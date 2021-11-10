在古都日惹開同志友善餐館，創辦人盼文化多元的印尼也能包容LGBT
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靠近中爪哇的日惹是爪哇的文化搖籃，日惹王朝在1755年建立，至今日惹也是印尼唯一由王宮管理的地方。儘管中爪哇最早在16世紀末的馬打蘭王朝時期就有跨性別舞蹈出現，但現今印尼社會依然對LGBT群體不夠平等。
（中央社）整體而言，印尼社會對待同志、雙性戀或跨性別族群（LGBT）仍遠不及平等，不過，靠近中爪哇的古都日惹有一間同志友善餐館，由日惹跨性別演藝界的老前輩創立，他以美食為舞台，傳承古老的爪哇文化與多元性別意識。
這間位於日惹（Yogyakarta）的拉敏頓之家（The House of Raminten）連鎖餐館，疫情前全天候營業，10月中疫情趨緩，但餐館仍受限須在晚間10時打烊。
記者造訪這天，傍晚起即高朋滿座，越晚越多客人上門，讓記者秒懂餐館營運經理泰迪（Teddy Fernando）稍早說的：「很多客人問我們怎麼不恢復24小時營業？」
泰迪接受中央社訪問指出，拉敏頓之家吸引來自國內外的旅客，主要有兩大特色。
首先他說，服務生穿Batik（蠟染布服飾）的制服，男生下半身穿Sarong（類似長窄裙），女生穿Kemben（日惹王宮女性員工穿的無肩帶小可愛）；其次是日惹經典美食，例如Gudeg這種用嫩菠蘿蜜燉煮雞肉、雞蛋等食材而成味道偏甜的料理。
拉敏頓之家充滿濃厚爪哇味，空間開放通透，安置的雕塑等藝術品讓人好奇爪哇的寓言傳說，繚繞的沉香與沉穩的甘美朗（Gamelan）音樂烘托客人席地而坐、邊吃邊聊天的一派悠然，懂爪哇語的人還可以在點菜時享受這個古老語言的幽默。
儘管滿室客人來去與服務生穿梭交織出繁忙，內涵精神卻是爪哇的慢活哲學。晚餐時連等候區都爆滿，很多人得站著等，可能要一個小時才能入座，然而餐館並未限制用餐時間，也未見客人吃得匆忙，只見相信耐心等待會迎來最好結果的生活智慧。
泰迪指出，拉敏頓之家盡力從各個面向保存爪哇的各種文化，創造古老傳統爪哇文化的民眾吃飯聚會氛圍，這是讓客人覺得最有趣的地方。
日惹民眾安東（Anton）說，21世紀的生活非常現代，拉敏頓之家將很久以前的文化保留下來，讓爪哇文化的本質不至於流失，這是非常重要的。
日惹是爪哇的文化搖籃。日惹王朝1755年在日惹建立，印尼1945年二戰後獨立，但荷蘭不願放棄印尼，再度派軍占領，印尼當時短暫遷都日惹，日惹王宮在印尼對抗荷蘭的獨立革命中扮演關鍵角色，印尼獨立後，賦予日惹特區地位，目前在位者是蘇丹十世（Sultan Hamengkubuwana X）。日惹也是印尼唯一由王宮管理的地方。
拉敏頓之家的創辦人哈姆札（Hamzah Sulaiman）出身日惹知名的華裔企業家庭，他熱愛爪哇的傳統舞台劇Ketoprak、舞蹈等藝術，從小與蘇丹十世熟識，經常進出王宮，獲得王宮賜予封號，以協助推動文化保存，也被視為王宮家族的成員。
71歲的哈姆札現在已經半退休，他過去在舞台劇反串，扮演經營印尼傳統草本飲料Jamu生意、能歌善舞的爪哇婦女拉敏頓，因此將餐館取名拉敏頓之家。
有文獻記載，中爪哇最早在16世紀末的馬打蘭王朝（Mataram）時期就有跨性別舞蹈出現，哈姆札則被推崇為印尼現代跨性別表演藝術的先鋒。
哈姆札在2008年創立餐館，2009年創辦「拉敏頓歌舞秀」（Raminten Cabaret Show）演藝廳，既演出日惹古典的宮廷舞蹈，同時也是跨性別等藝術家的表演舞台，在性別意識整體保守的印尼極為少見，也是日惹觀光的一大特色。
哈姆札在2015年接受雅加達郵報（Jakarta Post）訪問時指出，印尼社會應以更開闊的心胸對待同志、雙性戀與跨性別族群，尊重、多元、包容是爪哇文化的精髓。
不論在拉敏頓之家、拉敏頓歌舞秀演藝廳，或者是哈姆札推廣日惹文化的哈姆札蠟染館（Hamzah Batik），都可見到他以拉敏頓之姿扮裝的蠟像。日惹坊間流傳，哈姆札也是跨性別者，而拉敏頓之家的服務人員都是同志。
從雅加達到日惹旅遊的民眾尤迪（Yudhi）說，他和朋友到日惹，主要想體驗拉敏頓之家。
尤迪說，因為宗教因素，印尼社會還不太接受LGBT，「我們來這，一方面因為餐館很獨特，一方面也是表達我們對LGBT的支持」，餐館創辦人用獨特方式介紹日惹文化，展現他的個人認同與勇氣，透過這個方式讓社會逐漸接受他的理念。
談到哈姆札，泰迪說，「我兩手都要豎起大拇指」。
泰迪表示：「哈姆札一直很支持LGBT族群，他非常重視人權，不論你是誰、你從哪裡來、你是LGBT或者是異性戀，他不在乎。對他而言，人權優先。」不過，泰迪說，哈姆札現實生活中並不是跨性別者，餐館服務生也不全都是同志。
泰迪指出，他很喜歡看台灣的男男戀（Boy's Love）劇集，手機裡收藏很多追劇清單，例如「約．定」、「近距離愛上你」、「We Best Love」等。他從網路上的劇情討論網站了解到台灣很支持LGBT，LGBT在台灣能很自由地表達自己。
泰迪說，拉敏頓之家致力保存傳統，也歡迎LGBT。講到這，他爽朗大笑：「當然不是LGBT來才會受到歡迎啦。你就是你，不論你是誰，我們都歡迎！」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範