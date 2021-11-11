習近平完成延任計畫最後一塊拼圖，兩岸統一將在二十大後被抬上日程

二十大人事前哨戰 習近平第三任期布局脈絡

（中央社）中共十九屆六中全會正在召開，未來人事變化是二十大觀察重點。外界普遍認為，中共總書記習近平勢將邁入第三任期，暫無「交棒」可能，因此年齡上可望邁入二十一大的人員更受關注。

若以「七上八下」（67歲續任、68歲退任）的慣例推估，目前的中共政治局委員中，在明（2022）年20次全國代表大會（二十大）時未滿68歲者，有現任中央辦公廳主任丁薛祥、廣東省委書記李希、上海市委書記李強、天津市委書記李鴻忠、新疆自治區書記陳全國、重慶市委書記陳敏爾、國務院副總理胡春華、中央宣傳部部長黃坤明，以及北京市委書記蔡奇。

從上述人員年齡結構來看，58歲的胡春華、59歲的丁薛祥，以及61歲的陳敏爾最具中共二十一大「入場資格」，因此備受關注。

另外，中共十九屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）前夕，各地省級黨委換屆展開，除北京等四個直轄市書記暫未調整，廣東、四川、青海、寧夏、河北、新疆及內蒙古一把手也未換人，其餘省分均已完成黨政主官調整。

外界預期，這些新任地方諸侯當中，勢必有人可望遞補因屆齡退休而釋出的政治局委員名額。

例如，香港《明報》近期便引述北京消息人士表示，現任湖北省委書記、習家軍成員應勇將北上任職，料將接任中央政法委員會書記，躋身政治局委員。

而在這一輪的地方諸侯人事調動中，又可看出，1960年後出生的人員開始進入中共省部級領導階層，其中更不乏頻繁調動、快速晉升者。

例如，現年59歲的山西省委書記林武，與60歲的安徽省委書記鄭柵潔，近年職務調動頻密，成為當前唯二「非中央委員、非中央候補委員、非中紀委委員」的「三非」地方省委書記。相對過往中共梯隊接班途徑，顯得相當罕見。

國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文，近期接受中央社記者訪問時分析，從這些地方大員的調動來看，可以發現中共雖仍遵循省部級幹部升遷的年齡限制，也未見越級晉升者，「但（升遷）時程縮短了」。

他認為，這顯示習近平並不信任過往地方出身的梯隊接班人員，因此在19大過後，延長原有幹部晉升時間，並頻繁調動、空降年輕人員，藉此安排二十大的地方人事布局，「這是為了幹部結構的重新打造」，依循指標則是「政治站位」。因此地方諸侯人選仍以「之江新軍」、「閩江新軍」等舊部為主。

寇健文指出，中共省部級幹部的歷練時間一般而言至少約4年，這類新晉升的人員在二十大時不會獲更進一步的晉升；若要在二十一大躋身中央，則至少要是1960年中後期出生的人員，才有機會進一步晉升。

對於新一輪的地方大員中，「之江新軍」、「閩江新軍」上升勢頭有所減緩，寇健文則表示，習近平舊部在過去幾年已陸續獲提拔，因此未來與習近平有直接關聯的地方幹部勢必會越來越少，取而代之的可能是這些舊部自己延伸出的關係網路。

另外，在這次六中全會前，中共方面也對政法、公安系統展開清洗，包括前公安部副部長孫力軍、前重慶市副市長兼公安局長鄧恢林、前上海市副市長兼公安局長龔道安、前司法部長傅政華接連落馬。

其中，孫力軍、鄧恢林、龔道安3人均為有負面傳聞的前中共中央政法委書記孟建柱舊部；而傅政華擔任公安部常務副部長時，也與孟建柱擔任中央政法委書記時間有所重疊，在業務上曾受孟建柱指導，因此令外界好奇，整肅層級是否會向上延伸。

寇健文則認為，孟建柱一直被視為上海幫（江澤民派系）核心人物、前中國國家副主席曾慶紅的人馬，因此，這番對政法系統的清洗，很難讓人不聯想到是為了二十大而對上海幫展開敲打。

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習近平延任後，學者：統一將被抬上日程

（中央社）中共十九屆六中全會通過中共歷史上第三個決議，也是習近平延任計畫的最後一塊拼圖。學者指出，二十大後習近平正式完成集權目標，統一將會被抬上日程表。

中國全國人大2018年3月11日以99％贊成率通過憲法修正案，取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。而8日舉行的中共十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）提出的歷史決議，則為習近平奠定堪比前中共領導人毛、鄧的地位。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，六中全會提出的第3次歷史決議代表習近平的10年改革成果，並鋪陳未來願景，是要烘托習近平「承先啟後」的角色，相對毛澤東與鄧小平讓中國「站起來」、「富起來」，習近平則是讓中國「強起來」的人。

趙春山表示，習近平的「強國」目標是拓展中國的國際舞台，在國際建立話語權，建立以中國為要角之一的國際秩序，呼應習近平一再提到的「人類命運共同體」。

當習近平在明年秋季的二十大後延任，權力定於一尊時，中國在外交、經濟社會、兩岸，都會有新的面目，兩岸關係也將有所不同。趙春山說，屆時中國大陸「必然不會只在反獨上著力」，二十大後，「統一」將進入中共對台議程表。

習近平曾稱統一是中共的「歷史使命」，近期中國大陸兩岸學界對「統一」的談論愈來愈多，更有大陸學者稱，未來「促統將從言論變成行動」。10月29日，國台辦副主任劉軍川就在湖北一場研討會上力陳台灣的經濟、民生、文化、外交將如何在統一後受益。

趙春山表示，相較過去中國大陸談兩岸「如何」統一，劉軍川的說法，代表中共已經在為「統一後」作準備。

政治大學國際關係研究中心主任寇健文也認為，未來北京在兩岸議題上，不會有太多讓步，會在軍事、外交方面對台施壓。同時，中國對外也不會在輕易讓步，與美國的對立將會持續，中國也為此做好心理準備。

在這樣的情況下，北京的壓力會進一步激發兩岸民間的對立情緒，加上中美競合，未來的兩岸關係要維持穩定，會更需要雙方政府的危機管控能力。

而在中國內部，從近期中國推出的監管與整頓措施，也可嗅出不同以往的味道。中國陸續擴大對金融、網路企業、地產業的監管，推動演藝圈、補習班、遊戲業的整頓，同時，又以國家之力要求演藝人員修養品格、禁止補習、限制未成年遊戲時間，相較過去中國官方管網路、宗教、NGO等偏向政治管控的行為，當前國家介入社會的程度已經超出一般理解。

寇健文指出，在習近平的「強國」思想下，對社會的管控將會加深，習近平二十大連任後，至少五年內，將會是強人領導下的強國，國家介入、滲透社會的「強國、弱社會」情況會更普遍與深入。

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