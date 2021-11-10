新增5例境外移入個案，指揮中心公布8月起入境者各廠牌疫苗「突破性感染」數據

中央流行疫情指揮中心11月10日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自新加坡（案16563）及印尼（4例，案16564至案16567）入境，入境日介於11月7日至11月8日。其中後4例（案16564至案16567）為突破性感染，案16564跟案16567接種的是科興疫苗，案16565跟案16566則是接種AZ疫苗。

指揮中心公布完整接種COVID-19疫苗後，入境者的確診比率統計

中央疫情指揮中心提供

在今日記者會中，指揮中心公布8月到11月曾完整接種COVID-19疫苗後入境者的確診比率統計。8月6日至11月2日曾完整接種2劑疫苗（嬌生為1劑）後入境者的確診比率：輝瑞BNT確診比率0.32％；AZ確診比率0.55％；莫德納確診比率0.19％；科興確診比率0.81％；國藥確診比率0.39％；嬌生確診比率1.24％；印度Covaxin確診比率為0.66％。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，若進一步細分8至10月及10月至11月，會發現多數廠牌疫苗接種後確診比率確實有升高現象，但AZ跟嬌生確診比率卻有下降趨勢。但羅一鈞也強調，因為接種疫苗問卷調查非屬旅客必填內容，所以這項數字僅供參考，民眾不要依此認為哪一個疫苗的保護力更好。

最新疫苗覆蓋率

針對國內最新疫苗施打狀況，指揮中心發言人莊人祥表示截至11月9日，全國疫苗施打涵蓋率，第一劑為75.21％，第二劑則為39.03％。

防疫鬆綁措施、青少年施打BNT後罹患心肌炎數據

在防疫措施鬆綁的部分，羅一鈞表示，經濟部已經公告修正百貨賣場措施指引，先前暫停試吃和化妝品試用的規定已經取消，11月8日開始，百貨賣場可以開放試吃以及保養品、化妝品試用。

另外在採購COVID-19口服藥物的部分，莊人祥提到指揮中心約採購了1萬人份的默沙東口服藥，後續將評估使用這批藥物的時機。

在今天的記者會上，羅一鈞也公布了青少年施打輝瑞BNT疫苗後罹患心肌炎的數據。截至11月3日止共有20例，包括17男、3女，年齡介於12歲至21歲之間，其中18例已經出院，1例住院中，另1例只有至門診看診。這20例個案中，12歲至17歲共有17例，性別分別為14位男性、3位女性。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺