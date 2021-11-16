《一瞬間的貼心》：與人約碰面，要表現得「好像才剛到五分鐘」

文：井上裕之

與人約碰面，要表現得「好像才剛到五分鐘」

在約定好的時間，到達約定會面的地點時，卻發現對方已經到了，大家應該經常遇到這種情形吧。

這時問對方：「您等多久了？」如果對方回答：「今天路上沒什麼車，我20分鐘前就到了。」就算自己沒有遲到，但聽到對方這麼說，應該還是會過意不去，只好向對方致歉：「讓你久等了，真是抱歉。」

與人約好碰面時，我都會提早出門。提早抵達會面地點後，我會在附近等待。直到接近約定時間的五分鐘前，我才會動身前往集合地點，並表現出好像才剛到不久的樣子。或者是，我看到對方已經到達集合地點後，就走過去說：「我也才剛到。」

為什麼我會說五分鐘前，而不是10分鐘前，或兩、三分鐘前？因為「10分鐘前到」會讓對方覺得你已經等了很久；「兩、三分鐘前到」則顯得太剛好，好像是刻意的。因此，五分鐘是最恰當的時間。

表現出五分鐘前才到的樣子，是一種小小的貼心，同時也可以避免讓對方覺得過意不去。不知不覺中，對方就會對你產生好感。一點一滴累積每個有好感的瞬間，大家自然就會覺得，你是個討人喜歡的人。

與他人相約碰面，你是經常遲到？還是喜歡提早到？這會大幅左右對方對你的觀感。

遲到很多次，就會給人壞印象，認為你不把時間當一回事。在與工作能力無關的部分被扣分，是很不值得的。與人約定見面，一定要提早到達，並貼心的表現出五分鐘前才到的樣子。這樣一來，對方和自己都能心情愉快。

遲到要先通知，免得對方不開心

以前曾有一位工作人員，經常以飛機誤點為由，在開會的時候遲到。飛機誤點是很家常便飯的狀況。但既然如此，為了趕上開會時間，就應該考量到飛機誤點的可能，搭乘更早的班機，或是盡可能提早一天抵達。

「火車誤點10分鐘，所以遲到」，這種情況也很常見。既然如此，為了準時赴約，就應該把誤點的情況考量在內，早點抵達約定地點才對。

如果是在東京，電車誤點是「看得見」的。因為，日本政府每年都會公告，哪一條路線容易誤點（日本國土交通省，東京圈鐵路路線誤點「可視化」資料）。

據資料表示，誤點較多的是中央、總武線各站皆停（三鷹至千葉），平日20天當中，曾多達19天誤點，誤點幾乎都是在30分鐘以內。如果搭乘的是容易誤點的路線，那麼為了及時赴約，就得考量可能誤點的時間，提早到達約定地點。

而提早抵達的等待時間，我都會拿來讀資料和書籍，絕對不會浪費。

想想「假使對方遲到，我會有什麼感受」

如果不得已會遲到，即便只遲到一分鐘，也要在發現即將遲到的時候，馬上知會對方。如果不確定自己能否及時趕到，也一樣要告知對方。我會用電話、LINE和Messenger等方式通知。

原則上，就是先預想「假使對方遲到，我會有什麼感受」就好。如果遇到這種情況，想想對方怎麼做會讓自己高興，再用同樣的方式對待對方，這就是貼心。

同樣的，如果自己提早知道對方可能遲到20分鐘，這20分鐘就可以另做安排，看是要用來回幾封郵件，或是瀏覽報告。

要是沒有收到任何聯絡，也不知道對方什麼時候會到，在這種狀況下根本無法集中精神做其他事情。遲到了還完全不通知，簡直就是浪費對方寶貴的時間。

平時就貼心，別人對你較寬容

或許有人會說：「我毫不介意別人遲到。所以我遲到的話，也不會知會對方。」不過，在商業場合，這種散漫、不嚴謹的想法可是大錯特錯。

是否精確完成工作、行為是否有利於維繫人際關係，這些都是商業場合所要考量的。如果總是精確完成託付的工作，用心經營人際關係，那麼就算偶有失敗，也不會被苛責，人際關係自然就和諧融洽。

我定期會發布影片，錄影的地點是在東京，雖然幾乎不曾出錯。但某一次，我誤以為錄影的時間是在「一週後」。當天，由於我沒有到攝影棚，工作人員就打電話聯絡我。

工作人員：「您是不是出了什麼事了？」

井上：「怎麼了嗎？」

工作人員：「我目前在攝影棚準備中。」

井上：「啊！我以為是下週。真是抱歉。」

工作人員：「沒關係。借來的攝影棚，我會想辦法處理的。我原本是擔心井上醫師發生什麼事了。沒事就好，我鬆了一口氣。」

結果，只好取消當天的錄影，但工作人員卻完全沒有責怪我，而且事後竟然還對我說：「沒有寄郵件提醒您，真是對不起。」

工作人員的這番話，真是百般為我著想。

為什麼他們願意對我這麼寬容？我想，這是因為我平常就很注重時間，如果遲到，我也一定會通知，這種重視彼此時間的習慣，讓他們願意包容我的過失。平時多用心，人際關係就會更穩固，偶爾不小心遲到或是搞錯時間，也不會對人際關係造成重大影響。

無故提早到，反而會耽誤對方的時間

遲到時也一樣，一定要注意，不要耽誤對方的時間。

每個人的時間是有限的。金錢可以買得到很多物品，但是任你多有錢，也買不到時間。因此，時間只應該花在有價值的事情上。

舉例來說，如果下午3點要與客戶開會。明明只是等公司同仁集合，有些人卻會把集合時間提早15至20分鐘。他的用意可能是讓大家有心理準備，所以早點集合。不過，所謂的「心理準備」，可以各自調整一下就好。如果需要會前討論，那就另當別論，不需要特別討論的話，提早五分鐘集合即可。

商業場合經常需要開會。開會這件事，一定會占用到參加者的時間。「真的有必要開這個會議嗎？」、「會議的會前準備時間會不會太長了？」多多思考這些情況，就是重視參加者時間的體貼表現。

書籍介紹

本文摘錄自《一瞬間的貼心：貼心，是最不花錢的投資。順手，讓機會、貴人、金錢主動找上你。》，大是文化出版

作者：井上裕之

譯者：賴詩韻

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與人約碰面，你得早到，但要表現得「好像才剛到五分鐘」。

請客，安排在自己熟悉的店；聚會後，記得適時遞上薄荷糖。

讚美對方外表，不如佩服對方人品。怎麼說最貼心？

當對方說「不用客氣」，你可別真的不客氣。例如點菜。

以上這些行為，就是貼心：一種出於關愛、體諒和感謝對方的心情，

順手自然表現出來的行為，是最不花錢的投資，

這種一瞬間的貼心，機會、貴人、金錢自動找上你。

作者井上裕之是日本銷售130萬冊的暢銷書作家、企管教練、潛意識治療師，

他的本業卻是牙醫師。

每次有年長女士來做假牙時，他總會多說一句：

「我會幫您把假牙做得美美的，讓您看起來很年輕喔！」

這種一瞬間的貼心，舒緩了患者的緊張，師奶們口碑相傳使他的生意不斷，

當他把貼心舉動應用在其他方面，更讓他本業以外的工作邀約不斷。

貼心，是天生的嗎？一點也不！

作者特別針對工作職場、家人與朋友關係，列舉許多不花錢的暖心訣竅。

這些小舉動，讓人不知不覺喜歡你。

與人碰面，你當然要提早到，但貼心的人會表現得「好像才剛到五分鐘」！

送禮，不要太貴，免得對方覺得你別有用心，

真正貼心的禮物是，這東西背後有洋蔥！

萬一是你收到禮？怎麼回？親筆寫回函最有誠意，就算字醜也沒關係。

要寫些什麼呢？本書有範例。

比實力更重要的事，老鳥看在眼裡，卻不會告訴你。

交給主管的報告，一定要仔細檢查。這是避免對方來回確認的貼心。

跟客戶見面，儀容最重要，這代表你的誠意！該怎麼做好事前準備？

跟人約吃飯，要安排在自己熟悉的店；聚會後，記得適時遞上薄荷糖。

領到薪水或獎金，記得感謝主管或老闆，這是老鳥才懂的貼心之舉。

對外人貼心，對親人也別怠慢。

怎麼對另一半貼心，不用耍浪漫，只要分享每日行程，並告知回家時間。

對待父母呢？告訴他們「和兄弟們都處得很好」，最能讓他們放心。

朋友應該怎麼相處？就算有些事情你不認同，聽聽就好，不要批評。

能否抓住人生的機會，其實與出身和學歷無關。

你要做的，就是貼心，讓人想「拉你一把」。

這是最不花錢的投資，機會、貴人、金錢都會主動找上你。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬