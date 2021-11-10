顏寬恒參選前遭爆顏家欠債1.8億、服務處霸佔法拍屋，顏清標：我一生重情重義，公道自在人心

根據《三立新聞網》報導，大甲鎮瀾宮董事長顏清標積欠巨額款項不還，最大債權人為國泰世華及華南銀行。根據顏清標2012年4月當立委時最後一次財產申報，當時債務金額達新台幣1億8900多萬元，其中欠國泰世華4筆短期放款共新台幣9088萬元，欠華南銀行清水分行3筆長期擔保放款2715萬元。

顏清標欠錢、顏家法拍屋爭議點為何？

依照金管會規定，超過2年催繳不成，就視為呆帳，但顏清標絕大部分欠款超過20年，申報所得現金是0，銀行要追債很困難；而顏清標的兒子顏寬恒2014年12月27日的財產申報，存款高達2.7億，有價證券也有585萬，還不包括房產，而債務部分則是有8882萬，存款跟證券足以還掉父子倆債務還綽綽有餘。

知名媒體人周玉蔻6日也在臉書指控，顏清標欠債6000萬未還，債權人國泰世華甚至透過強制執行拍賣，希望能拿回部分欠款，但顏清標用脫產的方式，躲避債主依法申請台中地院強制執行法拍，周玉蔻痛批「這種行徑自稱大甲媽信徒，豈不是污衊神明」。

周玉蔻並在後續幾天又加碼爆料，指控這棟位於沙鹿的四層樓法拍屋，原所有權分屬顏家人，因為不付息繳款遭銀行索債申請法拍。顏清標和兒子女兒卻佔著房子做「服務處」不肯搬離，逼得法院公告不能點交，法拍今年8月13號第三次流標。

蕭瑩燈則在臉書上發出「懶人包」暗指這疑似是無痛買房套路，透過超貸強佔使用房屋，讓銀行無法點交，進入法拍程序後又多次流標，最終得以用低價標回房子。

兩間債權銀行回應：依照規定執行催理

國泰世華銀行昨天晚間聲明回應，成立以來歷經多次整併，在擴大服務規模的同時，也概括承受被併購金融機構所有權利義務。對於整併前或整併後的債權催理，都依照內外部法規嚴格執行催理程序，以維護公司及股東的權益。

國泰世華銀行表示，對本行仍有欠款的債務人，也持續追查資產狀況，即時執行訴追催理，以維護債權。強調在力求保障資產健全的同時，也遵守客戶資訊保密義務，未來也將本於公司治理原則，持續維護客戶與公司權益。

華南銀行也在昨天晚間發出聲明稿表示，有關媒體今天對於顏清標的相關報導，華南銀對客戶放款等有關資料，都依銀行法相關規定辦理，同時，就債權的催收依法也訂有相關內部處理制度及規範，相關催收程序都依規定辦理。

金管會銀行局則表示，對個案有進行了解，國泰世華銀行針對個案上要保守秘密，但國泰世華銀的催收作業都有依照法規與內部作業規範辦理。

顏清標：情義相挺，兒子不忍看他破產才將土地標回

顏清標昨天晚間陪同兒子顏寬恒宣布參加台中市第2選區立委補選，記者會結束後，顏寬恒聽到相關問題僅雙手合掌說謝謝後就離開，留下顏清標獨自對現場媒體說明，顏清標也拿出聲明文件，表示事實真相並非如惡意指控所說。

顏清標解釋，年輕時他與林敏榮、前立委張文儀、前沙鹿鎮長陳孟森合夥經營建設公司，張文儀擔任董事長，他擔任副董事長，林敏榮當總經理，陳孟森當時是鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東。而投資事業有賺有賠，林敏榮告知公司賠錢需要融資，希望他能拿土地擔保融資，後來公司破產，作保的土地也就被拍賣，顏寬恒不忍自己父親的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。

顏清標強調，

「我顏清標一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較。瞭解我的朋友，一定能深刻體會我現在心情，公道自在人心，我也不想多作回應。」

另外對於日前政論節目提到鎮瀾宮組織章程及交接款項爭議，顏清標反駁「子虛烏有」，鎮瀾宮前董事長王金爐的兒子王清林在11月7日早上從美國致電表示要跟他道歉，可知是有心人在做文章，「主持人帶方向」；他暗指有人在需要的時候到鎮瀾宮拜拜「是拜假的嗎」，更批評有人來道歉但「香都插不直，心怎麼會正」。

顏清標表示，這幾天的汙衊鋪天蓋地而來，只差沒把他阿公、阿嬤跟媽媽的風水挖起來，「我哪有借錢不還」。顏清標也指出，他沒介紹過任何人跟鎮瀾宮做生意。

顏清標說，選舉是一時的，希望選後大家還是好朋友，這次補選是一場公開、公正、透明的選舉，不要謾罵、汙衊、扭曲事實，為了勝選無限上綱，沒有底線，呼籲各政黨，讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。

顏清標指出，他現在全心服務媽祖，大家誠心拜媽祖，不要說這些不實的話，「我是很軟心的人，不要再汙衊了」，現在只有拚選舉，顏家不畏戰、不懼戰，接受挑戰。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航