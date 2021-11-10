「氣候行動追蹤」分析COP26各國承諾，本世紀末升溫仍遠超出「攝氏1.5度」目標

聯合國氣候大會COP26 （《氣候變遷綱要公約》第26次締約國大會）被視為遏制氣候變化的關鍵，議程目前進入第二週，各國紛紛宣示減碳目標，也開始提出監測碳排量等問題。

不過根據各國的減排承諾，是否真能將氣溫上升幅度控制在大會的目標「攝氏1.5度」內？在氣候議題上極具聲望的分析機構「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker，CAT）顯然不這麼認為。

昨（9）日氣候行動追蹤發布研究結果，發現如果各國依據自己在COP26上承諾的短期目標進行減碳，21世紀末氣溫仍將上升攝氏2.4度，不但遠遠超出COP26設定的1.5度溫度上限，更超過《巴黎氣候協定》中，將氣溫上升幅度控制在2度內的目標。

氣候行動追蹤：COP26在「信用、行動及承諾間，差距甚大」

氣候行動追蹤（Climate Action Tracker）是根據各國未來10年設定的短期目標進行估計，發現如果想要將氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度，照各國承諾來看，2030年的全球溫室氣體排放量仍將超過目標兩倍。另外若是依據各國的短期目標，21世紀末氣溫仍將上升攝氏2.4度。

另外氣候行動追蹤也指出，許多國家其實在承諾以及實際作為上有顯著落差。上升攝氏2.4度是根據各國承諾，不過若是再加上各國現行政策與措施，恐怕氣候會增溫攝氏2.7度。

對此氣候行動追蹤認為，COP26在「信用、行動和承諾間，差距甚大。」氣候行動追蹤轄下的氣候研究機構「氣候分析」（Climate Analytics）執行長赫爾（Bill Hare）也表示：「有些國家試圖把攝氏1.5度的目標說得十拿九穩，不過其實要達成這個目標還遠遠不夠。」更指出，某些國家低估了達成2030年短期目標的重要性。

除此之外目標能不能透過政策執行也是問題。目前已經有140多個政府承諾碳排「淨零」，但氣候行動追蹤表示，只有少數制定實現目標的計劃。在分析40個國家的政策之後，發現只有少數國家的政策被評為「可接受」。

值得注意的是，氣候行動追蹤上週也發表了報告，預測全球氣溫會維持在攝氏1.8至1.9度。不過當時的估計是根據COP26所提出的承諾，以及幾個碳排大國的長期目標進行預測，比如印度表示要在2070年前達到碳排淨零。不過赫爾認為，各國有長期的淨零目標很好，但短期措施也很重要，因為需要透過短期措施來縮小差距。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺