BLANCPAIN「五十噚攝影特展」限量版獨家40mm正式解封！五十噚自動潛水腕錶全面進化

「當代潛水腕錶之父」BLANCPAIN「五十噚攝影特展」11月10日至11月15日，於台北101購物中心4樓都會廣場盛大開展開。首度移師今年九月於倫敦泰晤士南岸（The Queen’s Walk）展出的「2021海底攝影獎」及「女性五十噚獎」獲獎佳作，可謂是繼倫敦之後全球第一站！同時，BLANCPAIN也邀請到台灣水下攝影之光—吳永森，展出其投入超過上萬潛水時數的水下攝影精選。本次「五十噚攝影特展」也挾多款瑞士總廠空運來台的軍用古董腕錶，完整還原五十噚鐵血傳奇的經典瞬間。此外「五十噚攝影特展」更將搶先全台曝光11月初全球發表的「深潛器鈦版本」，BLANCPAIN醞釀多時的五十噚系列新品—「五十噚潛水自動腕錶40mm」也首度亮相！

BLANCPAIN自1953年首枚五十噚問世以來，便與海洋建立起不解之緣。本次於台北101登場的「五十噚攝影特展」延續了這份對於海洋的真摯情懷。一來到「五十噚攝影特展」，映入眼簾的就是展示大量水下攝影作品的外牆，藉此呼應BLANCPAIN向來強調海洋保育於大眾參與的精神，讓展場不再侷限於進到場內觀眾，任何經過展區的民眾都能一睹水下攝影師鏡頭下的海洋之美。展場內也大量使用象徵海洋、同時也代表「五十噚系列」腕錶的湛藍，五十噚腕錶區則坐落於展場的中心，強調五十噚腕錶自誕生以來與這片蔚藍之間的脣齒相依。本次展覽囊括四大展區，分別為：「BLANCPAIN心繫海洋計畫」、「2021海洋攝影展」、「女性五十噚攝影展」，以及「水下攝影師吳永森攝影展」，共計展出近30枚五十噚系列腕錶，自簡約雋永的三針到高複雜功能的全日曆月相、陀飛輪，在為期6天的「五十噚攝影特展」能夠飽覽五十噚全系列錶款，更能透過水下攝影師的鏡頭，重新認識這片孕育萬物的深邃蔚藍。

一探「五十噚攝影特展」五大亮點

亮點一、萬眾矚目！全新五十噚自動潛水腕錶首度曝光

Photo Credit : BLANCPAIN

BLANCPAIN「五十噚攝影特展」一大亮點就屬全新「五十噚自動潛水腕錶」，其打破過去僅在限量版中限定的40mm錶徑，吸睛的湛藍色面盤，採用來自墨西哥的天然珍珠母貝，這同時是五十噚腕錶首次採用珍珠母貝作為錶盤的主體，由於珍珠母貝天然有機物的特質，也造就每一枚全新「五十噚自動潛水腕錶」都是獨一無二的、無可取代的。同時此腕錶也跳脫傳統五十噚的棒狀及圓點狀時標，取而代之的是修長、雋永的阿拉伯數字，整體的設計使向來給人鐵血、陽剛印象的五十噚腕錶，就此打破場合及性別的藩籬，任何時空及性別都能夠輕易駕馭五十噚系列腕錶。此腕錶仍然保留了五十噚系列標誌性的單向藍寶石旋轉錶圈及透被設計，自製的1151.P機芯，為腕錶帶來100小時的長動能，防水深度達300米，搭配與錶盤相呼應的湛藍航海帆布錶帶，BLANCPAIN也藉由這枚一眼就聯想到深邃蔚藍的腕錶，為這次「五十噚攝影特展」的海洋主題下了完美的註腳。

亮點二、攜手國際海洋攝影大獎！「五十噚攝影特展」再現海底視界

《2021年度海洋攝影獎》得主©Aimee Jan

BLANCPAIN今年6月宣佈與《Oceanographic Magazine》雜誌及其創辦的《海洋攝影獎》（Ocean Photography Awards）建立合作夥伴關係，此合作為BLANCPAIN「心繫海洋」計畫的一大核心，BLANCPAIN堅信透過海底攝影作品，能夠在向大眾宣揚海洋之美的同時，儆醒世人海洋現在所面臨的威脅。

本次於台北101登場的「五十噚攝影特展」精選九月份於倫敦展出的《2021年海洋攝影獎》六大類獎項的得獎作品，包括：保育（Conservation）、冒險（Adventure）、探索（Exploration）、青年攝影師（Young）、社群評選（Community Choice）、系列照片（Collective Portfolio）。其中最受矚目的非《2021年海洋攝影獎》總冠軍莫屬，該作品出自於目前定居於澳洲的攝影師Aimee Jan之手，她於浮潛時恰巧撞見一整群玻璃魚，紛紛以透明的身軀包圍著一隻海龜，Aimee Jan更興奮地表示該照片為畢生拍過最卓越出色之作。

《女性五十噚獎》得主©Renee Capozzola

而與《2021年海洋攝影獎》總冠軍作品並駕齊驅的作品莫過於本次為紀念BLANCPAIN與《Oceanographic Magazine》雜誌合作的「女性五十噚獎」（Female Fifty Fathoms Awards），該獎項企圖打破性別藩籬，呈現多元海洋藝術視角。首屆《女性五十噚獎》得主由攝影師兼生物科教師Renee Capozzola一舉奪得，而她的攝影集中的一幀照片— 「鯊魚黃昏」（Sharky Sunset） 捕捉了一條躺徉於海天之間的汙翅真鯊，倘若汙翅真鯊這物種繁盛，即代表著海洋生態環境健康。

亮點三、透過影像守護蔚藍！台灣水下攝影之光—吳永森

Photo Credit : BLANCPAIN

除了展出多幅國際海洋攝影得獎作品，BLANCPAIN「五十噚攝影特展」也邀請到台灣水下攝影師—吳永森參展，現場不僅展出多幅吳永森的水下攝影錦集，更特別舉辦兩場BLANCPAIN獨家的水下攝影講座。現居越南的吳永森曾獲頒世界級水中攝影大獎「2019年Sony世界攝影大獎台灣區首獎」，其作品更於2020年雀屏中選《聯合國第二回世界海洋會議》報告書封面， 投入水下攝影世界近10年、已問鼎50幾座大大小小的水中攝影獎項的他，也在世界各個海域的潛水冒險中，親眼目睹了海洋當前面臨所面臨的環境危機，即使在百米以下的海底也能發現塑膠垃圾。吳永森盼透過持續推動海洋攝影，盡一己之力守護蔚藍海洋，這個理念也使他與和BLANCPAIN一拍即合，吳永森將以自己超越10,000小時的潛水時數紀錄、超過5,000則的潛水日誌，帶領大家越入深藍、一步步靠近地球心臟。

台灣水下攝影師©吳永森作品

亮點四、向鐵血傳奇致敬！多款軍用五十噚腕錶獨家抵台

BLANCPAIN五十噚腕錶自1953年面世以來，其劃時代的設計及傑出的性能，立即就被法國、德國、美國等精銳的海軍部隊相中，成為潛水部隊不可或缺的軍用配備，五十噚腕錶也自此增添了一抹傳奇的鐵血歷史，為了本次「五十噚攝影特展」，瑞士總部空運來台多款1950至1970年代間軍用古董腕錶，其中包含1960年代所推出的「五十噚無輻射腕錶」，當時BLANCPAIN與市面上使用「鐳」漆作為發光材料的潛水腕錶進行區隔，在錶盤的六點鐘方向發展出獨有的「無輻射標誌」。此外，曾創下近300萬台幣拍賣紀錄的「Fifty Fathoms Tornek Rayville」腕錶，也將於「五十噚攝影特展」獨家與台灣的觀眾見面。

亮點五、24場沉浸式導覽不間斷！首度導入數位導覽手冊

BLANCPAIN深信大眾參與是落實海洋保育的核心，因此本次「五十噚攝影特展」在為期6天的展期也導入了每日4場的「沉浸式導覽」，現場由專業導覽員針對「BLANCPAIN心繫海洋計畫」、「2021海洋攝影展」、「女性五十噚攝影展」、「水下攝影師吳永森攝影展」以上四大展區，進行專業精闢的解說；BLANCPAIN也首次加入「數位導覽手冊」，參觀民眾只要掃描QR Code即可一覽每幅作品背後的故事，讓您體驗彷彿置身都會海洋博物館的美妙視野！

【BLANCPAIN五十噚攝影特展】