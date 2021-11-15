不是打著「公共利益」就能無限上綱，誹謗罪成立的關鍵在「真實惡意原則」

自從2004年臉書（Facebook）問世後，社群媒體改變了世界訊息流通的方式，民眾不用再透過大眾媒體，如報紙、電視、廣播等表達自己的意見、抱怨或者控訴。如今，只要手機有電，網路訊號暢通，且發言夠嗆辣、議題夠驚悚，即引起大家關注，但是民眾普遍對網路言論的界線不清楚，往往已經觸法而不自知。

「公然侮辱」與「毀謗名譽」差異為何？

隨著民眾使用媒體的門檻降低，對網路的言論也變得肆無忌憚，往往為了表達自己的意見，觸犯了法律的界線。其中，民眾最常搞不清楚「公然侮辱」與「誹謗」兩者間的差異。

公然侮辱以字面上意思理解，「公然」是在一個公開的場合（含網路），讓不特定的多數人（公眾）知曉的行為；而「侮辱」，是沒有指明具體事實，讓人心理感到不堪，也不僅限於言語，包含：吐口水、呼巴掌以及展示影片、圖文都算侮辱的一種。

根據《刑法》第309條：公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

因此，公然侮辱構成要件：只要讓公開多數人知曉，且傷害對目標人物、機構造成不堪，就夠能以《刑法》第309條起訴。值得注意的是，在公然侮辱案件中，依照情節又分為「一般公然侮辱」與「加重公然侮辱」。

加重公然侮辱是指加害者，以暴力行為傷害他人，如：惡意肢體接觸、塗鴉等，就能構成加重的條件。

在人人都是媒體到年代，網路上的公然侮辱成為近來偵辦的主要案件之一。網路言論只要在不特定的多數人的網路空間，如：DCARD、PTT、LINE、FB、IG以及Twitter等論壇、通訊和社群軟體進行指涉都能成案。

值得注意的是，攻擊網路上的化名，只要能連結到使用者人格，都屬於犯罪的一環。例如：攻擊網路論壇的版主，造成虛擬世界評價受損，仍會遭到提告。

那公然侮辱與誹謗間的差異為何？簡言之，公然侮辱偏向謾罵羞辱的行為；而誹謗則是以「評論」毀損名譽，例如：指控他人通姦、性騷擾、偷拍或外遇、收回扣等。

根據《刑法》第310條：意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

評論好壞並不是由被害者主觀認定。細緻一點來說，是由被害人自己舉證（客觀事實），並闡述這些評論對自己的名譽造成何種負面影響，但是被害人常常又因為主觀感受居多，難以成案，例如：老闆被指控做得很難吃提告，但美味與否則難以公斷。

在這一法條上代表如何客觀舉證，成為難題。實務上也有非常多種模稜兩可情況，例如：評論他人為「8+9」、「很娘」等，由於這些詞彙在不同場域、族群被賦予的褒貶不同，究竟造成何種負面，則要被害人加以說明。

不是打著「公共利益」就能無限上綱，「真實惡意原則」成關鍵

不過，誹謗罪要成立前，只要符合兩點，該「罰則就會不成立」：

雖不能證明是真實，但是「依據所提供的證據資料，判斷行為人有相當理由確信這是真實事件」。 公共利益為出發的合理評論原則（判斷是否有真實惡意），以善意發表言論，表達可受公評之事。

首先，這兩點前提，是為了避免「傷害言論自由」，由《憲法釋字第509號》做出的補充說明，由於人受制於各種限制，無法十足確信該事件為真實，但又事關重大，不得不做為了公益做出評論、揭露甚至報導（又稱吹哨者）。

先談第一點，以記者報導作為解釋的例子，將能更明白其中界線。數年前，《商業周刊》遭告毀損名譽，該報周刊記者報導中指出，新任交通部長蔡兆陽，評氣量狹小、趕盡殺絕、刻薄寡恩，影響他的名譽。

蔡兆陽自行提出自訴，將當時週刊總編輯黃鴻仁、記者林瑩秋等，列為被告。最終結果，記者於更二審記獲判「無罪」，而商周的前總編輯，卻被判有罪，有期徒刑3個月。

為何同一案，被告有兩種差異呢？因為法院在審理時將著重，被告做出哪些「查證」行為，而有相當理由相信不法事件為真實。

若以上述案件而言，記者林瑩秋從立委質詢提出的內容獲得消息（有會議紀錄為證），並多次詢問相關立委助理，且求證交通部長住戶（通話紀錄為證），使得以免受毀謗罪之罰則；而前總編輯黃鴻仁，則無法自證遭判刑。因此是否善盡查證，判斷是否報導過失。

如果記者都能在新聞自由的保護傘下受罰。也意味著，民眾在發言攻訐時，得更加注意在網路上的行為。如果挨告了，要以「確信該事件為真實」為託辭，必須向法官具體陳述：向誰詢問、從何得知，藉此確認民眾行為是否真的「誤以為了」。

第二點，法官在審判毀謗罪時，亦會詢問雙方是否有過節，加害者是否在以公共利益的前提下作出適當的評論，其評論有根據（積極查證行為）外，和以何種指控、何種方式，作為評判是否有「真實惡意」標準。

其實「真實惡意原則」，源於美國聯邦最高法院，在台灣學界仍有所討論，但其原則內涵，是加害者「明知其言論不實」或「對於其言論真實與否毫不在意」，若被告疏於查證也會構成「蓄意的迴避事實真相」。

受害者在此原則下，必須加以自證，闡述加害者如何對自身指控，明知沒有而故意攻擊，或是毫不在意、且蓄意迴避真相。

最後，民眾必須切記以下，在各大社群、論壇，以匿名方式評論、謾罵，檢調仍能行文到各大組織調閱資料，找到您本人；而網路常以「我夢到⋯⋯」等方式企圖迴避法律制裁，但是只要脈絡足以辨識犯罪事實仍能成立，切勿以僥倖的心態，以身觸法。

參考資料

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航