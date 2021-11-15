《消失的古國》：成吉思汗六度征戰滅西夏，「黑水城」史蹟毀在俄人手裡

文：胡楊

【六戰蒙古滅絕西夏，史蹟毀在俄人手裡】

當我們踏上那片土地時，一切靜默，留下的只有眼前被風雨蝕過的高大黃土堆，以及布滿孔洞的斷壁殘垣，殘留著党項民族的粗獷和曾有的帝王之相。黃昏的陽光灑在遺址間，投射出或長或短的斑駁陰影，那曾經的王朝基業、曾有的輝煌，一切都在金戈鐵馬、血雨腥風中隨風而逝了。

當年這片土地上究竟有著怎樣的傳奇事蹟？這片土地當年孕育著一個怎樣的國度？這樣的國度又為何會滅失在歷史的長河中？

西夏強過宋朝，六戰蒙古而滅絕

西夏，是党項族於1038年至1227年間，在中國西部建立，與宋、遼（金）鼎立189年的王朝。王朝的締造者党項羌，原居於黃河河曲一帶，是諸羌族中的一支，北朝末年逐漸強盛起來。

党項族，最早居住在今天的西藏、青海、四川等省區的交界地區。在隋末唐初時，羌族中的党項族開始興盛起來，他們以姓氏為部落的名稱，過著原始游牧的生活。在党項族的許多部落中，尤以拓跋氏最為強大。

唐太宗時（貞觀8年，634年）党項族酋長拓跋赤辭率所部歸唐，之後其他各部酋長也先後率所部歸唐，唐朝將其分為32州，並授拓跋赤辭都督，同時賜皇姓「李」姓。黃巢之亂爆發後，唐僖宗逃往四川，党項族首領拓跋思恭糾集党項族，及其他少數民族數萬軍兵，參加鎮壓黃巢的戰爭。唐僖宗以拓跋思恭鎮壓有功，於883年將其晉爵為夏國公，再次賜皇姓「李」。此後，拓跋思恭逐漸形成強大的地方割據勢力，五代十國時期，他們乘亂擴張勢力範圍，不斷壯大自己的力量。

宋朝初年，拓跋思恭的後裔李繼遷附遼抗宋，遼封李繼遷為西平王。由於受漢族封建政治、文化的影響，經過李繼遷及其子李德明的統治，到了李德明之子李元昊繼位時，党項族已經大致完成由氏族酋長向封建地主的轉變，迫切要求建立自己的統一政權，以保障其自身的利益。

夏大慶（大慶，為李元昊的年號）3年10月11日（1038年），李元昊於都城興慶府南築臺受冊，即皇帝位，國號大夏。因其地處西北又在黃河以西，所以史學家稱之為「西夏」，西夏的政治制度基本上模仿北宋，中央行政機構有：中書省、樞密院、三司、御史臺、開封府、翊衛司、官計司、受納司、農田司、群牧司、飛龍院、磨勘司、文思院、蕃學、漢學等。地方行政編制分州、縣兩級，在特殊的政治中心和軍事國防要地有時也設郡、府。

稱帝後，李元昊為了提高自己的威望地位，派遣使臣到宋朝上表，要求宋朝正式承認他的皇帝稱號。這種請求當然沒有得到宋朝統治者的批准，於是宋朝與西夏展開戰爭。此時，西夏正處於上升時期，軍心穩定，在戰場上戰士個個英勇無畏，在戰鬥中占據明顯的優勢。西夏的部隊在1041年、1042年與宋朝的兩次交戰中都大獲全勝，在好水川和三川口大敗宋軍。面對強大的西夏軍隊，宋朝統治者無奈之下，只得承認李元昊為夏國皇帝。

1115年，金滅遼。宋室南遷後，西夏對南宋、金都採用和好政策，並廣泛引進漢族的生產經驗和技術，為王朝的政治、經濟、文化發展都奠定了相當堅實的基礎。當時，儘管形式上西夏必須向宋、遼稱臣納貢，實際上，它已經完全成為西北的一大軍事強國。西夏當時的疆域達到「東盡黃河、西界玉門、南接蕭關、北控大漠，地方萬餘里」，形成了宋、遼、夏三國鼎立的局面，此時的西夏王朝，也正處於它的顛峰時期。

然而，似乎任何事物都逃不出「否極泰來」的魔咒。當西夏國的國力和統治疆域達到頂峰之時，也正是它走向下坡路的時候了。

西夏王國的衰落，是從另一個民族——蒙古的崛起開始的。西夏與蒙古的第一次接觸，發生於成吉思汗統一蒙古前夕。由於成吉思汗統一大漠草原的目標日益臨近，他的地域也開始與西夏相鄰。在兩個利益集團的對峙中，戰爭是免不了的，因為西夏所處的地理位置，為當時極其重要的戰略地帶，是蒙、金必爭的中間地帶。因此，西夏的國土就成了眾多強國必爭之地。另外，蒙古若想攻金，必須首先掃除西夏這個後顧之憂。西夏可以作為蒙古軍很好的物資配備和兵員補充之地，基於這些原因，成吉思汗是沒有理由不讓西夏稱臣的。

1205年，成吉思汗統軍首次進攻西夏，從此拉開六戰西夏的帷幕。當時的夏桓宗李純佑見蒙古軍強大而懼戰，蒙古軍縱兵掠瓜（今甘肅安西東南鎖陽城）、沙（今甘肅敦煌）等州。4月，因盛暑將至，蒙古軍撤退後，這次戰爭以蒙古軍的退敗、西夏兵士守城成功而結束。

可是，天之驕子成吉思汗豈會甘心敗給小小的西夏，他以西夏不納貢為藉口，於第二年親自統軍再度進攻西夏。這次成吉思汗的軍隊勢如破竹，頗有直搗黃龍之勢。然而，西夏兵士也不好惹，他們頑強抵抗，讓成吉思汗不敢驟進，屯兵五個月後，因糧餉匱乏，於次年2月退兵，西夏又勝了。

幾年後，成吉思汗率重兵第三次征討西夏。蒙古軍直抵西夏都城中興府（編按：原為興慶府，1205年更名為中興府，俗稱東京）周邊要隘克夷門（今內蒙古烏海西南），包圍中興府。西夏襄宗李安全親自登城督戰，蒙古兵屢攻不下。9月連降大雨，黃河水暴漲，成吉思汗遣將築堤，引水灌城，西夏兵民傷亡甚眾。可是，有趣的是，當年12月，中興府因水淹浸，水勢氾濫，蒙古軍亦難駐足。夏襄宗登城隔水與成吉思汗相見，面約和好，獻女察合公主給成吉思汗，蒙古退兵。就這樣，西夏又躲過了一場劫難。

1217年，蒙古西征花剌子模（編按：起源於突厥馬姆魯克的波斯遜尼派王朝，在中世紀統治大部分的大伊朗地區），再次向西夏徵兵，西夏不堪徵調，拒絕出兵。成吉思汗於是以西夏不應從征為由，率軍四度攻夏。12月，蒙古軍渡過黃河進入夏境，直抵夏都中興府，夏神宗李遵頊倉皇出奔西京（即靈州，今寧夏靈武西南，一說西涼，今甘肅武威），留太子守中興府。西夏馬上遣使請降，由於成吉思汗忙於征討花剌子模，於是下令退兵。但成吉思汗留話：「待西征勝利歸來，卻再理會之。」

1226年春，成吉思汗以西夏拒絕出兵助戰和不納人質為由，兵分兩路、東西並進，再次進攻西夏。成吉思汗在清水縣（今甘肅清水縣）西江得重病，然而天要亡西夏，蒙古人封鎖消息，而西夏國守城統帥在連年抵禦後終為恐懼壓倒，恰恰在成吉思汗死後一天獻城投降，蒙古人於是發瘋似的發洩失去一代天驕的鬱悶情緒，屠城、殺戮、掘墓、焚書，「免者百無一二。白骨蔽野，數千里幾成赤地」（編按：出自《西夏書事》，蒙古人滅絕西夏人的原始記載）。

西夏王陵也未能倖免，曾經紅牆綠瓦、角樓飛簷、闕臺高聳、碑亭肅穆，更有那瑰麗的陵臺、獻殿，但所有的華麗堂皇，都隨著入侵者燃起的大火化為烏有，燒得毀的燒了，燒不毀的石碑都被砸斷深埋。歷史上烜赫一時的西夏王國，就此退出歷史舞臺。

Photo Credit: 大是文化出版

黑水城的神祕傳說

黑水城遺址位於內蒙古自治區，額濟納旗達賴庫布鎮東南約35公里、納林河東岸的荒漠中，是現今已知唯一一座用党項語言命名的城市。過去這裡曾經有相當大的水域，著名的古居延海就有726平方公里。黑水城就位於三面臨水的綠洲之中。

党項人叫黑水為「額濟納」，黑水城就是額濟納城，而蒙語稱為「喀拉浩特」。現存的城牆為元代擴築而成，平面為長方形，東西長434公尺，南北寬384公尺，周圍約1,600公尺，最高達10公尺，東西兩面開設城門，並築有甕城（編按：為加強城堡或關隘的防守，在城門外修建的半圓形或方形護門小城，形如甕）。城牆西北角上保存有高約13公尺的覆缽式塔（編按：又稱喇嘛塔，是藏傳佛教的塔，主要流傳於西藏、內蒙古與南亞等地區）一座，城內的官署、府第、倉敖（收藏谷物的建築物）、佛寺、民居和街道遺跡仍依稀可辨。城外西南角有伊斯蘭教拱北（編按：穆斯林對其聖徒、先賢等的墓葬之稱呼）一座，巍然聳立地表。

1226年2月，黑水城經歷了一場毀滅性的血戰，如今黑水城外滿地都是碎骨，半埋在沙土中，也許就是當年屠城時留下的。從遠處眺望黑水城周邊高大的城牆，雖然歷經歲月的風蝕，卻依稀可見當年城池的輝煌。

黑水城，又被稱為「死亡之城」，據說，這死亡之城背後還有個驚心動魄的故事。

幾百年前，在西夏國的軍事重鎮黑水城，曾駐紮著一位「哈拉將軍」，他的名字叫哈日巴特爾（蒙古語，意為黑英雄），同時也被人們稱為「黑將軍」。這位哈拉將軍武藝出眾、兵法嫺熟，在當時是個響噹噹的人物。由於哈日巴特爾驍勇善戰，深得皇帝歡心，皇帝於是將自己的小女兒許配給黑將軍做夫人。

可是，哈拉將軍並不滿意於做一個屈居人下的駙馬爺，他還有著更大的政治野心。但他的實力較弱、影響力還不足，所以哈拉將軍選擇暫時韜光養晦、按兵不動。經過數年的苦心經營和不懈努力，終於，哈拉將軍羽翼漸豐，權勢強盛，此時他也可以一展作為了。於是，哈拉將軍開始公開招兵買馬、積草屯糧，企圖一統天下、稱孤道寡。

然而，沒有不透風的牆，哈拉將軍的陰謀被公主得知，她便將黑將軍陰謀篡權的消息向父皇報告。皇帝在盛怒之下，派數萬大軍進攻黑水城，懸賞捉拿哈日巴特爾。但黑水城久攻不下，為不使黑將軍逃脫，只好把黑水城圍困起來。為了攻克黑水城，西夏皇帝請來巫師卜卦，巫師說：「黑水城地高河低，圍城官軍在城外打井無水，而城內軍民卻不見飢渴之象，肯定有暗道通水，如果將這條水道堵截，則必勝無疑。」

於是西夏士兵用頭盔盛著沙土，在黑河上游築起一道巨大的土壩，截斷城中水源。沒過多長時間，城中儲水耗盡，士兵飢渴難耐，只好在城的西北角打井求水，不料卻滴水未見。黑將軍眼見城池危在旦夕，失敗已成定局，決定與對手進行最後的決戰。戰前為防萬一，他把庫內所存的八十餘車黃金，連同其他難以計數的珍寶，全部倒入這口枯井中，又親手殺死自己的妻兒。一切處理妥當後，黑將軍便在城西北側破牆打洞，率領士兵傾城出戰，身先士卒直衝敵營，經過殊死拚殺，終因眾寡懸殊全軍覆沒，最後黑將軍自刎而死。

現今在黑水城遺址西北角的城牆上，可以看到一個可容騎駝者進出的洞口，相傳就是當年黑將軍突圍的洞口；在黑水城內偏西北的那個大坑，相傳就是當年那口不曾出水，卻用來埋藏全城財寶的深井；而被當地人稱為「寶格德波日格」的高大沙嶺，相傳就是當年大軍截水所築的大壩。

西夏皇帝的軍隊攻陷黑水城後，將城池破壞殆盡，黑水城從此成為荒涼的廢墟，被世人稱為死亡之城。

此後，鄰近城池的漢人和當地的蒙古人，曾多次前往黑水城試圖尋找這些珍寶，但不是無功而返，就是神祕失蹤；據說，這是因為黑將軍臨死前留下了致命的咒語。當地人懼怕黑水城的鬼魂和咒語的魔力，都盡可能避免經過此地。死亡之城，因而顯得更加神祕恐怖。

俄人「淘寶」，死亡之城更死寂

當一切是非成敗都隨著歷史的長河遠去，當所有的榮辱興亡都隨著時間的流水浸沒時，西夏，這個在沙漠中沉睡了六個世紀的人類遺跡，也早已淡出人們的視野，就好像它只是驚鴻一瞥，不管當初它有著如何恢弘壯麗的過去，也不管當初它有著怎樣絢麗多姿的往事。

可是，神祕的東方，在貪婪的西方人眼中有著太大的魔力了，一些人或是為了他們口中「高尚無比」的科學研究，或是為了中國大地上那些數不清的金銀珠寶，一次次踏上他們的「東方尋寶之旅」。1907年，俄國地理學家、海軍中校彼得．科茲洛夫（Pyotr Kuzmich Kozlov）又組織了一次「死城之旅」，這是他第六次踏上中國的土地。本來，他將這次的探險目標定為蒙古、青海以及四川西部和北部地區。但是次年，當他穿越蒙古南部戈壁（沙漠）時，忽然想起十四世紀著名旅行家馬可．波羅，曾在遊記中提過的充滿傳奇色彩的黑水城，他立即決定前往這座傳說中的死亡之城。

為使自己順利進入黑水城進行「考察」，他事先找到黑水城當地的管理者達希，並送給達希一些名貴的禮品。在達希的幫助下，科茲洛夫和他的四名考察隊員輕裝向前，順利進入黑水城，一場洗劫就這樣無聲無息卻又轟轟烈烈的展開了……。

科茲洛夫在1908年3月19日進入黑水城，以考古為由開始瘋狂的發掘。他們在城內的街區和寺廟遺址上，挖出十多箱的絹質佛畫、錢幣等文物。這些文物被運到聖彼得堡，文物中那些無人認識的文字和造型獨特的佛像，令俄羅斯地理協會當即做出決定：科茲洛夫探險隊放棄原來入川的計畫，立即返回黑水城，不惜一切代價，對此展開大規模挖掘。

人心不足蛇吞象，也許人性本貪婪吧，就連以科學考古自居的人也不例外。5月，科茲洛夫從當地僱用一批民工，展開在黑水城的第二次挖掘。這是一次大規模的野蠻挖掘，「死亡之城復活了，一群人開始在這裡活動，工具磕碰出響聲，空氣中塵土飛揚」。這次挖掘時間長達四個星期，當他們在距城西約四百公尺處的乾河床右岸打開一座大佛塔時，赫然發現一座輝煌的「歷史博物館」。

這是一個覆缽式塔建築，裡面藏著許多佛教塑像和成百上千的書籍、繪畫、經卷等，這些重見天日的藝術珍品，依然在廢墟上閃耀著那個時代的奪目光彩。他不僅挖走兩千多種抄本書籍，還挖走了三百張佛畫和大量青銅鍍金的木製小佛像。

科茲洛夫在聖彼得堡展出他從中國黑水城帶回的文物、文獻，轟動一時。俄國著名漢學家伊鳳閣，在成堆的文獻中發現一冊《番漢合時掌中珠》，原來這是西夏文、漢文的雙解詞典。科茲洛夫兩次以駝背運來的，竟是中國中古時期西夏王朝190年的歷史！

科茲洛夫是否曾為自己的野蠻行徑感到恥辱和悔恨，我們無從而知，但是心靈和輿論給他帶來的巨大壓力，也使得他在自己的考察記中這樣寫道：

「隨著考察隊與死亡之城漸行漸遠，不由自主的難過之情，越來越強烈的充斥我的內心。我感到在這毫無生命的廢墟中，彷彿還存留著日後將不斷與我的名字聯繫在一起的東西，還有一些我捨不得與之別離的東西。我無數次回望這座被塵土遮蓋的城堡，在和自己『蒼老的朋友』告別時，我懷著可怕的感覺意識到，喀拉浩特城（黑水城）現在只剩下一座孤零零的塔了，這座塔的內裡已經無可挽回的死亡了——被人類的好奇心和求知精神給掏空了。」

但在科茲洛夫的回憶中，更多的是看似極為享受懷念，實則恬不知恥的話語：「在喀拉浩特度過的那幾天，考察隊收穫的東西林林總總、五花八門，有書籍、信件、金屬錢幣、女性飾物、家具、日常生活用品、佛像以及其他物品，用數量來計算，這幾天收穫的東西，把十個郵箱裝得又滿又沉，後來，我們把這些東西寄給俄國皇家地理學會和俄國科學院。」、「我永遠不會忘記，當我終於在一號廢墟裡發現一個佛像時，全身充滿驚喜的感覺。」

失色的黑水城，成了今天那些仍在關注西夏文化的人們永遠的痛。如今，大漠就要掩埋它向人們呈現的歷史事實：淹沒在沙海裡的城池，是西夏王國當年最漂亮、特別發達的城市，而這裡的每個沙丘都是牧人們當年的家。

書籍介紹

本文摘錄自《消失的古國：考古學家如何發掘歷史上存在、但地理上消失的36個國家》，大是文化出版

作者：胡楊

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Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬