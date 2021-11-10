至今爭議未止的319槍擊案（上）：「兩顆子彈」逆轉了2004總統選戰？

文：唐嘉邦（重大歷史懸疑案件調查辦公室調查員）

21世紀最大案

如果要選進入21世紀後，台灣最重大的一件懸案，恐怕非2004年總統大選前一天的「319槍擊案」莫屬。尋求衛冕的民進黨正、副總統搭檔陳水扁、呂秀蓮，在台南市金華路掃街拜票時，於光天化日下遭到槍擊受傷。由於案發於大選前夕，一般認為此案影響了大選結果。檢警調查後，公布兇手是10天後死於安平港的陳義雄。

但兇手槍擊正副總統的動機為何？行兇槍械在哪？為何槍擊案發生後隨即溺斃（或被溺斃）？他是被滅口的嗎？甚至有人懷疑真的有發生槍擊案嗎？「319槍擊案」至今仍有太多的無解，沒人相信這就是最後的真相。

同時，2004年的總統大選，也是台灣歷屆總統選舉差距最小的一屆，兩組候選人的得票率僅差0.23%，即便放眼全世界的大選也是極為罕見，而這樣的選舉結果，沒人能否認多少受到了這起槍擊案的影響。

在17年後的今天，我們一起重回案發現場，再一次審視這件世紀大案的始末。

選戰膠著

回顧2004年的總統選戰時，我們可以發現雙方陣營始終圍繞著民生經濟、兩岸統獨、修憲、教改等議題打轉。在野的國民黨指責陳水扁政府沒有執政能力，導致台灣經濟衰退，執政黨則指控對手國民黨是「外來政權」、「親中賣台」。

在2000年大選時分裂，導致敗選的泛藍陣營此次合作。國民黨、親民黨共同推出了連戰、宋楚瑜的正、副總統搭檔組合，從一開始便氣勢旺盛，民調始終領先綠營的陳水扁、呂秀蓮，甚至曾領先高達20個百分點，但雙方的差距隨著時間推移逐漸縮小。

到了2004年2月28日，選前不到1個月，綠營大規模動員推出「二二八手護台灣」活動，支持者從基隆至屏東，沿著台一線公路，形成一條300公里的人龍，主辦單位宣稱有220萬人參與。這場活動之後，綠營聲勢大漲，與藍營一度只相差3個百分點，大有後來居上的氣勢。

然而，藍營在3月13日也舉辦「反扁嗆聲大遊行」，同時在台北市、台中市、高雄市和桃園市舉辦大型造勢，並宣稱有300萬人參加。國民黨籍的台北市長馬英九表示看到這樣的場面曾表示，讓藍營吃了定心丸；立法院長王金平更是認為「選局已定」。

選戰就在這樣的狀況進入最後階段，3月19日選前最後一天的「超級星期六」，藍綠兩邊陣營都在做最後的造勢動員，企圖在選前營造出聲量。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 319當天也在掃街拜票的連戰

掃街遇襲

3月19日，陳水扁與呂秀蓮競選團隊預定在高雄、台南進行最後的掃街拜票。當天中午12時許，掃街車隊完成上午行程後，來到高雄縣議員陳明澤位於高雄縣湖內鄉住處休息用餐。停留約1小時後，總統車隊再度出發，經由高雄縣茄萣鄉縣市交界南萣橋進入台南市轄區。

車隊於13時21分抵達南萣橋後，陳水扁與呂秀蓮換乘一輛車牌號碼3S-9461的吉普車，繼續依計畫路線遊行。同行的遊行車輛計有自小客車約45部、機車約600部，陣容浩大。

根據刑事局之後製作的《0319總統、副總統槍擊案專案報告》所述，當天車隊掃街的情況是這樣：

總統車隊於13時21分由高雄縣進入台南市轄區後，由灣裡往喜樹、明興路、金華路一段、二段、三段左轉成功路接文賢路，沿途只要有商家的地方都有燃放鞭炮，鞭炮聲及民眾歡呼聲幾乎沒有間斷，尤其在正義公園處鞭炮成堆燃放最為嚴重…

也就是說，自從車隊進了台南市區之後，現場便呈現出熱鬧且吵雜的狀況。總統車隊一行約於13時45分，行經台南市金華路三段、永華路口，車速約20餘公里。當時陳水扁站在吉普車右後座，呂秀蓮則站在左後座，兩人身後各站了1名特勤人員，侍衛長陳再福則在前方駕駛右座。此時道路兩側擠滿了圍觀群眾，支持者也燃放鞭炮歡迎總統經過，場面十分熱鬧，陳、呂兩人則開心地與群眾揮手示意。

Photo Credit: AP / 達志影像 陳水扁掃街遇襲畫面

就在巨大鞭炮聲響及群眾歡呼聲中，陳水扁與呂秀蓮忽然發現了不對勁。原本微笑面對群眾的兩人瞬間面色鐵青，後方的隨扈像是察覺到了什麼，立刻軀身向前查看，這才發現總統、副總統都受傷了。陳水扁的腹部與呂秀蓮的膝蓋疑似遭子彈擊中。

總統隨車侍衛官張春波則趕緊用隨身攜帶的藥膏塗抹總統的腹部，並以無線電通知車隊總統車隊出狀況。坐在前方的駕駛郭雨新這時也注意到，吉普車的前方擋風玻璃出現一個之前沒看到的圓孔。

總統掃街車隊行駛至文賢路1122巷口時，台南市警察局派遣的車隊前導車帶班幹部蔡金吉，接獲同車的玉山警衛室參謀告知：「出狀況了！」於是指揮整個車隊暫時停止。

同一時間，原本待在車隊後段特勤中隊專車上的醫師簡雄飛也接到電話通知，稱「總統受傷。」不久後，由台南市警局保安隊員警騎機車將他載至總統座車，要求他立即對總統、副總統施以急救。

簡雄飛上車後爬到總統的前面，掀開陳水扁的外衣，赫然見到他腹部肚臍下方有一道10幾公分的傷口，可看到脂肪組織及衣物上沾滿血跡。同時，呂秀蓮的右膝也確認受了傷。

在察看過陳、呂兩人傷口後，簡雄飛向侍衛長表示總統、副總統都受傷了，需立刻送醫院處理傷口。於是隨扈馬上通知前導車臨時改道，依「緊急醫療第三路線」，將總統、副總統護送至台南縣永康奇美醫院診治。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 在陳水扁衣服中找到的彈頭

醫院診斷結果

其實在這當下，所有人都不清楚究竟發生了什麼事，就連負責隨行維安的人員也是一頭霧水。總統車隊臨時改行駛緊急醫療路線，讓所有人都嚇壞了，轄區的台南市警察局長、副局長、督察長等人多次向前導車上的蔡金吉詢問到底發生了什麼事？但不明就裡的他也只能回覆：「狀況不明。」

13時59分，總統座車抵達奇美醫院，陳水扁緩慢下車自行走入急診室，隨後被醫護人員扶上病床推進外科診間。當時共有簡雄飛、蕭自佑及奇美醫院李浩銑及急診室主任等四位醫師參與醫療。

醫師們進行初步檢查後，發現陳水扁腹部的傷口長約11公分，深度約2至3公分，達脂肪層，疑似是受到子彈擦傷，但還無法確定。於是先注射抗生素，消毒後再施打局部麻醉藥，經詳細檢查發現傷口並未深及腹腔，即以食鹽水清洗，將皮膚傷口邊緣燒灼部分清創，接著止血、皮下縫合及皮膚縫合後包紮。

這時醫師還無法確定總統的傷勢是從何而來，直到送X光及電腦斷層掃描後，才發現總統背部有金屬異物，原來他背後衣服內留著一枚彈頭。同時副總統呂秀蓮的右膝蓋傷口，經檢驗後，認為是「新形成之彈頭撞擊傷」，這才確認兩人是遭到槍擊。

總統在遊行過程中受傷，並前往醫院急救的消息立刻經由隨行的媒體披露，全台灣瞬間炸開了鍋，紛紛討論到底發生了什麼事？

起初消息還不明朗時，媒體只報導總統受傷，後來的消息是總統被鞭炮炸傷，可是已經有媒體懷疑是遭到槍擊。直到15時30分，總統府祕書長邱義仁召開記者會，才正式宣布總統、副總統在遊行途中遭到槍擊，並已經送往奇美醫院治療，所幸只是輕傷，沒有生命之虞。

記者會上有記者提問：「總統既然中彈，他是步行進醫院的嗎？」邱義仁在回答問題時露出微笑稱：「可能嗎？」而邱義仁這個被稱為「神秘的微笑」的回應，讓整起事件更顯得撲朔迷離，外界開始揣測所謂的槍擊案會不會是一場騙局，或者是自導自演。

多年後，槍擊案的當事人之一呂秀蓮針對邱義仁這「神秘的微笑」似乎還耿耿於懷，她認為邱義仁開記者會時「神祕兮兮」，才會惹出這麼多的麻煩與猜疑，還說他「真的要跟民進黨、總統道歉」。但邱義仁也替自己喊冤，他解釋，因為當時記者會氣氛很悶、壓力很大，會這樣笑，只是因為不想把氣氛弄得那麼悶。

儘管有「神秘的微笑」這一插曲，但負責急救的奇美醫院也隨即召開記者會證實總統確實受到槍擊，公布了3張總統腹部的照片和一些沾滿血跡的衣物。院方表示槍擊只傷及總統的脂肪組織，並沒有打穿腹腔。傷口約有11公分長，3公分深，共縫了14針。而兩顆子彈彈頭也分別在總統的衣服和吉普車中找到。

總統、副總統在急救過後，於當晚7時30分離開奇美醫院，乘總統專機離開台南，返回台北。

原本外界猜想總統大選可能會暫停，但當天稍晚中選會宣布次日舉行的大選投票將如期舉行，原因是陳水扁僅受輕傷，不符合正副總統選罷法延遲投票規定，該法規定必須為候選人死亡或重傷才能延後投票。

隔天的選舉結果，民進黨提名的陳水扁、呂秀蓮，獲得了647萬1970張選票，以些微優勢擊敗了國民黨、親民黨合作提名的連戰、宋楚瑜的644萬2452票，雙方得票率僅相差0.23%。

選情有此逆轉，似乎可以歸咎在319那天的兩顆子彈。

至今爭議未止的319槍擊案（中）：唯一遭鎖定的嫌犯陳義雄10天後離奇溺斃

至今爭議未止的319槍擊案（下）：專案小組給出答案，但各界並不買單

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航