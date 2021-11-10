2021/11/10,
國際

世衛示警2022年COVID-19注射針筒恐短缺20億支，衝擊疫苗接種進度與針具安全

世衛示警2022年COVID-19注射針筒恐短缺20億支，衝擊疫苗接種進度與針具安全
Photo Credit: AP / 達志影像

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世衛專家表示：「接下來很有可能出現全球性的注射針筒短缺，導致像是疫苗接種速度減緩，以及針筒安全顧慮等嚴重問題。」並指出，疫苗接種速度的延遲很可能會對孩童的疫苗接種，以及其他醫療服務造成影響。

世界衛生組織（WHO）於9日提出警告，指出明（2022）年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的注射針筒可能出現短缺現象，數量最多可達20億支。專家指出這可能導致像是疫苗接種速度減緩，以及針筒安全顧慮等嚴重問題。

全球疫苗峰會喊話明年各國接種率達7成

《富比世》雜誌報導，9月中旬舉辦的COVID-19全球疫苗峰會才決議，明年的目標是讓世界各國的疫苗接種率達70％。要達成這個目標不僅僅是增加疫苗的生產量，還需要相對應數量的注射針筒。

聯合國兒童基金會（United Nations International Children's Emergency Fund，UNICEF）執行主任亨麗埃塔・福爾（Henrietta Fore）表示，為了達成這目標，該基金會與其他夥伴正密切合作努力，並且已經將原先下訂的針筒量擴充為三倍多以滿足需求，自去（2020）年開始就確保有接近30億支針筒可供使用。

根據該基金的規劃，如果要在明年度達到各國接種率有7成，並且確保疫苗的供給量無虞的情況下，可能會出現針筒短缺的情形，最多會缺少達22億支。

專家籲各國超前部署，避免「囤貨、恐慌性購買」重演

《路透社》報導，世衛提出警告，指出明年COVID-19疫苗的施打可能出現10億至20億注射針筒的短缺，對常規的疫苗接種以及針具安全造成衝擊。

世衛專家赫德曼（Lisa Hedman）表示，各國的衛生主管機關應針對該國的需求超前部署，避免「囤貨、恐慌性購買」等疫情大流行早期的情形再度重演。

赫德曼說：「接下來很有可能出現全球性的注射針筒短缺，導致像是疫苗接種速度減緩，以及針筒安全顧慮等嚴重問題。」他指出疫苗接種速度的延遲很可能會對孩童的疫苗接種，以及其他醫療服務造成影響。另外，針筒短缺也會促成不安全的重複使用針具，尤其是在貧窮的國家。

赫德曼強調，全球到目前已施打了68億劑COVID-19疫苗，數量幾乎是常規接種的疫苗的兩倍，而全世界每年注射針筒的生產量約莫是60億。赫德曼說，這代表全世界將在明年面對最多20億的針筒短缺，除非有更多的廠商願意投入製造適合施打COVID-19疫苗的針筒。

然而，赫德曼也表示：「即便我們決定要將針筒的量能轉換到COVID-19疫苗，並且擴大產能，也會需要投入時間和相關成本。」

根據世衛的新聞稿，國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行集團（WBG）、世衛以及世界貿易組織（WTO）也和各大COVID-19疫苗廠的執行長舉行了一場會議，與會者皆同意儘速將疫苗提供給低收入國家的迫切性。因為目前在這些國家，只有少於2.5％的人口完整接種2劑疫苗。

會議的目標是找出如何讓疫苗的分配能夠更為公平，與會者也保證將繼續共同合作以確保疫苗的捐贈、交易以及運送時程都能更為清楚，以便讓疫苗能夠分配到最需要的國家。

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新聞來源

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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