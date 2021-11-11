公投立場從「四個同意」變成「兩同意兩尊重」，國民黨已嗅出社會輿論的轉變

國民黨在四項公投的立場忽然出現微妙轉變，從「四個同意」變成「兩同意兩尊重」，主要原因還是欠缺合理的論述，社會大眾也逐漸看穿這種政治操作的斧鑿。

其中，特別是幾個公投題目之間的內在關聯相互矛盾，這個現象在三接、重啟核四、萊豬議題中尤為明顯，這也是國民黨現在對前兩題立場開始轉變的關鍵。輿論赫然發現，國民黨口中的支持是因為公投綁大選與萊豬「比較容易」操作與解釋，另兩題民意似乎有翻轉的趨勢，乾脆把責任推給「民間公民團體」，彷彿大家不清楚黃士修與藍營之間的密切關聯。

深入觀察，國民黨的論述根本衝突混亂，欠缺邏輯的一致性。如果珍愛藻礁反三接是環保訴求，為何對缺電後將面臨的燃煤空污問題卻視而不見？奢談環保卻無視137億發電缺口，更避談中南部必須多使用500萬噸的燃煤發電。這種不負責任的態度，擺明把經濟發展與環境保育這兩個公共議題打成極端的對立面，從相輔相成的關係變成了零和對立的狀態。

同樣的問題也發生在萊豬與重啟核四之間，如果藍營人士這麼在乎萊劑對人體造成的影響，為何對核廢料問題裝聾作啞？別忘了，2018年國民黨提出反核食公投，最後以779萬票公投過關，為了政治目的拿磚頭砸自己腳的作法實在令人搖頭。

地方諸侯都知道核四是「地雷題」，辯論可能淪為口舌之快

即將面臨選票考驗的藍營地方諸侯備感壓力，因為他們深知核四安全與核廢料是基本地雷題，若要站在中央立場，就是和自己連任之路過意不去，這也是侯友宜遲遲不願鬆口表態、林姿妙缺斷然拒絕的原因。然而，羅智強或黃士修這類議題煽動者根本不用在乎選票流失的問題，哪管什麼社會責任與理性論述，他們一心只想在公投議題中大撈一筆，累積個人未來從政的政治資本。

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再深入觀察，就知道國民黨的態度極為投機又取巧，這可從藍營針對公投意見發表會所提的人選看出端倪。相較反對方的政務官與專家學者人選，正方代表若不是前後任主席、黨團黨鞭等政治人物，再不然就是趙少康戰鬥藍或羅智強黃士修等逞口舌快之流。

不客氣地說，這種陣容無疑告訴社會大眾，國民黨在公投的立場就是政治考量而非理性論辯；目的就是用最大簡單化的方式煽動同溫層支持者，朱立倫的說法昭然若揭，因為他把公投視為是對蘇內閣的不信任投票，政治化無限上綱，強調的依舊是高舉「反民進黨」大旗，只要是執政黨的政策就反對到底，只有立場而無是非，只有政治鬥爭無需理性對話。

在此背景下，我們可預期這五場說明會中，國民黨的論述必然出現立場錯置或偷渡觀念的現象，簡單來說，就是把奧瑞岡辯論的政策性質，硬扭曲成價值性命題。

正方若無法推出專業論述，政策辯論將變成道德勒索

本來，打破推定的正方應該負擔舉證責任，應該清楚說明政策變動的需要性、可行性或損益比，提出一套符合需要與手段之間的邏輯的根屬性觀點。但可想而知，正方策略在資料不周、欠缺專業背景下，最後必然變成價值性宣傳甚至佈道式宣講的內容——明明是「是否同意核四啟封商業運轉」，最後變成討論核能發電與能源政策；說好是「是否同意三接遷移」，然後變成是否認珍愛藻礁與環保意識。

前者就是一種戰場的轉移，後者則是變相的道德勒索，若不是違背公投本文的內涵，再不然就是無需討論的假議題，這就是國民黨自以為是或自我感覺良好的策略。

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朱立倫似乎在輿論的批評中嗅出了一點味道，否則不會放出陣前換人的訊息，他自己清楚讓這樣的黃金組合上場將被外界看破手腳，光核四這一題，黨中央實在很難解釋為何五場非黃士修不可？難道這個最大在野黨，完全找不出像樣的專家學者為其辯護？

最諷刺的是，國民黨政客為了在公投議題上博取個人聲量，反智的程度已趨近令人匪夷所思的地步。黨籍立委費鴻泰日前質疑中選會讓正方先申論，是利用公權力製造不公平。如果費鴻泰願意請教一下高國中辯論的初學者，他們只會嘲笑費老犯了一個低級錯誤，因為此人連法庭或公共政策辯論最基本的「推定、舉證責任」都搞不懂，凡事只會從政治陰謀思考，這就是國民黨當下的困境。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航