修憲複決投票指南QA：九合一不只選公職，還有一項「18歲公民權」投票到底是什麼？

2022年11月26日除了九合一地方選舉，還有台灣首次公民複決修憲案：「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文」修正案，將於同日進行公民複決；若修憲通過後，年滿18歲者將依法有參政權。修憲複決投票年齡、投票資格、通過門檻為何？

為什麼會有這個案子要全民投票？

2020年以前，台灣法規對於「成年」的定義都不一致；《民法》最初訂成年年齡為20歲，但《刑法》及《行政罰法》皆以18歲為完全責任能力的界限，《兵役法》及《公務人員考試法》也以18歲作為服兵役、應考試與服公職的界線。

《公民投票法》在2017年底調整門檻為18歲，2020年《民法》也將成年年齡下修為18歲，2023年1月1日將實施。屆時年滿18歲的青少年，除了需服兵役、負完全刑事責任外，也將承擔賦稅、繳納健保費等義務。

然而這些青少年卻未被賦予完整的參政權，「權責不相符」成了疑慮，也形成具公投權、能服公職，但尚未有選舉與被選舉權的矛盾情況。加上國際趨勢、近年台灣人口結構邁向高齡化、少子化，為了避免資源分配、公共政策往具投票權及高齡人口族群傾斜。

立法院在今（2022）年3月25日，藍綠白黃4個主要政黨共109位出席的立委，全部都投下同意，三讀18歲公民權修憲案；按照修憲的程序，接下來就要交由「公民複決」，也就是有選舉權的全民投票決定同意與否。

「18歲公民權」修憲複決案是要投什麼？

此案的重點就是將選舉權門檻下修，讓18歲以上的公民可以參與選舉投票、修憲公投等，擁有選舉、罷免、創制、複決及被選舉權。

根據中選會於10月12號公告，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文之修正案內容為：《憲法》第一條之一：中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

簡言之，18歲公民權修憲案決定了年滿18歲者，未來是否有投票給候選人、參與修憲複決、罷免地方首長或民意代表，還有參選公職人員等權利。同時，目前《憲法》第130條之規定參選公職（立委、議員、里長等）年齡為23歲，未來修憲案通過將下修至18歲；但總統、縣市首長、鄉鎮市首長等法律另外規定條件者不變。

跨黨派立委都支持公民權下修至18歲的原因？

擴大國民政治參與，與國際潮流趨勢一致。 可因應未來高齡化、少子化趨勢下，人口結構改變後之社會衝擊。 目前《刑法》中規定的成年是18歲，《民法》日前亦修法、從2023年起下修成年年齡到18歲。未來民刑法皆承認18歲為成年者，需修法以貼近我國社會實際狀況，讓青年權責相符。

修憲複決投票資格為何？我可以投票嗎？

依照《憲法》第130條，修憲複決投票資格、年齡限制為：

要多少票才會通過？

根據《中華民國憲法增修條文》第12條，公民複決的門檻為，「中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數。」以18歲公民權修憲複決為例，根據2020總統大選人數推估，本次選舉人數約為1930萬人，意指至少要965萬人投下同意票，18歲公民權修憲案才會通過。

若通過會怎樣？

依我國目前最新人口數推估，如修憲通過後，將增加18歲至19歲選舉人約41萬1221人，擴大青年政治參與。

所以這是公投嗎？不是的話差別在哪？

公民投票與公民複決的實施規定不同。公民投票，指由全國或是地區人民投票決定法律、立法原則或重大政策，如決定政策的制定、修改或廢除等。投票年齡是18歲，通過門檻為有效同意票數需多於不同意票、且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者。

公民複決指的是，公民以投票方式對立法機關通過的憲法、法律或重大政策，表示贊同與否的權利。《憲法》第17條保障公民享有選舉、罷免、創制及複決的權利。憲法增修條文第1條指出，中華民國自由地區選舉人於立法院提出的憲法修正案、領土變更案，須交付公民投票複決。投票年齡為20歲，需有效同意票超過選舉人總額的一半才通過。

公投日前已經確定將和大選分開，每兩年舉行一次，並將公投日定為8月的第四個星期六，讓公投與大選脫鉤。舉行。而公民複決則由中選會決定投票日期。

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核稿編輯：羅元祺