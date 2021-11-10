美國海軍以性別平權領袖「哈維米爾克」命名艦艇，榮耀歸於LGBTQ族群

文：吳宗宜

美國海軍首次以性別平權領袖命名艦艇，榮耀歸於LGBTQ族群

美國海軍於11月6日在加州聖地牙哥舉行「哈維米爾克號」（USNS Harvey Milk）的正式命名暨下水典禮，這艘運油艦是為了紀念美國政壇最早公開出櫃的先驅、英年早逝的哈維米爾克（Harvey Milk）。

雖然柯林頓（Bill Clinton，港譯「克林頓」）總統在1994年頒布了「不問，不說」政策（Don't ask, don't tell），規定軍方不得詢問或調查軍隊成員的性傾向，但美國軍方直到2011年為止，才開放同性戀者等LGBTQ族群入伍服役；而這艘以性別平權領袖命名的軍艦，更是美軍邁向性別平權的重要里程碑。

CBS SF報導，負責建造該艘軍艦、通用動力旗下的國家鋼鐵造船公司（NASSCO）總裁卡弗（David Carver）表示：「我們有理由為我們建造的每艘船感到自豪，而這艘船因被命名為哈維米爾克，而更顯得特別。」

哈維米爾克號是現役六艘以民權和人權領袖命名的軍艦之一，這些船艦的名子分別來自前美國最高法院首席法官華倫（Earl Warren）、前司法部長羅伯特・甘迺迪（Robert F Kennedy）、女權領袖斯通（Lucy Stone）、廢奴主義者特魯思（Sojourner Truth），和民權領袖、前喬治亞州聯邦眾議員路易斯（John Lewis）。

美國海軍部長戴托羅（Carlos Del Toro）出席該典禮，他稱：「長期以來，像米爾克中尉這樣的水手被迫隱瞞自我，或者更糟糕的是，被迫離開我們心愛的海軍。這種不公正是我們海軍歷史的一部分，但所有在不公正面前繼續服役，這樣的毅力也是我們歷史的一部分。海軍部長今天需要出席這場典禮，不僅是為了修正過去的錯誤，而是為了讓我們所有在海軍、甚至民防單位服役的LGBT+社群的領袖瞭解，我們對他們的承諾。像哈維米爾克這種領袖，教導我們來自不同的背景、擁有不同經驗的人如何能與我們一起讓國家更強大。」

LGBTQ Nation報導，聖地亞哥市長托格洛里亞（Todd Gloria）表示，「哈維不僅是LGBT+人群希望的燈塔，也是所有美國人希望的燈塔，現在，這艘船將成為全世界看到的希望的象徵。」

美聯社報導，約翰霍普金斯跨性別健康中心臨床主任內拉（Paula Neira）表示：「海軍的行動給許多人帶來了希望和鼓舞，對他們來說，我們國家那些平等和包容的崇高言論許久都尚未成為現實，但當哈維米爾克號啟航時，它將對國內和全球，所有相信自由和正義的人發出一個強烈的訊息，即你其實在世上是有棲身之所的。」

Pink news報導，哈維米爾克的姪子、哈維米爾克基金會的共同創辦人史都華（Stuart Milk）表示，他叔叔的夢想是讓公僕真正能服務國家，而不是被迫隱瞞自己的身份和所愛的人。「我們必須從歷史中學習，防止自己重蹈覆轍……今天，我們見證了比寬容更偉大的事，海軍不只承認，更彰顯了海軍裡面的LGBT+族群……這是這艘船帶給世界的訊息。」

哈維米爾克是率先公開其同性戀身份的政治人物之一，他於1951年韓戰期間加入海軍，當時同性戀不被允許從軍，被長官揭發後，哈維米爾克被迫退役，結束四年軍旅生涯。

他在1977年當選舊金山市監督委員會委員，積極推動同志權益相關的法令，是加州第一位公開的同性戀官員，但在當選的隔年與時任舊金山市長莫斯康尼（George Moscone）因政治糾紛同時遇刺身亡，享年48歲。

哈維米爾克（左）與一同遇刺的舊金山市長莫斯康尼（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

長年軍方歧視待平反，轉型正義漫漫長路

美國歷史記載曾對同性戀者發生的歧視事件，可以追溯到20世紀初，如哈維米爾克的事件層出不窮，而到第二次世界大戰時，官方更制定了禁止同性戀從軍的政策。

1993年7月，美國總統柯林頓的「不問，不說」政策，雖仍禁止公開同性戀身份的男女參軍，軍中也不得討論同性戀問題，但軍隊長官也不得詢問成員的性傾向，在沒有足夠證據的情況下，也禁止對成員的性傾向進行調查。

位於舊金山的智庫、棕櫚中心（Palm Center）主任亞倫貝爾金（Aaron Belkin）表示，該政策反而使軍隊中的少數群體面臨越來越艱難的環境，同性戀須隱藏他們的身分，因害怕被解僱不得不掩蓋性騷擾和侵害事件：「同性戀軍人很難說出來發生的事情，因為害怕被解僱，霸凌者可能會散佈有關受害者性傾向的謠言。」

來自密爾瓦基、已公開出櫃的美國陸軍退伍軍人史特博（Dawn Strobel）表示，輕微的舉動也足以引起長官的懷疑：「如果你是一名女兵，但不和男兵上床，你會突然被貼上女同性戀或男同性戀的標籤，這幾乎已構成他們解僱你的充分理由。」

經過性別平權人士數十年來不斷的努力，美國總統歐巴馬（Barack Obama，港譯「奧巴馬」）於2011年9月20日宣布正式廢除長達17年的美軍「不問，不說」政策，允許美國的同性戀者可公開服役。

歐巴馬稱：「是時候結束我們歷史上的這一章了，是時候認識到犧牲、勇敢和正直不應再由性傾向來定義，也不是由種族、性別、宗教或信條來定義，是允許同性戀美國人公開為他們的國家服務的時候了。」

今（2021）年9月，是「不問，不說」政策廢除10週年，美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明大力讚揚此舉是正確的做法：「10年前的今天，一場巨大的不公義得到了糾正，數萬名敬業的美國軍人終於卸下了肩上的重擔，這再次顯示了，美國最強大的時刻，不是我們展現力量之時，而是我們以身作則之時。」

白宮稱，累計有超過10萬名軍人曾因性傾向或性別認同而被解僱，其中1萬4000人在「不問，不說」政策下被開除。根據2018年國防部對軍事人員的一項調查發現，2％的男性軍人和7％的女性軍人承認自己是同性戀，5％的男性和7％的女性則拒絕回答這個問題。

然而，過去因性傾向、性別認同或愛滋病而迫退伍的軍人，沒有辦法獲得退伍的完整福利，諸如醫療健保、退休金以及教育、住房貸款優惠等福利。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）指出，現在仍有許多工作要做，特別是在糾正舊錯誤的轉型正義上，他鼓勵退役軍人向其服務的軍事／海軍記錄更正委員會（Board for Correction of Military / Naval Records）或退役審查委員會（Discharge Review Boards）申請重新審查他們的案件：「任何軍人都不應僅因性傾向或性別認同而被解僱。」

退伍軍人事務部同樣於9月20日宣布，因性傾向而被迫退伍的軍人，有資格獲得全額福利。「LGBTQ+族群的退伍軍人，同樣值得所有退伍軍人都能獲得的照顧和服務。」

ABC報導，同志媒體獎GLAAD新聞主任費瑞歐（Rich Ferraro）在一份聲明中說，「在廢除『不問，不說』政策10週年之際，我們已經看到LGBTQ軍人過得自信且自豪，軍方的轉型正義政策，更可以幫助許多被不公正地解僱的退伍軍人。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航