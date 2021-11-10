在古都日惹開同志友善餐館，創辦人盼文化多元的印尼也能包容LGBT

（中央社）整體而言，印尼社會對待同志、雙性戀或跨性別族群（LGBT）仍遠不及平等，不過，靠近中爪哇的古都日惹有一間同志友善餐館，由日惹跨性別演藝界的老前輩創立，他以美食為舞台，傳承古老的爪哇文化與多元性別意識。

這間位於日惹（Yogyakarta）的拉敏頓之家（The House of Raminten）連鎖餐館，疫情前全天候營業，10月中疫情趨緩，但餐館仍受限須在晚間10時打烊。

記者造訪這天，傍晚起即高朋滿座，越晚越多客人上門，讓記者秒懂餐館營運經理泰迪（Teddy Fernando）稍早說的：「很多客人問我們怎麼不恢復24小時營業？」

泰迪接受中央社訪問指出，拉敏頓之家吸引來自國內外的旅客，主要有兩大特色。

首先他說，服務生穿Batik（蠟染布服飾）的制服，男生下半身穿Sarong（類似長窄裙），女生穿Kemben（日惹王宮女性員工穿的無肩帶小可愛）；其次是日惹經典美食，例如Gudeg這種用嫩菠蘿蜜燉煮雞肉、雞蛋等食材而成味道偏甜的料理。

拉敏頓之家充滿濃厚爪哇味，空間開放通透，安置的雕塑等藝術品讓人好奇爪哇的寓言傳說，繚繞的沉香與沉穩的甘美朗（Gamelan）音樂烘托客人席地而坐、邊吃邊聊天的一派悠然，懂爪哇語的人還可以在點菜時享受這個古老語言的幽默。

儘管滿室客人來去與服務生穿梭交織出繁忙，內涵精神卻是爪哇的慢活哲學。晚餐時連等候區都爆滿，很多人得站著等，可能要一個小時才能入座，然而餐館並未限制用餐時間，也未見客人吃得匆忙，只見相信耐心等待會迎來最好結果的生活智慧。

泰迪指出，拉敏頓之家盡力從各個面向保存爪哇的各種文化，創造古老傳統爪哇文化的民眾吃飯聚會氛圍，這是讓客人覺得最有趣的地方。

日惹民眾安東（Anton）說，21世紀的生活非常現代，拉敏頓之家將很久以前的文化保留下來，讓爪哇文化的本質不至於流失，這是非常重要的。

日惹是爪哇的文化搖籃。日惹王朝1755年在日惹建立，印尼1945年二戰後獨立，但荷蘭不願放棄印尼，再度派軍占領，印尼當時短暫遷都日惹，日惹王宮在印尼對抗荷蘭的獨立革命中扮演關鍵角色，印尼獨立後，賦予日惹特區地位，目前在位者是蘇丹十世（Sultan Hamengkubuwana X）。日惹也是印尼唯一由王宮管理的地方。

拉敏頓之家的創辦人哈姆札（Hamzah Sulaiman）出身日惹知名的華裔企業家庭，他熱愛爪哇的傳統舞台劇Ketoprak、舞蹈等藝術，從小與蘇丹十世熟識，經常進出王宮，獲得王宮賜予封號，以協助推動文化保存，也被視為王宮家族的成員。

Photo Credit：中央社 印尼日惹餐館拉敏頓之家創辦人哈姆札是印尼現代跨性別演藝圈的先鋒，他也非常關注同志、雙性戀或跨性別族群（LGBT）的平權議題。

71歲的哈姆札現在已經半退休，他過去在舞台劇反串，扮演經營印尼傳統草本飲料Jamu生意、能歌善舞的爪哇婦女拉敏頓，因此將餐館取名拉敏頓之家。

有文獻記載，中爪哇最早在16世紀末的馬打蘭王朝（Mataram）時期就有跨性別舞蹈出現，哈姆札則被推崇為印尼現代跨性別表演藝術的先鋒。

哈姆札在2008年創立餐館，2009年創辦「拉敏頓歌舞秀」（Raminten Cabaret Show）演藝廳，既演出日惹古典的宮廷舞蹈，同時也是跨性別等藝術家的表演舞台，在性別意識整體保守的印尼極為少見，也是日惹觀光的一大特色。

哈姆札在2015年接受雅加達郵報（Jakarta Post）訪問時指出，印尼社會應以更開闊的心胸對待同志、雙性戀與跨性別族群，尊重、多元、包容是爪哇文化的精髓。

Photo Credit：中央社 印尼日惹餐館拉敏頓之家營運經理泰迪指出，拉敏頓之家致力保存爪哇文化，創造傳統文化下的用餐氛圍，也是同志友善餐館。

不論在拉敏頓之家、拉敏頓歌舞秀演藝廳，或者是哈姆札推廣日惹文化的哈姆札蠟染館（Hamzah Batik），都可見到他以拉敏頓之姿扮裝的蠟像。日惹坊間流傳，哈姆札也是跨性別者，而拉敏頓之家的服務人員都是同志。

從雅加達到日惹旅遊的民眾尤迪（Yudhi）說，他和朋友到日惹，主要想體驗拉敏頓之家。

尤迪說，因為宗教因素，印尼社會還不太接受LGBT，「我們來這，一方面因為餐館很獨特，一方面也是表達我們對LGBT的支持」，餐館創辦人用獨特方式介紹日惹文化，展現他的個人認同與勇氣，透過這個方式讓社會逐漸接受他的理念。

談到哈姆札，泰迪說，「我兩手都要豎起大拇指」。

泰迪表示：「哈姆札一直很支持LGBT族群，他非常重視人權，不論你是誰、你從哪裡來、你是LGBT或者是異性戀，他不在乎。對他而言，人權優先。」不過，泰迪說，哈姆札現實生活中並不是跨性別者，餐館服務生也不全都是同志。

泰迪指出，他很喜歡看台灣的男男戀（Boy's Love）劇集，手機裡收藏很多追劇清單，例如「約．定」、「近距離愛上你」、「We Best Love」等。他從網路上的劇情討論網站了解到台灣很支持LGBT，LGBT在台灣能很自由地表達自己。

泰迪說，拉敏頓之家致力保存傳統，也歡迎LGBT。講到這，他爽朗大笑：「當然不是LGBT來才會受到歡迎啦。你就是你，不論你是誰，我們都歡迎！」

Photo Credit：中央社 印尼日惹餐館拉敏頓之家是日惹的人氣餐館，消費者異口同聲都說餐館非常特別，成為傳承爪哇文化與多元性別意識的舞台。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範