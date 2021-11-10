嶼箭在弦：明日大嶼會唔會連環評都過唔到？

喺政府大推北部都會區嘅同時，明日大嶼嘅工作依舊馬不停蹄進行中。昨日（8）環境諮詢委員會就明日大嶼（中部水域人工島）工程研究開會，本研都有特派研究員到場化身旁聽師。喺會中，顧問公司表示今個月（11月）內就會提交人工島嘅「環境影響評估研究概要」 （EIA Study Brief） ，正式打響明日大嶼工程嘅第一波攻勢。

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雖然文件有提到成本問題，環諮會主席黃遠輝一開席就叫公眾唔好理大家最關注嘅財政問題，叫委員集中討論明日大嶼嘅環境方面。但咁多個委員一睇文件，除咗發現人工島成個環境研究策劃上有先後次序嘅問題外，作為人工島研究重要參考嘅「香港2030+ 策略性環境評估可行性研究報告」同「香港2030+ 可持續發展評估」更不翼而飛。

委員想政府進一步解釋嘅時候，署方就「博大霧」話負責同事今日無出席，俾唔到具體回應，後來更承認「個島個具體形狀，範圍，大小原來未定好」。價值$2.2億嘅研究，連基本功課都無做好就出嚟匯報，大家真係要拭目以待睇下，今個月會交份咩質素嘅「環評研究概要」出嚟？入面又會唔會出現咩「得意諗法」？

面對環諮會就人工島具體環境問題嘅批評，今日黃遠輝就話面積「可加可減」。呼應早前林鄭將明日大嶼「縮水」，喺政府新常態下，人工島「願景」嘅可變性已經相當大，照咁聽，人工島都唔知會唔會過唔到日後環評審批。所以，公眾除咗幫手睇實呢份即將公佈「環評研究概要」，喺未來嘅公眾諮詢期，更唔可以放過入信表述嘅機會，一齊「質爆」人工島從環境上嘅存在理據。

想了解更多人工島嘅環境災難問題，公眾同時可以密切留意，嚟緊本研聯同綠色和平，率先深入調查世界各地嘅人工島項目，從當地環境及生態角度，發現唔少都係由雄心壯志嘅發展項目，最終淪落成為「爛島仔」！其實只要做足功課，就會知道前車可鑑，「明日大嶼」將會帶嚟咩災難性環境後果。

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