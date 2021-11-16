《台指期傻瓜當沖法，讓我本金翻5倍》：學會「台股期貨」，下班之後照樣能看盤賺錢
我們想讓你知道的是
投資人常因為8種理由凹單（抱著賠錢單不賣，等待行情反轉），但凹單凹到贏錢，反而是當沖者災難的開始。為什麼？只要觀察三種盤勢，用三原則來對應操作，當天下單當天賺，當沖套利超簡單。
文：Queen怜
認識台指期，下班後一樣可交易
台指期，就是「台灣加權股價指數期貨」，又簡稱「台股期貨」，為台灣期貨交易所（台灣期交所）發行的第一檔期貨商品，連結標的是台灣加權股價指數，為台灣交易量最大的期貨商品。而台指期是市場慣稱，書中也會直接以台指期來稱呼。
這裡的期貨，指的是一種買賣契約，買賣雙方約定在未來指定的時間點，須按照契約指定的價格來交收標的貨物，交易單位為「口」，契約中的買方須付給賣方一筆保證金以簽訂此契約。
本書討論的台指期有兩種類型（見圖表1-1），一種是台股期貨，俗稱大台；另一種是小型台股期貨，俗稱小台。這兩者的分別在於「單位價值」，也就是每口跳動1點所表示的價格並不相同，大台每一點代表200元，小台每一點代表50元。在計算損益時，依據持有的口數×跳動的點數×相對應的代表價格，才是真正的損益金額。
舉例來說，如果買進後，於台灣加權股價指數上漲100點時賣出，則獲利金額計算如下：
- 一口大台的獲利金額＝1口×100點×200元＝2萬元
- 一口小台的獲利金額＝1口×100點×50元＝5,000元
台指期重要時間：結算日、交易時間
只要是股票開盤日，期貨市場就可以進行交易，但兩者開盤和收盤的時間並不同（見圖表1-2）。期貨市場的交易時間，是公告交易日期的上午8點45分～下午1點45分（上午盤、日盤）及下午3點～次日上午5點（下午盤、夜盤），當月結算日則為上午8點45分～下午1點30分（1點30分～1點45分和下午盤時間仍可交易次月期貨）。
至於股票市場的交易時間，為公告交易日期的上午9點～下午1點30分，而且沒有到期日限制，除非股票下市，否則可以持續持有。
從上述可以發現，台指期比股票多了晚上的交易時間，交易時段更彈性，一般上班族也可以善用下班時間來投資，不過要注意，夜盤無法享有當沖原始保證金減半（註：台指期進場前帳戶內須有一筆原始保證金，若於日盤當沖，原始保證金所需金額只要規定的一半），成交量也比日盤少。通常來說，日盤震幅比較大，開盤時間又比較短，所以波動較為快速，此時要賺價差也較快。但偶爾也會遇到晚上國際盤大漲或大跌的狀況，夜盤就會跟著反應，這時波動便不輸日盤。
台指期還有個特點——結算機制，也就是有固定的結算日，具有持有期限的限制，這一點和股票相當不同。
買進台指期的最長持有時間到月結算日，每個月的結算日期為合約月份的第三個星期三（見圖表1-3，可查詢台灣期貨交易所網站：首頁＞交易制度＞行事曆），持有至結算日到期時，即使不賣出，仍會被強制平倉（了結交易），也就是無論損益，皆會依現貨市場的「結算價」來強制賣出。
六種不同合約月份，近月交易最熱絡
台指期有六種不同到期月份的合約，分別為連續三個月份加上三個接續的季月（3、6、9、12月）。以2021年7月19日（結算日前）選擇商品為例，選項就包含：
- 連續第一個月：7月份台指期。
- 連續第二個月：8月份台指期。
- 連續第三個月：9月份台指期。
- 第一個季月：12月份台指期。
- 第二個季月：隔年3月份台指期。
- 第三個季月：隔年6月份台指期。
如果在結算日後選擇商品，則以次月為連續第一個月，依序類推。例如2021年7月26日（結算日後）選擇商品，就從8月份台指期算起，選項包含：
- 連續第一個月：8月份台指期。
- 連續第二個月：9月份台指期。
- 連續第三個月：10月份台指期。
- 第一個季月：12月份台指期。
- 第二個季月：隔年3月份台指期。
- 第三個季月：隔年6月份台指期。
另外，當月的合約稱為近月，時間週期較長的稱為遠月。一般來說，近月的成交量最大、交易也最熱絡；遠月的成交量最小、交易相較不熱絡，因此投資人通常會選擇近月的交易合約。
保證金制度
台指期還有一個特別的制度——保證金制度。保證金有兩種：原始保證金、維持保證金，以下分別敘述兩者差異。
首先，交易台指期前，要先開立交易帳戶。與股市不同，台指期在下單前，帳戶內必須先有一筆保證金，此稱為「原始保證金」，可視為進入操作台指期的門檻，若帳戶內金額少於原始保證金，就無法進行交易，以此防止投資人無法承受風險。
舉例來說，目前大台原始保證金為18.4萬元，表示帳戶內至少要有18.4萬元，才能交易一口大台。
大台與小台的原始保證金金額不同，且每隔一段時間，就會依照大盤指數調整，像現在指數較過去翻漲，原始保證金金額也跟著翻倍，所以建議投資人上台灣期貨交易所網站查詢最新金額（首頁＞結算業務＞保證金＞保證金一覽表＞股價指數類）。
當投資人沒有自行做好風險控管，也就是沒有如上述設好停損的範圍，造成虧損超過原始保證金的25％（風險指標）——假設原始保證金15萬元，即虧損超過3萬7,500元（15萬元×25％）時——期貨商會發出追繳通知，要求投資人在次日中午12點前補足原始保證金的金額。
至於「維持保證金」，約為原始保證金的75％，也就是虧損25％後剩餘的部分（接上例，15萬元－3萬7,500元＝11萬2,500元＝15萬×75％）。倘若帳戶內金額低於維持保證金，又沒有在次日中午12點前補足金額，期貨商會強制平倉，亦即強制賣出（註：若帳戶金額虧損後剩不到原始保證金的25％，期貨商也會強制平倉）。
以帳戶內有原始保證金15萬元、交易一口大台為例，當虧損達到188點時，期貨商會發出追繳通知，請投資人於規定的時間內補足原始保證金。計算如下：
交易一口大台為例，假設原始保證金＝15萬元
維持保證金＝15萬元×75％＝11萬2,500元
原始保證金15萬元×25％（風險指標）＝3萬7,500元
虧損188點時，金額為200元×188點＝3萬7,600元
→超過原始保證金的25％
帳戶餘額＝15萬元－3萬7,600元＝11萬2,400元
→低於維持保證金
應補金額＝原始保證金15萬元－11萬2,400元＝3萬7,600元
限期內若未將保證金補足至15萬元，期貨商依規定可以逕行強制平倉，亦即所謂的「斷頭」。虧損金額視當時的賣出價格為準，假設期貨商強制平倉時的虧損為200點，則投資人的這筆虧損即為200點，並非188點。
最後，考慮到許多人是從股票開始踏入投資的世界，但股票與台指期有許多不同，我把較常見的項目整理成圖表1-5。
女王台指期小教室
整體而言，操作台指期具有以下優勢：
1. 股性單純，不用煩惱選哪支標的
研究台指期，只要先決定是交易大台、小台，再根據指數走勢決定做多、做空，不像股票有幾千檔選擇。
2. 交易成本低
對於交易頻率較高的投資人來說，光是交易成本，就能省下一筆可觀的費用。
3. 高槓桿，能夠帶來高獲利
運用較少的資金進行投資，以獲得高報酬，這既是優點也是缺點。但也是因為台指期的波動大，一旦操作技巧夠強，就可以賺得比股票還多。
4. 流通性良好
台指期的成交量夠大，如2020年的大台日平均成交量就達189,078口，小台則有245,109口，像股票跌停鎖死、賣不掉的狀況，在台指期歷史上只出現幾次。
5. 沒有放空限制
股票可以融券放空，但有許多限制，比如借不到、遇到強制回補等問題；台指期則沒有放空限制，多、空自如。
書籍介紹
本文摘錄自《台指期傻瓜當沖法，讓我本金翻5倍：三種K棒走勢＋操作三原則，不鑽研個股、不盯籌碼，當天下單當天賺，下班回家接著賺！》，大是文化出版
作者：Queen怜
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Queen怜在40歲才學習期貨操作，
為什麼可以成為台指期當沖女王？
台指期當沖女王Queen怜，
曾是一個連K棒是什麼都不知道的家庭主婦，
為了想賺點外快，接觸期貨，還跑去上課，結果賠了一百多萬元……
個性不服輸的她，發憤自學、拜師求指導，
短短一個月，就用本金50萬元賺到102萬元，
隔月獲利再破百萬元，不到兩個月，她的本金就翻升5倍多！
這本書是Queen怜累積多年實戰經驗，整理的台指期傻瓜當沖法，
更有上過她的課的學員，在僅僅兩個月內，
就從賠三十幾萬元，變成倒賺10萬元！（而且每天操作不到2小時！）
只要觀察三種K棒走勢，加上操作三原則，
不必鑽研個股、不盯籌碼，上班下班都能賺！
投資台指期，不用選股，下班也能賺
台指期的漲跌是看台灣加權股價指數，投資人不必煩惱要選哪支標的。
資金少的人還能以小搏大，目前交易一口小台，不到5萬元就能開始；
加上交易成本比股票低（股票證交稅0.3％，台指期期交稅僅十萬分之二），
成交量又夠大，不怕會像股票一樣賣不掉。
台指期還有夜盤交易（下午3點到隔天早上5點），
下班之後照樣能看盤賺錢！
當沖女王的「等它一下」致勝心法
過去，大盤指數一天波動一、兩百點就算大，
但隨著大盤指數突破15,000點，一天波動一、兩百點反而是常態。
（對一口小台或大台來說，波動200點就是價差1萬元或4萬元！）
在這樣的情況下，跟著走勢順勢做當沖、不預測，賺得更安全。
Queen怜還有獨家看盤法：訊號出現時「等它一下」，慢點進場沒關係，
後面還有一大段漲跌幅可以賺。作者親自分享她的操作實例。
只要學會觀察K棒，連傻瓜都能賺
明天的漲跌，沒人能預測，因此當沖操作，一定要當日出場、不留單。
想賺錢，就看5分K，以收K價和開K價為準，不預判走勢，
這種「眼見為憑」式操作，初學者也能輕鬆判斷該續抱或該退場。
萬一行情跟自己想的不一樣呢？記得千萬別凹單，
投資人常因為8種理由凹單（抱著賠錢單不賣，等待行情反轉），
但凹單凹到贏錢，反而是當沖者災難的開始。為什麼？
只要觀察三種盤勢，用三原則來對應操作，
當天下單當天賺，當沖套利超簡單。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬