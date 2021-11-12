即便不太可能出現「俄中聯盟」，俄羅斯對台海的影響仍被嚴重低估

文：賴怡忠

有關中國對台海是否會在三至五年內開戰的臆測，近日在國際瘋傳。目前的共識是在2022年底前，習近平為了確定可以續任總書記，因此不太可能會對台開戰。

至於2023年以後，很多人認為在2024－2025年這段期間，不論是習近平必須在2027年第三任期結束前要完成其歷史任務，或是擔心2024年台灣新任領導者持續拒絕統一，抑或是自認為其軍力相對台美在台海的優勢之窗可能在2026年後開始流失等，不少人認為2024－2025年會是第一個台海危機可能出現的時刻。

當然也有人對以上分析持反對意見。他們認為統一台灣是中共非常神聖的歷史任務，北京不可能在勝算未明下輕率採取行動，特別是台灣的地理環境與既有的軍事設施，使得攻台會變得異常困難。而習近平日前也強調和平統一，似乎有意對武統論降溫。

但也有人認為，以北京對維吾爾人以及對香港的做法，中共對台灣就是留島不留人，畢竟2300萬台灣人民相對於14億中國人的數量就只是九牛一毛。更何況見證過文革期間千萬人頭落地的習近平，只要死個千把萬人就能使其獲得與毛澤東比肩的歷史成就，習大大會這麼在乎台灣人的感受？

國台辦的宣布：對台灣的準宣戰公告

不管上述推估的邏輯與結論是什麼，台海出現戰爭的機會較過去升高很多是事實，而從今年開始，北京政府對台灣的挑釁與攻擊行為更是大幅提高。

近日國台辦高調宣布，將我國游錫堃院長、蘇貞昌院長、外交部長吳釗燮等人視為台獨份子並揚言懲罰，除了禁止其家屬赴中港澳外，還說限制其關聯機構與大陸（中國）有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸（中國）謀利等。

由於「懲罰」不只於個人及其家屬，還包括他們的關聯機構，此舉形同是對台灣的立法院、行政院與外交部下達拒接令，直接把台灣的政府部門視為「懲罰」目標。北京此舉已經是「準宣戰」的行為了。

無獨有偶的，舔中言論夙有前科的退役上將夏瀛洲，繼近10年前說出國軍共軍都是中國軍的怪論後，日前接受《環球時報》採訪，說出共機繞台是中國在巡邏其領土。

夏瀛洲會在近日接受《環球時報》採訪發出此語，可說是在配合中國對台灣的心理戰與國際輿論戰，事實上是說給中國聽，並配合中國外宣也說給外國閱聽人的成分比較多。這也表示中國現在對台展開灰色地帶作戰的頻率與強度。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 繞行日本的俄羅斯軍艦

中俄10艦繞行日本與台海議題相關

但談到中國對台動武時，除了觀察中國對台美軍力的對比，美國及盟邦的態度，以及習近平的決策理性是什麼外，有一個重要的國際因素需要關注，那就是俄羅斯的影響。

特別是近日俄羅斯接連有幾個動作引人側目，首先是普亭個人在3個月內針對台海情勢連續兩度發言，接著是俄羅斯與中國10艦聯合，在10月18日先是經過日本本州與北海道之間的津輕海峽，之後在22日又通過在日本九州南部的大隅海峽。很針對性的對日本發出訊號。

日本的解讀是認為中俄10艦操作是為了抗議新近成立的美英澳同盟，因此航行日本以向在日本周邊演習的美英日澳等展現姿態。但如果是要對美英澳同盟抗議，跑去繞日本一圈是在幹嘛？為什麼不就在津輕海峽進出，讓美英日澳清楚知道這是針對美英澳同盟即可，但反而將重量壓在沒參加美英澳同盟的日本？

由於事後傳出俄羅斯有向日本通報其艦艇的動作，可能在過程中也順道表示其作為不是針對日本。這個作為更顯示是中國挑選這個路線，俄羅斯就只是跟隨者，被中國用來釋放政治訊號。

俄羅斯會向日本通報其無敵意，更讓人感覺這是中國有意透過與俄羅斯的聯合行動對日本施壓，主要應與日本最近幾個月對台海議題的積極發言，包括台灣安全就是日本安全、台日國會議員的二加二對話等。日本不會在台海有事時保持緘默，這個動作引發中國的警覺。

而正如日前「新美國安全中心」的兵棋模擬發現，當中國有意採取攻占東沙島的作為時，如果發現日本會參與美台的防衛行動，對中國會產生不小的嚇阻效果。當把東沙換成台灣時，日本的直接介入也會讓中國對成本與得失的計算變得更複雜，更可能使北京投鼠忌器。

因此中國在發動對台戰爭時，除了知道台灣的防衛，也會將美國的介入放入考量中，但東京的可能參與，是可能會改變北京對台海和戰之戰略評估的。因此如果北京在認真準備攻台，嚇阻日本的可能介入台海就是必要之舉。與俄羅斯10艦展開聯合遶行／擾行日本，更應該像是有意藉此對日本送出，北京不要東京干預台海的政治訊號。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 繞行日本的俄羅斯軍艦

俄羅斯希望台海維持緊張，但不希望演變為戰爭

中國想要藉由與俄羅斯的聯合行動嚇阻日本，但俄羅斯應該沒這個打算，所以才會私下告知日本俄羅斯的作為與意圖。這個動作顯示俄羅斯與中國，兩者雖然在提升台海緊張有共同利益，因為這會使美國需要投注更多資源在東亞遏制中國，舒緩美國連同北約從西方對俄羅斯的戰略壓力。但俄羅斯本質上還是不樂見台海發生戰爭。

這不是俄羅斯愛護台灣，或是普亭重視台灣，畢竟俄羅斯至今的公開立場還是支持中國的對台主權聲稱，認為台灣是中國的一部分，只是希望兩岸分歧能夠不是透過戰爭處理。

台海戰爭對俄羅斯而言，是會危及其將遠東俄羅斯與東亞更緊密結合以推動經濟發展的策略。莫斯科對其遠東俄羅斯省分被中國經濟蠶食鯨吞的憂心一直存在，因此與東亞與東南亞更緊密的整合，可以避免其遠東省分淪為中國的禁臠。

感覺俄羅斯希望台海維持緊張但不要發生戰爭的解讀，也反應在近日普亭對台灣議題的發言上。當問到中國是否會對台灣用武時，普亭說中國其實不需要動武，光是靠經濟就可以把台灣吃掉。

這個貌似評論的說法，更像是普亭公開對習近平喊話，表達俄羅斯不樂見對台用武的選項。俄羅斯對中國吃掉台灣沒啥意見（過去俄羅斯就主張台灣是中國不可分割的一部分），但希望過程是非軍事，以免破壞俄羅斯有意發展遠東俄羅斯經濟的策略。

但這個發言似乎暗示了習近平有與普亭討論其對台策略，以及普亭似乎反應不甚正面。如果這個猜測是確實，表示普亭在習近平心中的分量（習近平多次說普亭是他最要好的朋友)，所以才會在與普亭的對話中，觸及其統一台灣的策略等。當然，會出現這個發展也很自然，以習近平在國際與國內四處樹敵的處境來看，其如欲對台動手，國內的評估可能還不如普亭的關鍵一句話。

特別是中國在這麼重要的國際行動，知道攻台一定會引發美、日、澳、歐盟及其他國家或區域的集體反制，中國不太可能在完全沒有任何盟友的狀況下直接動武。而中國真正可以靠譜的國際友盟就只有俄羅斯，與美國有一堆強民主國的鐵盟非常不同。這個事實也會更強化普亭對習近平在進行重要國際決策時的影響力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄中的「方便聯姻」不會帶來俄中軍事同盟

當然，俄羅斯本質上並不信任中國，日前的10艦演練不僅不代表俄羅斯會與中國結盟，更對俄羅斯是個難堪的經驗。中國在與俄羅斯的東亞海上軍演，年年有新船，而且噸位越來越大，今年其最新式的萬噸驅逐艦南昌艦更參與了這個演習，相對的，俄羅斯這幾年老是派出相同量級的船，噸位最多也是南昌艦的一半。這些年軍演給人感覺是俄羅斯的停滯與中國大力擴軍的成果。

但知道會這麼難堪還得要參加，這正是俄羅斯感覺很不舒服之所在，更強化了俄中合作是基於「方便聯姻」的本質。只是針對台海可能的事端，俄羅斯會認為這會同時弱化美中兩大敵手而予以鼓勵，還是認為會很難在美中快速升高的衝突置身事外而不樂見，目前看起來似乎是後者。

只是普亭的態度會維持多久沒人知道。目前看來，俄羅斯普亭對台海情勢的影響有被嚴重低估的可能，即便不太可能出現俄中聯盟對抗美英日澳印歐盟等的集團對壘。我們對於台海戰爭的俄羅斯因素，更要仔細評估。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航