修憲複決投票指南QA：九合一不只選公職，還有一項「18歲公民權」投票到底是什麼？
我們想讓你知道的是
立法院在今（2022）年3月25日，藍綠白黃4個主要政黨共109位出席的立委，全部都投下同意，三讀18歲公民權修憲案；按照修憲的程序，接下來就要交由「公民複決」。
2022年11月26日除了九合一地方選舉，還有台灣首次公民複決修憲案：「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文」修正案，將於同日進行公民複決；若修憲通過後，年滿18歲者將依法有參政權。修憲複決投票年齡、投票資格、通過門檻為何？
為什麼會有這個案子要全民投票？
2020年以前，台灣法規對於「成年」的定義都不一致；《民法》最初訂成年年齡為20歲，但《刑法》及《行政罰法》皆以18歲為完全責任能力的界限，《兵役法》及《公務人員考試法》也以18歲作為服兵役、應考試與服公職的界線。
《公民投票法》在2017年底調整門檻為18歲，2020年《民法》也將成年年齡下修為18歲，2023年1月1日將實施。屆時年滿18歲的青少年，除了需服兵役、負完全刑事責任外，也將承擔賦稅、繳納健保費等義務。
然而這些青少年卻未被賦予完整的參政權，「權責不相符」成了疑慮，也形成具公投權、能服公職，但尚未有選舉與被選舉權的矛盾情況。加上國際趨勢、近年台灣人口結構邁向高齡化、少子化，為了避免資源分配、公共政策往具投票權及高齡人口族群傾斜。
立法院在今（2022）年3月25日，藍綠白黃4個主要政黨共109位出席的立委，全部都投下同意，三讀18歲公民權修憲案；按照修憲的程序，接下來就要交由「公民複決」，也就是有選舉權的全民投票決定同意與否。
「18歲公民權」修憲複決案是要投什麼？
此案的重點就是將選舉權門檻下修，讓18歲以上的公民可以參與選舉投票、修憲公投等，擁有選舉、罷免、創制、複決及被選舉權。
根據中選會於10月12號公告，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文之修正案內容為：《憲法》第一條之一：中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。
簡言之，18歲公民權修憲案決定了年滿18歲者，未來是否有投票給候選人、參與修憲複決、罷免地方首長或民意代表，還有參選公職人員等權利。同時，目前《憲法》第130條之規定參選公職（立委、議員、里長等）年齡為23歲，未來修憲案通過將下修至18歲；但總統、縣市首長、鄉鎮市首長等法律另外規定條件者不變。
跨黨派立委都支持公民權下修至18歲的原因？
- 擴大國民政治參與，與國際潮流趨勢一致。
- 可因應未來高齡化、少子化趨勢下，人口結構改變後之社會衝擊。
- 目前《刑法》中規定的成年是18歲，《民法》日前亦修法、從2023年起下修成年年齡到18歲。未來民刑法皆承認18歲為成年者，需修法以貼近我國社會實際狀況，讓青年權責相符。
修憲複決投票資格為何？我可以投票嗎？
依照《憲法》第130條，修憲複決投票資格、年齡限制為：
- 中華民國國民，年滿20歲者。
- 未受監護宣告者。
- 中選會解釋，憲法沒有明確規定有修憲複決投票權的國民須繼續居住幾個月以上，因此按《公民投票法》第8條規定，在中華民國繼續居住6個月以上，才有修憲複決投票資格。
要多少票才會通過？
根據《中華民國憲法增修條文》第12條，公民複決的門檻為，「中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數。」以18歲公民權修憲複決為例，根據2020總統大選人數推估，本次選舉人數約為1930萬人，意指至少要965萬人投下同意票，18歲公民權修憲案才會通過。
若通過會怎樣？
依我國目前最新人口數推估，如修憲通過後，將增加18歲至19歲選舉人約41萬1221人，擴大青年政治參與。
所以這是公投嗎？不是的話差別在哪？
公民投票與公民複決的實施規定不同。公民投票，指由全國或是地區人民投票決定法律、立法原則或重大政策，如決定政策的制定、修改或廢除等。投票年齡是18歲，通過門檻為有效同意票數需多於不同意票、且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者。
公民複決指的是，公民以投票方式對立法機關通過的憲法、法律或重大政策，表示贊同與否的權利。《憲法》第17條保障公民享有選舉、罷免、創制及複決的權利。憲法增修條文第1條指出，中華民國自由地區選舉人於立法院提出的憲法修正案、領土變更案，須交付公民投票複決。投票年齡為20歲，需有效同意票超過選舉人總額的一半才通過。
公投日前已經確定將和大選分開，每兩年舉行一次，並將公投日定為8月的第四個星期六，讓公投與大選脫鉤。舉行。而公民複決則由中選會決定投票日期。
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核稿編輯：羅元祺
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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