間。
- 一起工作的同事。
- 主管對自己的評價。
- 公司所在的地點。
- 其他。
有些人會抱怨公司離自己的住處太遠，卻也只能每天花兩個小時通勤上下班。對這樣的人來說，他能做的，只有選擇自己的住處或換公司而已。雖然每個人心裡都明白，但我還是要告訴大家，對自己不能控制的事情較真，實在是浪費時間。
當然，若要列舉出不能搬家的理由，只會多到數不完。既然如此，我們就有必要將無法控制的通勤時間，視為不能減去的時間，再思考如何運用。
此外，就算你花了很長的通勤時間到公司，這也不會成為你獲得他人肯定的原因。肯不肯定你，是由他人決定，自己無法掌控。然而，有不少人會自己得出，「在職場上沒有獲得肯定，是因為我和主管八字不合」這種結論，然後在同事面前說主管的壞話，或是和備受青睞、同年一起進公司的同事做比較，結果搞得自己對工作越來越沒動力，陷入負面循環。
我們實在不應該把寶貴的時間，用於無法控制的事情上；反之，我們應該全力以赴在自己可以掌握的工作上。如果想在工作上獲得肯定，蒐集考核基準的相關資料，絕對是較有建設性的做法。
在做時間減法時，區分出自己能夠掌控與不能掌控的事情很重要。對於既定事實，或自己無法置喙的事情，就不要花時間在上面。我希望各位一定要把「只將時間用於自己可以掌控的事情上」這句話，銘記在心。
現在把視覺化後的時間紀錄表拿出來看看，然後用三種標準檢視一下，找出有哪些可以列為減法候補的時間。例如，我的時間表裡，每星期有兩次掃除，一次四十五分鐘，合計要花九十分鐘。接下來想一想，這是不是可以省下來的時間：
- 標準一：雖然不算消費，但需要保留嗎？
- 標準二：用自己的時薪（2500日圓）來換算，90分鐘為3750日圓，成本有點高。
- 標準三：掃除時間自己可以掌控。
經過一番思考過後，我決定請時薪為1500日圓的家事服務人員，每週一次，一次兩個小時（3000日圓），而原本的時間，我則用來準備證照考試（投資相關），或是和孩子們一起共享天倫時光（圖十三）。
書籍介紹
本文摘錄自《不負責男人造就的外商媽媽時間管理法：總是一人育兒的兩頭燒媽媽，一路升遷還能享受「做自己想做的事」的美好時光！》，大是文化出版
作者：尾石晴
譯者：林巍翰
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以下是本書作者尾石晴，七年前的真實人生。
七年前，我任職外商公司，白天有忙不完的工作，
晚上還要做家事、照顧孩子，完全沒有自己的生活。
每晚，當我面對只專注於自己工作、完全不想幫我的丈夫時，
心裡很憤怒：「為什麼這個人看到我亂成這樣，一點體恤都沒有？」
某天晚上十點過後，孩子們都入睡了，這時才返家的丈夫對我說：
「要是妳天天都這麼焦躁憤怒的話，可以選擇離婚，我無妨。」
聽到這話，我真的氣壞，我已經很忍耐了，卻還遭受這種對待。
儘管如此，我心裡很清楚，再這樣下去，別提工作了，我的人生都會崩潰。
雖然我把情緒發洩在丈夫身上，但這麼做無法為我爭取到更多時間。
為了從這種天天分身乏術的泥淖中脫離，我決定重新修正我的時間管理。
七年後的現在，我照樣工作，顧孩子，每天還能留一個半小時給自己，
並投入不動產租賃業，經營三棟公寓，取得瑜伽教師證照。
這本書，就是我被不負責老公逼出來的外商媽媽時間管理法。
如果你也跟我一樣，是常常一人育兒的兩頭燒媽媽，
這套方法，絕對能讓你天天享有「做自己想做的事」的美好時光！
而且，還能不誤升遷、進而擁有自己的事業生涯。
職場媽媽必學的「不要做」時間減法
好媽媽凡事要親力親為？錯。每個人的一天都是24小時，
想有更多時間？不是把動作加快，而是先決定：哪些事不做。
打造不做選擇或降低選擇的生活：
固定早餐內容、固定孩子衣服穿搭，降低選擇的次數，你的時間就會變多。
低於你的時薪且不擅長的家事，不做，外包處理或找工具做（掃地機器人）。
因為每個人的時間不等價，做家事跟買東西一樣，要重視性價比。
別讓完美主義拖垮你，桌上永遠要放一張「不想做也沒關係」清單。
作者親自分享她的時間減法執行技巧大公開。
從減法中創造出來的時間，要「加」回你的人生
很多人常抱怨時間不夠用，但從來沒有想過：
如果給你一整天自由時間，你打算怎麼過，才會覺得自己很幸福？
記得，替自己製作一張「一定要做什麼」的任務清單。
本書附上作者與許多職場媽媽們的時間管理經驗交流Q&A。
如果你也身陷「另一半都不幫忙，家裡的事都是我做」的困擾，
不妨試試這套「不負責男人逼出來的外商媽媽時間管理法」。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬