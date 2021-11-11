【專訪】王信賢：習近平藉第三份歷史決議，成為凌駕毛鄧、使中國「強起來」的領導人

文：鄒宗翰

採訪對象：王信賢（政治大學東亞研究所所長）

德國之聲：中共這次六中全會的最大看點是什麼？

王信賢：當然最大看點就是它要通過第三個決議案，這個決議案非常非常重要。另外一個當然就是，中共每次的中全會差不多都要開始討論高層的人事，因為七中太接近了，所以六中大概就開始啟動。應該說六中之前就開始醞釀，接著就開始布局，六中的時候會交換意見。

德國之聲：這第三份的歷史決議用意何在？

王信賢：第一個決議案是在毛澤東時期訂的，是1945年的時候，這個決議案叫做《關於黨的若干歷史問題的決議》，是關於1921年建黨到1945年這個中間，以毛澤東為核心的歷史觀，針對當時的一些黨內的，特別是蘇聯派過來，跟蘇聯有關的國際派還有本土派的鬥爭。最終毛澤東勝利，以他作為核心，拿到權力是第一步，真正關鍵是詮釋歷史。

這個是非常中國的，你就看每一代的中國歷史，元史是明朝修的，明史是清朝修的，後代去修前代 ，他就會以自己為中心去定義歷史，所以當然重要性在於歷史詮釋權。

第二份決議案同樣。鄧小平的這個決議案是1981年的時候通過，這個決議案叫做《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，它是從1949年建政之後一直到改革開放。鄧小平跟華國鋒的這一派在1978年獲勝之後，接下來召開第十一屆三中全會，從1979年開始起草到1981年成立了這個決議，是以鄧小平為核心的歷史詮釋權，關鍵在於評價毛澤東。

決議案非常重要，都是在發生黨內的歷史重大轉折跟重大關鍵時期。換言之，第三個決議案叫做《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，這個決議同樣的也會以習近平的角度來詮釋中共的歷史，而且非常重要的是，它不是說改革開放以來的歷史，也不是說什麼什麼之後的歷史，而是要詮釋百年，因此有它的重要性。

德國之聲：會著墨有爭議的歷史嗎？像是六四？

王信賢：我想習在這個部分他已經很清楚了，習非常重視「黨史」跟「意識形態」，所以最近幾年我們也看到他一直在提「樹立正確黨史觀」，從去（2020）年整個宣傳系統基本上都在看黨史，因為今（2021）年是建黨百年，我們看七一的講話裡頭就非常清楚，一直在提「以史為鑑，開創未來。」

對於黨內歷史上重大的爭議，我想習的定性就非常清楚，就是兩個「互不否定」，「不能以改革開放之後的歷史去否定改革開放前的歷史」，也「不能以改革開放前的歷史去否定改革開放後的歷史。」

我們可以看到，關於第二次的歷史決議案裡頭評價毛澤東「三七開」的這個部份，特別是關於「大躍進」、「文革」這些事情，毛澤東其實是有錯誤的。但在新版的中共很多課綱裡頭，「那個時代錯誤的……」都修掉，變成「艱辛奮鬥」。

所以從這個角度來看，我認為是不會去碰它（六四）的，因為這個在黨內事實上它沒有太大的爭議，事實上我覺得大部分的爭議都是來自於海外跟民間，民間也不見得是多數，我覺得大部分是來自海外。

我認為，六四天安門之後，包括江澤民的第三代、胡錦濤第四代，以及習的第五代，六四這件事情讓他們有機會可以接班，他們其實是不會去談這個，甚至中共內部常在講的「八九年春夏之交的政治風波」，我認為都不會提。他在百年講話，還有紀念辛亥革命110週年講話中基本上這個連提都不提，反而回過頭來談中國共產黨在這個過程當中，如何從1949年之前的半殖民半封建，到現在變成世界第二個經濟強國、國防現代化這些政績。

德國之聲：習近平會藉由這份歷史決議如何置放自己的地位？

王信賢：這份決議案一定會去講「站起來、富起來、強起來」，毛澤東讓中國站起來，鄧小平讓中國富起來，習近平讓中國強起來，直接跳過江跟胡，三個並肩，甚至是凌駕，形塑讓外界有這種感覺。從他關於「習思想」的提出還有他的冠名，習近平早就超越了鄧，對於毛，我覺得他所要的應該是超越。

6月底中共出來一個〈中共百年大事記〉裡頭，習近平出現的次數是184次，毛澤東才138次，習近平光一個人就超越了毛澤東。鄧小平、江澤民、胡錦濤三個人加起來還不如習近平多。

德國之聲：所以習近平通過六中全會，然後到接下來二十大的布局應該是非常順利？

王信賢：我覺得是非常肯定的。這份決議案把百年談完之後，他會去談自己的政績，包括反腐、扶貧，或者是國防現代化、甚至抗擊疫情，基本上一定會講「親自指揮、親自部署。」

另外一部分就是關於中共所處的這個時刻，就是「百年未有之變局」，當然指的是美中之間的戰略競爭，不是短期，是長期的，一定要有一個堅強的領導人、走一條正確的道路，當然就是非習近平莫屬，為習本身鋪路。

Photo Credit: AP / 達志影像

德國之聲：習近平已經68歲，他有在為人事布局，或是接班人做安排嗎？

王信賢：當然我們現在是看不出來有接班人的跡象。中共最近這20年，只要輪到奇數年的黨大會的時後，新的接班人都要進去。92、97年的時候，胡就在政治局常委，2007年的時候，十七大習近平、李克強都在裡頭。那我們在十九大其實是看不到的，所以他的續任我認為是毫無懸念。

習以他的性格來講，我覺得他會在這一次裡頭，討論的是接班制度，因為他非常強調「依法治國」，不管是真還是假，但是我覺得他會用制度去形塑自己的權力。過去這幾年來都是如此，我們講它叫做「個人權力的制度化」。

過去中共權力過於集中大部分都是因為個人本身的條件，包括毛跟鄧。但是習他的集權是透過制度化，就是透過好多的包括修法，包括修黨章等等去把它做起來。所以我覺得接班人這件事情，從我的角度來看，我覺得很多時候應該會涉及到的是接班制度，不過目前真的看不出來，但是我認為早就在啟動。

德國之聲：沒有什麼規則可循嗎？

王信賢：不到最後一刻我覺得真的很難講，尤其是習的事情最難判斷。上次十九大就是如此，沒有想到王滬寧會進去（常委），以過去的經驗來講根本完全不可能，沒有地方經驗，也沒有部委的經驗，也沒有當過地方的一把手，他的條件都不夠，但他還是進去了。

這次真的有點難，甚至連政治局常委幾位我們都很難去判斷。我認為七位還是最平衡的，過去九位還是太多了，那是因為江想要帶他的人進來最後做的妥協。到後來七位基本上是正常，但是以中共黨史來講，五位也有過啊。

習的任內有些事情真的非常難講，包括以前講「刑不上常委」或者「七上八下」這件事到底還認不認？我覺得在六中全會都會討論。如果「七上八下」不要的話，那個可選擇性就多了，尤其是總理。

德國之聲：怎麼看接下來的中共人事變化？

王信賢：疫情前跟習近平出訪還有在國內的地方考察，兩個人一定跟，何立峰是發改委，另外一個就丁薛祥，是他的辦公廳主任，他是大總管，這兩個準備繼續往上走。丁薛祥如果順著王滬寧的路，我覺得也不會太意外。何立峰，他年紀雖然到了，包括出訪，包括在內部的地方考察又跟得這麼緊。如果「七上八下」不認的話，那劉鶴就有非常大的想像空間。

以前總理這個位置，習近平跟李克強，那是因為在十七大之前有個「民主推薦」，那個比較複雜。當然中間他們存在競爭關係，你看胡跟溫，江跟李鵬之間因為是同輩，所以多少也會有張力。江跟朱鎔基之間，江當然尊重朱鎔基的專業，他們是同輩。

接下來的總理我覺得恐怕就不是這麼一回事，再怎麼挑，政治忠誠會擺在第一位。過去大家常講「習李之爭」18屆三中、四中之後早就沒了，是外界的媒體刻意在處理這個問題。我認為，接下來總理的選擇標準一定是能夠去遂行習近平的意志，那個才是最關鍵，就不會跟他是同一輩的。

但是我並不認為接下來的總理會是接下來的接班人，這中間還是有落差的。接下來總理可能要去執行未來5年之內習的意志跟政策，一直到2027年，非常關鍵，美中之間的競爭依然在進行當中，但是他不一定會是接班人。

德國之聲：有可能的人選嗎？

王信賢：目前還看不出來，當然很多人在點名，包括陳敏爾、李強，這個都是習近平的人馬，很難講，還言之過早。

德國之聲：這次六中全會後，中國自身發展的重點會是什麼？

王信賢：就是「共同富裕」，我覺得二十大的主軸就是「共同富裕」。通常中共這種黨大會其實是對內的成分是比較高。習最近這一、兩年來都在談「共同富裕」，真正我們看到大家會一直在觀察，是因為大約8月習近平在財經委裡頭講了「共同富裕」之後，就有一大堆的監管制度出來。

他要去解決社會上貧富差距的問題，因為這涉及到一個很大的重點，今天習已經談了第一個百年，全面建成小康社會，既然扶貧也成功了，全面建成小康社會也成功了，這全部是政治任務，你返貧怎麼辦？返貧是一個非常非常危險的事情，一旦返貧會造成政治上的問題，絕對不能返貧。

所以最近一大堆的監管行動，如果以社會來解釋的話，就是從這個角度去看，包括習近平他甚至自己就親自講，最近幾年來年輕人包括躺平包括內卷，在他寫的文章裡頭都在談這一些東西，他要去解決這個問題。

十九大講到社會裡頭的矛盾，跟人民美好的生活想像還是有一些差距，我覺得他會去處理這個問題，當然在處理這個問題的時候還是關於政治合法性，真正的合法性來自民眾的認可，這是從社會解釋，如果從經濟跟政治還有其他的解釋。

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