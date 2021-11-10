2021/11/10,
運動

東奧後體操修訂規則將導致得分下降，李智凱：會讓大家看到進化成3.0的我

東奧後體操修訂規則將導致得分下降，李智凱：會讓大家看到進化成3.0的我
Photo Credit: 中央社

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李智凱的恩師、同時也是體操國家隊總教練林育信則表示，規則修改大家都有受影響，但他認為對愛徒差別不大，「至少湯瑪斯迴旋的部分還是可以做，現在我們要做的就是將動作重新編排，找出最適合他的方式。」

（中央社）東京奧運結束後體操規則重新修改，「鞍馬王子」李智凱的難度分一口氣被扣了0.7分，要回到過往的6.7分還有很長一段路要走，他信心滿滿地說：「會讓大家看到3.0的我。」

東京奧運體操鞍馬銀牌得主李智凱昨（9）日下午出席贊助品牌在信義區旗艦店開幕活動，他在個人Instagram上貼出一段訓練的影片，畫面中他從鞍馬上慘摔落地，他在留言中寫到：「回到原點。」

李智凱受訪時表示，體操每屆奧運結束後都會重新修訂規則，針對動作給分做調整，他無奈地說，東京奧運奪銀的6.7分難度分，在新規則下只剩6.0分，「我有2個動作難度被下修，還有1個動作不能做，一口氣就被扣了0.7分。」

值得一提的是，今（2021）年東京奧運李智凱鞍馬成套的難度分是6.7分，但若以2016年里約奧運之前的起評分，則是7.2分。

而李智凱的恩師、同時也是體操國家隊總教練林育信則表示，規則修改大家都有受影響，但他認為對愛徒差別不大：「至少湯瑪斯迴旋的部分還是可以做，現在我們要做的就是將動作重新編排，找出最適合他的方式。」

依照目前規劃，李智凱下一次出賽是明（2022）年3月出征卡達，接下來則轉戰埃及，結束後就開始備戰成都世大運和杭州亞運，林育信神秘地說：「大家要有心理準備，明年開始李智凱可能會常常落馬。」

李智凱承認，他在IG上的影片，也是在暗示大家未來要「習慣」他落馬，他強調，雖然難度分要重新拉回過往水準並不容易，但他沒有害怕這項挑戰，他也說：「我會讓大家看到進化成3.0的我。」

《中央社》報導，美國非營利組織「自由書院」舉辦的第2屆自由影展（Freedom Crossing Film Festival）在本月開跑，《翻滾吧！男人》、《單車天使》等5部台灣紀錄片於線上播映，主角之一的「鞍馬王子」李智凱也將跨海分享自由精神。

李智凱也替影展拍攝「快閃影片」，他在影片中聊到「自由」時表示，身為體育選手，日常訓練竟是最自由的時刻，因為擁有高度熱忱與對體操的愛，「熱愛著每天練習的自己」，這就是自由。

李智凱說：「站在比賽場上時，我可以自由的飛翔，充分發揮、展現自我，讓我享受在舞台上的每一個時刻。」

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新聞來源

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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