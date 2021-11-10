2021/11/10,
藝文

閱讀陳子謙：豐饒的陰影，終將長大的我們

閱讀陳子謙：豐饒的陰影，終將長大的我們
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

大雄目送我們長大，我們看他始終如一，涉及成長與懷舊，觀眾和大雄，回憶及文化，構成張力，引起共鳴。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我們或許讀不懂詩，但對詩，總有美好想像。父母常安放「詩」在小孩的名字，嚮往祝福，像香港年輕詩人陳子謙說，名字是父母的禮物。每一個名字，背後，深埋了理想和期盼。

陳子謙的詩集，《豐饒的陰影》，書名絕妙。人名是父母的祝禱，書名則乃經驗之洞察。我們在繁榮喧囂的城市，營營役役地渡過一生，唯詩人看見陽光灑在豐饒文明的背後，必然伴隨陰影。

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手寫體出自：吉光片羽 ｜ The inklings

〈生活〉

一滴水的自殺方法：
投湖

我們尚是幼稚時，都曾以為自己，天下無雙，是世界的主角。待到老師點名，才驚覺，這麼多相似名字。天空海闊，未必任我行，人群是那麼像羊群。詩人名作〈生活〉，兩行，道出你我的經驗。

成長之痛：「有天才，為何我們，卻是無後半？」填鴨式教育，搵食的社會化，世界是馴獸師。積水成湖的偉大，犧牲無數水滴，被自殺。投身文明，步入世界，我們都將是倒模之一。

詩人喻個體為水滴，意味生活仍有各種可能，如朝露、雲霧、冰雹，擺脫亡命的逍遙遊。其實所謂湖，會否不過是，一滴更大的水？你中有我，相濡以沫之外，相忘於江湖。

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圖片由作者提供

〈抽象〉

總是如此眼熟，那些路人
就像清晨鏡裡的自己
清晰，陌生。你遠遠打量
這個可疑的中小學同學
他的眼神晃蕩如冰粒
跟你從未乾杯
他肯定早就認出來吧
這滿車的傢伙，離開前
誰都不像

〈抽象〉精準捕捉，都市似曾相識的幻覺，「但直行直過，只差一個眼波，將彼此錯過」。遊走街上，常遇見眼熟的人，怎樣也想不起，擦身而過消失人海，猜疑曖昧，讓我們苦惱。

人面如鏡，照出者，實是猶未醒來的「自己」。臉孔擠擁，本是流動風景，我執源自內心。狹逼得令人寸步難移，卻造就自省的觀照，晃蕩如冰粒，叮叮噹噹，杯中水滴投向酒湖。

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手寫體出自：吉光片羽 ｜ The inklings
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手寫體出自：吉光片羽 ｜ The inklings

〈告解〉

雨水洗過我們
世界又髒了

群眾和個體，公眾與私密，本乃一體兩面。陳子謙常在詩作思辨、抒發，一針見血，〈告解〉人類罪惡，但無改破壞之事實，令這個世界、環境變得髒的，正是我們。

告解，我們都想到宗教，天主教的暗格。罪人向神父講出罪行，悔改過去，求救贖，有如贖罪券，讓我們自以為清洗污垢。雨水洗滌，髒亂四散，諷刺人類的虛偽。

〈接棒〉

點起核燃料棒
給未來留一根事後煙

寂靜的生日會上
神吹不熄最後的蠟燭

這種反思，劍指自然生態的破壞、殘害，〈接棒〉性交的「事後煙」，比喻核燃料棒，激情得不負責任，懷孕生兒育女幾百萬，後果隨時大得難以想像。未來或已滅世寂靜，連神明無能吹熄，直到永恆。

〈十七歲的野比大雄〉

每個人心中都有一個大雄
除了你，大雄自己
是的，你就是寶殿上的活佛
在線條簡單的白日夢裡
代我們活著。大雄
你一直看著我們老去，突然
你也老了──已經十七歲了
你以為十八歲後的大雄們
會永遠留守在時光隧道的那邊
然而你突然十七歲了，說實話吧
你還是廢物嗎？叮噹、靜兒……
甚至技安都換了名字
怎麼大雄還是大雄
仍舊讓一隻忠心的機器貓
預告未來？難道你沒有怨恨過
那些爛法寶的功效總是撐不夠一集？
掩上法寶袋，再關掉電視
大雄還是大雄，然而十七歲
會一直是十七歲嗎？竹蜻蜓轉著
轉啊轉就揚起七十歲的髮絲
在空氣炮的勁風裡。大雄
聽說藤子二雄也不在了
你要一直在小學留級嗎？
然而你的確還未滿十七歲
是的，大雄，你的新電影又快上映了
不管這次的玩伴是怪盜、風使者
抑或恐龍

2014.3.18
讀張晨《十八歲的野比大雄》翌日

最後共讀詩人較長的，很香港的詩作，寫於讀張晨《十八歲的野比大雄》翌日，知名的網路小說。而日本動漫《叮噹》，乃香港人的集體回憶，就像一句：「叮嚀可否不要老，伴我長高。」

詩作代入大雄，與他對話，也是自我觀照。大雄目送我們長大，我們看他始終如一，涉及成長與懷舊，觀眾和大雄，回憶及文化，構成張力，引起共鳴。如今喚作《多啦A夢》，新電影我們還有空看嗎？

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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