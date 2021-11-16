《異溫層迷航記》主編序：莫忘對異文化、另類聲音感到好奇、願意脫離舒適圈旅行的初衷

文：林浩立（嘻哈文化工作者，正式踏上人類學之路後進入了斐濟群島和更廣闊的太平洋世界，在芭樂人類學中重拾嘻哈的激情，書寫主題遍及音樂、電影、運動等流行文化現象，當然還有最愛的太平洋。現任教於清華大學人類所）

異溫層中的旅行者

芭樂探員HL

我喜歡聽故事，但原因不在故事內容本身，而是故事能蔓延出去、直通腦海與內心的路徑，召喚著我進入故事當中。這不需要是什麼千古鉅作，能一窺人間百態的日常生活真實故事即能達致。

我媽就是這樣的說故事高手，擅長的題材是人倫悲喜劇，能從我阿媽婚前一段跨越省籍的戀情講到地方上一位越南媽媽拉拔孩子的奮鬥。這些可不是街坊八卦傳聞，而是在密切相處後得到的傾訴，並且反映了在不同關係中如何處理各種問題的可能性，連我讀小學一年級的兒子也常聽得津津有味。

其中沒有道德警示的意涵，有的是或熟悉或陌生的各色人物怎麼因為獨特的生命歷程做出種種選擇。而當我的生命經驗與之交疊時，我也會想像要是我在其中會怎麼做。

就這樣，別人的故事成為我自己的，過去與現在互相照映。《大腦會說故事》一書的作者哥德夏（Jonathan Gottschall）認為渴望故事是人之所以為人的重要演化特質，使得人類能夠不斷將自己投射在不同情境中操練反應，調整對世界的認知與行動。雖然他強調的是虛構故事，但能將真實存在的他者的故事拉進自己的生命中，更是一種難得的體驗。

人類學對我來說也是如此。

在讀那些經典民族誌案例時，如峇里島的鬥雞、太平洋初布蘭群島的貝殼飾品交換、非洲努爾人的牛隻和婚姻制度，儘管發生在非常遙遠的地方，所描繪的行為更是前所未聞，但我還是能「懂」。

我懂的不是人類學家的解釋和他們想藉此闡述的文化、社會、結構等概念，而是在民族誌材料中現身的人們，為什麼會對某些事物如此在意、為什麼會創造出相應的說詞和儀禮。我能懂為何需要透過有著強烈感官刺激的活動來認識模糊的集體自我，我能懂為何對珍貴物件的取得不能強求，反而要更謹慎地遵守遊戲規則，因為這些都是我自己有過或是能體會的人類共同經驗。

記得在一堂研究所的課上討論涉及本體論轉向、閱讀難度相當高的民族誌《森林如何思考》時，在一片無法參透其中奧祕的哀鴻聲中，一位同學卻說能「懂」厄瓜多雨林中原住民和狗、猴子、美洲豹，甚至靈魂等非人行動者所進行之不同層次的溝通：因為在這親友不斷死去的環境中，他們永遠不會孤單。這個說法很簡單，卻又如此深刻。

人類學的迷人之處就在這裡，不是在讚嘆文化多樣性而已，而是在遙遠陌生的異文化世界中開闢同理共感的管道。

成為旅行者

在閱讀民族誌時能找到那一絲與自己文化或個人經驗的連繫，固然是妙不可言的滋味，但大部分時間，讀者是會迷失在繁瑣的民族誌材料中的。而當長期沉浸在田野中、執著於開放對話、細微符號、多方連結的人類學家想要絮叨起來，呈現出的成果堪比西斯汀教堂中的壁畫。

曾幾何時，原本跟公眾議題有著密切對話的學科，似乎逐漸成為了遺世獨立且自我耽溺的神祕知識。但如同文化研究學者詹姆斯・克里弗德（James Cli­ord）的提醒，人類學的本質不是在田野中的居處，而是旅行、移動、遊走。

這個行動固然有其西方特權的包袱，但也因為移動的不輟使得特權可以被挑戰、邊界得以被擾動、關係持續建立。這樣的旅行移動不只發生在實質的空間中，也包括書寫的天地。因此作為旅行者的人類學家，是具備能夠立即地回應世界上正在發生的大小事件的能力的。

一方面來說，因為習於遊走田野筆記、日記、報告之間，人類學家有著轉換調整文體的彈性；而另一方面，在事件發生的地點，似乎總是有無所不在的人類學家移動而來的痕跡。

芭樂人類學是什麼，或許就可以用這樣的角度解釋：一群願意離開自己的故鄉去到異文化生活，然後再度離開田野地的旅行者，以即刻當下的書寫，在世界與世界之間移動串連，即便這些新的關係會帶來新的質疑與挑戰也在所不惜。

二○一一年我從斐濟的田野地回到台灣準備撰寫博士論文，此時芭樂人類學共筆部落格已運作了一年多，但遠在熱帶太平洋島嶼上的我沒有跟上剛創始上線的風潮。

這年，魏德聖的《賽德克・巴萊》上映，引起各界廣大的迴響，芭樂人類學寫手陣容中有著不少長期關注原住民議題的學者，自然也沒有缺席。令我印象最深刻的一篇是邱韻芳的〈在眾「巴萊」之間沉思〉，裡面表達了對電影中許多情節安排凌駕賽德克族各支群之複雜歷史的不安。

文章刊登後，兩個月之間竟引出下方留言區高達一百二十八則的回應，其中包括族人、學者、記者、地方文史工作者，以及自稱「一般小觀眾」的讀者，而韻芳也針對每則留言一一回覆。雖然有些留言是對文章尖銳的挑戰，但大多能引起良好的討論。

身為一個剛從異文化田野歸來、即將投入一段孤獨寫作旅程的研究生，芭樂人類學的文字所能引起的多方互動給我相當大的震撼。在那留言區中，我彷彿看到一條條蔓延四處的路徑，雖然並非每條都是平順的，但至少是通向他方。韻芳從她的台灣原住民「異」文化田野移動到一個被視為共「同」知識的大眾電影，然後又開啟了更「異」質的對話。

由於芭樂人類學創立時設下的寫手需具有博士學位的不成文規定，成為芭樂寫手可以說是我完成學業的動力之一。二○一五年三月我完成博士論文口試，當天馬上跟主編郭佩宜報了喜訊，也立即受邀撰寫我人生的第一篇芭樂文〈饒舌、革命與伊斯蘭〉，正式加入芭樂農友社群。

我在攻讀學業的單調苦海中所累積的各種不務正業的興趣和自認被耽誤的滿腹珠璣，終於得到了發揮的舞台。我盡情地書寫，主題由田野地斐濟和太平洋出發，從音樂、電影、小說、漫畫、運動，寫到人類學史軼事、社論、書評、影介。這種感覺真的就像在多重的世界中漫遊旅行。

許多芭樂寫手都有這種脫離自己的田野地然後跨界旅行、移動的書寫經驗。我們有不少的時事文，是重大事件發生的當下與之有連結的寫手主動跳出來的即刻回應，例如二○一五年七月底反高中課綱微調運動中有位學生選擇結束自己生命，一直以來關注創傷與療癒的彭仁郁立刻發表了〈用聆聽與行動療癒創傷：給反課綱運動同學及其他大人的一席話〉。

我們有只是日常生活人與人相處經驗的分享，卻能走進讀者家戶中帶來實質影響。我說的是也收錄於本書的陳如珍〈「我不是你的家人」：香港菲律賓籍家務傭工吃飯的學問〉，在回應踴躍的留言處，有不少讀者表示更懂得如何跟家中幫傭甚至公司員工相處。

我們有身為系主任的林開世勉勵人類學系畢業生的講稿〈做一個會遲疑的聆聽者〉，卻也能對人生受用無比。我們還有司黛蕊、施永德兩位外國寫手，願意離開舒適圈以中文寫作，這之中因此還多了一條語言轉換的路徑。而在去年席捲全球的疫情和在世界各處延燒的抗爭運動，許多寫手也都能跳脫自己的田野地、由真切私密的日常經驗出發提供評論。這些都可以說是有著不同生命力的書寫旅程。

部落格書寫經驗當然並不總是美好的，有時候文章會引來尖酸的回應，而投入心力的作品則乏人問津。部落格書寫也有字數篇幅上的限制，無法更完善地發展自己的論點。此外，網路文章的「壽命」短暫，很快就會被其他事件與評論蓋過。然而，若是能讓更多從異文化洗鍊出來的人類學觀點走進公眾論述中，這些犧牲都是值得的。

最重要的是，共筆部落格書寫讓寫手們有機會走出去成為旅行者，並且在旅途中懂得更有效傳達自己的觀點、成為更好的作者、與讀者建立連結。

從共筆到成書的旅行

如今《異溫層迷航記【芭樂人類學2】》實體書的出版，又是另一個奇異的旅程。芭樂人類學目前大約有七十名常駐成員，而曾在部落格發表過文章的作者則高達一百四十幾位，這些人大多為文化人類學家，但其中也有考古學家、社會學家、心理學家、地理學家、歷史學家等，與人類學有著不同淵源的專家。

沒有錯，擁有博士學位確實是他們的共同點，但這不成文的規定來自部落格創立初始，希望學院中的教授、研究員能多多進行純功德、沒有績效、也不能幫助升等的大眾書寫以推廣人類學。往後，每當聽聞有新鮮博士產出，編輯群也會設法去聯繫邀約，就像當時的我一般，彷彿受邀進入一場轉換身分的中介儀式。

這裡可以練習拋開熟悉的論文語言，用平易的方式介紹自己的研究成果，或像我一樣選擇重新做人，發展出不同的學術人格。因此，這個社群其實更像一張牽連出來的有機網絡，成員彼此間不見得認識，且充滿著多重身分。

雖然如此，直指人類普同經驗的人類學故事，確實在訴說著某些共同的價值：對主流論述捕捉不到的渺小事物的好奇、對看似已蓋棺論定的現象的反覆推敲、對另類可能性和挑戰現狀之希望與能動性的著迷，然後藉此來反思更大的組織、結構、歷史的問題。

我想表達的是，人類學本身即是一門「異」與「同」不斷辯證的學問，但唯有透過出走，這個對話才能進行下去。因此若執著於芭樂人類學的「同」，會忽略有機的寫手網絡及其多方延伸的關懷所走出的「異」。

當《異溫層迷航記》計畫剛開始上路時，我粗略地整理了部落格上《芭樂人類學》未收錄且具有出版潛力的文章，依照所浮現的主題進行分類，整理出包山包海的主題，包括觀光、建築、身體醫療、宗教儀式、博物館文化遺產、社區發展、消費經濟、親屬家庭、性、展演藝術、電影漫畫、學術機構、音樂聲音、外交、環境物種、語言、數位遊戲、考古體質、飲食、體育運動、抗爭、選舉政治等，橫跨主流非主流的議題，這還沒算上常出現的中國、香港、東南亞、大洋洲、北美、南美等台灣以外的地理區域分類。仔細想想，當這些文章加總組合起來，所構成的世界會是多麼地異質。

若「同溫層」的相反「異溫層」指的是單一現實與經驗之外的廣闊穹蒼，那麼充滿旅行動能的人類學始終在嘗試躍入，在其中迷航，設法找尋共同的方向。

這就是這個學科生產知識的態度，總是設法鑽入各種細縫、超越各種界線。當愛聽故事的人類在腦中模擬想像各種可能性時，人類學家往往能藉由田野與世界的往返加以實現，甚至將可討論之事物的邊界推到非人的領域。

因此，當越來越多人說人類學的觀點像是一個「同溫層」，我樂觀地認為是因為我們已走向更多樣的主題，接觸到更多不同領域、生命經驗的讀者。至於能不能被接受、連結能不能產生、故事有沒有說好，當然值得被評斷，但至少我們已經航行出去了，而不是守在田野地中。這正是芭樂人類學共筆部落格最原初的價值，也是《異溫層迷航記》成書的目的。

本書從一片蓊鬱的芭樂森林中還是開闢出了七塊園地，分別是關於認識這個多重世界的人類學知識、席捲全球造成巨變的疫情、挑戰各種巨獸的抗爭政治、展現各種關係可能性的性愛家庭、在地方上敲打修補的空間社區行動、能吃能思的物種飲食、可聽可頌的音樂聲音，並由恩潔自云的「想像地球與人類終於再次合體之後，空氣中播放出了一首寧靜的宣言詩歌」的巧思，以一首目錄詩將這些世界串接起來。

我們期盼這些來自不同寫手之田野經驗、不同世界之角落、不同尺度之事物的人類學故事，透過實體書的重量，更有可能走進讀者的生命中。這當然是一段不穩定的旅程，但人類學願意這樣縱身一躍，訴說有可能會被置若罔聞的故事。

我們也應該時時刻刻提醒自己，莫忘對異文化、另類聲音感到好奇、願意脫離舒適圈旅行的初衷。我想，這大概就是我們面對「異溫層」的方式吧。

林浩立

二○二一年八月二十四日 在旅途中

相關書摘 ▶《異溫層迷航記》：離岸風電啟示錄，共創「漁與魚共榮」的友善海域空間

書籍介紹

本文摘錄自《異溫層迷航記【芭樂人類學2】》，左岸文化出版

作者：趙恩潔、林浩立（主編）

29位人類學家・35篇迷航異溫層的田野筆記

從異文化到異溫層，從看見、感受，理解到學習

《異溫層迷航記》延續芭樂人類學一貫的日常細膩，用問題回答問題。

本書分為七個單元。「連結異溫層的人類學開箱」是人類學面對當今快速變遷的世界與剖析「單一幸福路徑」的大補帖。面對COVID-19這個兩年來全世界都無法忽略的話題，「在這疫常的時空」從國境防疫、遠距教學、口罩意識形態、在地生活支持系統、疫情下的台灣原住民著手，提供了這場世紀之疫珍貴的田野筆記。

「許多奮鬥持續進行」則是芭樂人類學向來不會錯過的政治與抗爭，談香港、美國黑人與日本沖繩，也談了與我們切身的離岸風電，以及我們再熟悉不過的總統大選。

人類學家們在異溫層中迷航、返航、再迷航，並與我們分享那些稀奇古怪的，生機盎然的，積極亂入的，充滿福態的。分享最傷心，最黑暗，以及幸福的各種可能。

這是一本迷航於異溫層的田野筆記。

從中，我們想像與異溫層和解的可能。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航