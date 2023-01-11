2023/01/11,
印太

韓國YouTuber「鄰里守護者」向毒販、性犯罪宣戰，受理舉報抓捕上百名現行犯

韓國YouTuber「鄰里守護者」向毒販、性犯罪宣戰，受理舉報抓捕上百名現行犯
Photo Credit: 동네지킴이 YouTube

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鄰里守護者從2人組合開始，在影片擴散及韓國媒體報導下，吸引志同道合的夥伴，如今約有10人合作，他們透過電子信箱及通訊軟體KAKAO TALK受理舉報，接著進行過濾調查，包括重複舉報在內，一天大約會收到10到15件情報。

（中央社）韓國一名YouTuber去（2022）年10月開設頻道「鄰里守護者」，專門上傳追蹤毒販、流通未成年人性剝削影片者交易現場，及抓捕犯人的過程，至今已舉報約300案，其中約100件的犯人已被捕。

這位「鄰里守護者」不是警察，也不是相關從業人員，而是一個經營外送豬腳加盟店的普通父親，他向《中央社》記者表示，為了兒子的未來、為了讓生活的地方能變得更好，所以才設立這個頻道，在此之前完全沒有進行相關活動的經驗。

鄰里守護者是從一個偽裝女性進入性交易場所採訪的節目中得到靈感，決定親自深入犯罪現場，他之前做了很多功課，包括從擔任警察的家人口中了解毒販相關案件、學習毒販在網路上使用的各種暗語等。

鄰里守護者從2人組合開始，在影片擴散及韓國媒體報導下，吸引志同道合的夥伴，如今約有10人合作，他們透過電子信箱及通訊軟體KAKAO TALK受理舉報，接著進行過濾調查，包括重複舉報在內，一天大約會收到10到15件情報。

但他強調，為避免「釣魚執法」、使證據無效的可能，這些行動完全沒有與警方合作、都是以一般民眾身分獨力進行，蒐集證據、在犯罪現場直接報警處理，包括販毒、酒駕、非法賭博、性交易、非法免除兵役等，至今已申報約300案，其中100案左右的犯人已被捕，超過50件立案調查中。

韓國《聯合新聞通訊社》報導，鄰里守護者在主要活動的首爾東北部地區警局之間已相當有名，他抓到的毒販不只是現場交易的小嘍囉，還曾經破獲「上線」。曾有觀眾留言詢問他有沒有收到警方獎勵，實際上並沒有，「聽說內部有在考慮，如果有好消息會跟大家分享」。

鄰里守護者因影片內容，頻道廣告收益幾乎受限，僅依靠少量觀眾捐款補貼油錢、修理費等部分支出，每月約有300萬韓元（約新台幣7萬元）赤字，在抓捕犯人過程中也常意外受傷，「家人當然很反對，甚至也有一些觀眾不贊同」，但他認為，設立這個頻道也是他保護自己的唯一手段，仍會持續做下去。

他在頻道貼文中曾說，自發抓捕犯人是為了實現正義、發揮善的影響力，希望能藉此根絕危害社會的犯罪問題，近期也對不斷來信要求下架影片的現行犯們提出「一億捐款」的條件，他笑說，開出如此天價是為了展現「不接受任何協商」的意志，「我無法知道他們是否真心悔改，未來也不會幫任何人下架影片。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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