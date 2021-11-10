台積電宣布進駐高雄、前進日本與索尼合資熊本廠，國內外兩廠力拚2024年量產

受惠5G手機的發展，未來台灣半導體產業，將以年成長10%的速度快速擴張。台灣護國神山——台積電（TSMC）於11月9日前進高雄市打造7奈米及28奈米製程的晶圓廠；隨即再公布與索尼（Sony）合資在日本熊本市開闢首座本土晶圓工廠，生產22至28奈米製程的晶圓，國內、外兩工廠力拚2024年開始量產。

台積電副總：未來十年對台灣半導體產業非常樂觀

今（2021）年台灣半導體產業表現優於全球，產值達新台幣3.6兆元。資策會（MIC）9月報告顯示，展望2022年，預估全球市場規模將達6065億美元（新台幣16.9兆元），成長率10.1%。

台積電（TSMC）資深副總泰永沛今（10）日強調，因為5G手機主機板的IC複雜性遠大於4G手機，在手機一直追求輕、薄的情況下，散熱問題是一大硬傷，這意味著晶片如果能耗高（易過熱），將會被淘汰，只有更換成7奈米以下晶片才能克服。

近來半導體產業已經成為各國的戰略性物資，但是半導體產業不容易「在地化」。他進一步解釋，產業需要資金、技術及人力密集，缺一不可，其中資金是最容易解決，但是技術與人力非一蹴可及。

反觀台灣上中下游產業鏈完整，未來十年對台灣半導體產業非常樂觀。他舉台積電為例子，除了技術持續領先外，公司專注本業不靠併購為成長目標，並且透過30年來累積的「客戶信任」，奠定於世界的地位。

面對日後大好的市況，台積電於11月9日董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠，預計生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工，2024年開始量產。

高雄市長陳其邁對此以三個字「緊緊緊」，闡述對台積電來高雄設廠的關切態度，他強調會以超高效率，打造最好的招商服務與環境，並提出「南方科技廊帶」構想要幫傳統工業城市高雄轉骨為半導體產業聚落。

《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃強調，這幾年將是台積電最大程度擴張的黃金年代，除了在先進製程2奈米於竹科寶山擴廠；現在高雄也跟著打造成熟製程7至28奈米製程，再加上美國亞利桑那州（Arizona）、日本熊本以及印度傳出也將尋求台積電協助建廠，擴張速度非常驚人。

台積電拍板赴日本首度合資打造工廠

受訪人黃柏堃進一步解釋，如果對台積電有研究的人，可以了解該公司非常不喜歡與其他公司進行「合資」。他說：「雖然台積電沒有明著講，但是理解『技術』以及其他合作公司的『機密』，對公司來說非常重要。」

「如果合資一方面就代表有一部分將會受制於人，二來在產能調度上也礙手礙腳，而且台積電並不是沒有錢！相反資金還非常多，」面對本次台積電「反常」的策略，他分析是「地緣政治」因素，已經大過於商業角度。

黃柏堃強調，這種合資模式日後將會持續發生，過去半導體業強調，專業分工（設計、製造及測試）降低成本提升利潤，但從今年開始將走向「反全球化」的策略，大量在本土打造產業鍊，這樣的情況在美國、日本以及印度最明顯。

台積電於昨（9）日公布，在日本熊本和索尼（Sony）合作打造日本首座晶圓製造工廠，最初設備投資額為70億美元（新台幣1960億元），其中索尼出資約5億美元，剩下的資金則由台積電負責，預計2024年底之前啟動量産。

在該計畫中，日本政府扮演相當重要的角色。《日本經濟日報》報導指出，日方認為該計畫有助於未來晶片的穩定採購，因此向兩家公司提供數千億日圓建廠。

報導稱，該廠台積電持股過半數掌握經營權，索尼則獲得20％以下股權，預計在當地雇用1500人，生產22至28奈米（落後製程），月産能上看4萬5000片，而這些晶圓主要用於汽車產業。

值得注意的是，本次日本政府補貼約一半資金建廠有但書，條件就是在日後在半導體供應緊繃時「優先」援助日本產業。報導還說，目前日本力挺該補助案的相關政治人物，力爭於今年12月召集的臨時國會提交相關的修正法案。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航