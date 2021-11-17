《買票政治學》：兩黨互相揣摩，民進黨也針對支持者特性，發展出政黨獨特屬性的賄選模式

文：王洲明

綠營，獨特的收買模式

隨著司法獨立改革，以及國民黨恩庇侍從主義的崩潰，加上工商發達、人際社交往來頻繁，政黨、政治人物、候選人為因應司法查察賄選法令，以各種技倆加以規避，賄選模式也隨時代、地域、族群不同而隨機調整。

買票技巧猶如變形蟲的例子，隨處可見，1980年代後期，民間流行「大家樂」、「六合彩」賭博，有意行賄的候選人與樁腳，於選前即依附於時興玩意，以利其競選買票。

政治大學王亦彬碩士論文提到：「在1992年立委選舉，出現了一種彩券式的買票方式，又稱為選舉六合彩。彩券式買票的運作有兩種模式：第一是由候選人的樁腳開盤與選民對賭，賭勝者可得到一定倍數的獎金；第二種則請選民先繳交若干費用購買餐券、競選衣帽等當作憑據，如候選人順利當選，則可憑餐券衣帽換回不等的現金。

這樣的買票方式，一來可利用選民想贏錢的心態，激勵選民積極拉票；二來就算面對檢調查察，候選人犯的不過是賭博罪，不會被判決當選無效，也不會影響當選資格；且就算不幸落選，候選人也還有一筆不小的賭金收入。」

台灣刑法第1條開宗明義：「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限。」亦即採罪刑法定主義，法無明文規定的就不罰，讓有意行賄的候選人、樁腳，設計出形形色色的花招。

即使遭到查獲，由於依法無據，就算遭起訴，最後在律師舌燦蓮花的巧辯迴護下，終究難以定罪，故「年年出新招、屆屆耍花樣」，勇於跟查賄行動近身纏鬥。

每當新的行賄手法出現，查賄機關只能在事後亡羊補牢，在媒體與民意的嚴厲批判聲中，或者在選後的檢討會上，提案修改查察賄選法令章則與要點。

如需修法者，由法務部轉送行政院，再轉送到立法院﹔即使排入議程，在政黨與特定黑金立委層層「把關」下，所增修法條不是尚有漏洞，就是互有矛盾。行政機關為迴避上述困境，只能在頒訂行政查賄要點中，擬具較嚴密的規章，以便對付政治人物與樁腳機伶的買票手法。

賄選手法可說是林林總總，不一而足。歷次選舉之前，法務部都會召開選前反賄選及查賄工作座談，並就新的賄選模式擬定新的反賄選策略。

比如2005年的三合一選舉，賄選花招百出，根據法務部「第十二任總統副總統及第七屆立委選舉反賄選及查賄工作綱領」，其中即擬出「本部就目前蒐集之情報資訊，尚發現下列賄選手法，請各檢警調機關應特別注意防範：（1）藉無摺存款之方式存入現金買票。（2）分段接力買票之方式。（3）車上交付現金賄選之方式。（4）以拉抬股價等方式賄選。」

黨外時代與民主進步黨初創時期，只要選舉提到賄選，常跟國民黨陣營聯想在一起。早期地方士紳大都靠向國民黨，國民黨也都眼尖的儘找些闊爺出來參選，一來有錢好輔選，二來士紳平時人脈廣闊，可用來動員買票的網脈多。部分選民則視選舉賄款為「爺兒散財、政府退稅」。

反正，司法查賄政策冷漠低調，碰到對手大張旗鼓的反賄選挑戰，金牛候選人態度曖昧、閃躲迴避；如果下游賄選被抓，樁腳自行擔待，競選總部迅速切割斷尾。若不幸幹部或總部被人贓俱獲，立刻承認係報恩自掏腰包，候選人以忙於競選、對賄選情況一無所知而撇清。

草根起家的民進黨早期加入者巨富商賈不多，少數財力不錯的參政者，礙於黨的人脈、社團、組織動員網絡有限，還是只能停留在「揭發弊端、文宣造勢」、「搖旗吶喊、野台造勢」方式，聚攏人氣與拉抬選情。

即使有錢，也發不太出去，或不太敢發出去，更礙於既然痛責對方買票，自己有錢也不好意思買票，或只能「點」狀發放，所以只能一路高喊「抓鬼」、「反賄選」口號。

民進黨候選人選前常找對手簽反賄選公約，或到神壇斬雞頭、到城隍廟詛咒，或在鄉下貼「買票死了了、賣票死翹翹」靈符等，利用宗教習俗嚇阻善良選民，也利用反賄選噱頭搏得媒體版面，真是省錢省力。

從經濟上來講，利用各方盲從、無帳捐輸、游（油）刃有餘，以此方式打起選戰可說輕鬆愉快。因為執綠旗參選有這種優勢（有人說成好處），執政期間，私下的「政治獻金」更是數倍成長。故從中央到地方，不管派系、山頭、樁腳幹部，護己地盤者多，擴大社會層面少，從後來的初選「排藍條款」可見。

保護派系或自己拿到綠營代表權，自忖靠著「搖綠旗、穿綠衣」，就可輕鬆享受政治利益。只要代表綠軍選贏了，江山利益儘歸派系幹部或私人；選輸了，還是掌控綠軍在該選區發言與代表權，等待下次選戰機會。

長期的流派鬥爭，加上排擠新血注入，人才匱乏的窘境，從阿扁當選總統八年期間，很多縣市依舊推不出鄉鎮市長候選人，以及28場補選全軍覆沒可以證明。黨的人才缺乏與戰力疲態，顯露無遺，卻少見反省與改革計畫。

地方山頭仍然大言不慚，高嗆30年前的「不支持綠營就是不愛台灣」口號，自欺欺人。霸佔地盤、鬥垮同志，讓掌握中央執政資源的民進黨，選戰模式慢慢走向迂腐短視路線。

有怎樣的執政黨就有怎樣的反對黨，日益茁壯的民進黨在羽翼漸豐，以及從地方到中央得到政權之後，手握龐大行政資源，不但有樣學樣，也針對支持者的特性，發展出政黨獨特屬性的賄選模式。

升級，造勢、募款一兼二顧

經過多年，兩黨選戰模式互相揣摩、交流與學習，造勢或賄選的樣態也漸為相似接近。比較常見的賄選模式有三：造勢活動、募款餐會以及兩者兼而有之的活動。

以假造勢真出遊（參加造勢也順便出遊）、假募款真餐賄（持券僅係避人耳目），真假夾雜、有無各俱，黨工與樁腳拿到動員費，各顯神通，以達成上級配額指令。至於檢調查察賄選時，因為都真的去造勢，少部分人真的有購券，只要查辦不積極，則不難辯解脫罪。

沒錢沒勢參加選舉，總不能照著選罷法的硬規矩：「不能到處插旗、不能逾時吵到鄰居」，如果這樣無聲無息行禮如儀，走完選務工作程序，只有等著落選回家吃自己。

選舉造勢是民進黨拿手好戲，從在野到執政，始終如一。但執政後，吸引選民的論述少有新鮮議題，「台灣獨立建國」在台上台下已喊到有氣無力，口號治國的政治市場漸漸走向谷底。但偏偏大場的造勢活動，就是要比人氣，若太少人出席，不但台上演講的大老闆會生氣，透過電視畫面的直播，更會自露未戰先敗痕跡。

為了動員選民出席，山頭樁腳各顯招術拉人氣，但遊覽車、便當、保險、茶水等，統統需要新台幣。既然沒新鮮議題，也沒警民街頭衝撞的預期把戲，只好改招鄉親一日遊，早上逛景點聯誼，晚上造勢吶喊舉旗，一兼二顧。

即使上車的人人都繳錢，但如果「提供免費或自付額與成本顯不相當之國內外觀光遊覽活動」、「提供免費或自付額與成本顯不相當之餐飲」、「提供往返居所地與投票地之交通工具」，則有違反2001年最高法院檢察署陳報法務部備查的「賄選犯行例舉」。

民進黨首度中央執政期間，因為造勢活動被查辦的典型案例如下：

一、阿文之友會

不少綠營人士盤算，中央執政權應該會由民進黨長期掌控，如何把國民黨的地方勢力連根拔除，並全盤接收藍營長期在基層的佈建，複製「陳明文模式」成為民進黨經營基層顯學，也是擊潰藍營選戰的典範。

陳明文是嘉義縣林派掌門人，27歲就擔任縣議會議長，後來連任三屆台灣省議員，又高票當選立法委員。但縣長寶座始終是黃派的天下，比較弱勢的林派毫無機會問鼎。

陳明文從藍營倒戈投靠，帶來國民黨綿密組織動員的經驗，用其數十年建立的人脈動員網絡，外加民進黨鐵票及所擅長文宣與造勢活動，打起選戰，省錢、省工又有實效。

2001年陳明文首度參選縣長時，由「阿文之友會」招待選民免費旅遊，被控賄選，案經嘉義地檢署起訴，嘉義地方法院判有罪，台南高等分院判無罪，最高法院發回更審。

台南高分院更一審判無罪，最高法院再度發回更審，台南高分院更二審判無罪。最高法院又發回更審，台南高分院更三審改判徒刑九個月、褫奪公權二年、緩刑三年，歷經八年訴訟，2009年終審無罪定讞。

二、全國勞工挺扁後援會

陳水扁競選總部2004年在桃園縣體育館舉辦「全國勞工挺扁後援總會成立大會」，台電台中火力發電廠（台電工會第9分會）以舉辦會員、眷屬出遊活動，先到苗栗縣西濱海洋生態園區遊玩及用餐。

包括門票、午餐和保險費（合計約500元）全免，經費由民進黨透過管道買單。參加活動的人也證實中午席開60多桌，並有穿民進黨背心者穿梭其間。動員文宣內容印在A4紙上，左下方有第9分會的圓戳記，右邊印有公告期限：

2月21日（星期六）舉辦通霄海洋生態博物館、桃園巨蛋體育場一日遊，行程如下：快樂出帆→通霄海洋生態博物館→桃園巨蛋體育場→快樂返程。預定開車路線： 第1線：電廠大門口→梧棲→大甲→通霄。第2線：烏日→大肚→龍井→沙鹿→清水→大甲→通霄。第3線：台中火車站→台中港路沿線→高速公路→通霄。第4線：台中火車站→大雅路沿線→高速公路→通霄。第5線：其他。以上行程（含保險）完全免費，並提供當天每人午、晚餐，歡迎攜伴、攜眷參加，詳細情形請洽詢工會。

本案被告是台電工會理事長施朝賢（之後被推薦當選民進黨任務型國大代表），歷經五次再議，終以不起訴結案。台中地檢署連續四次不起訴的檢察官為曲鴻煜、鄒千芝、郭景銘、藍獻榮，台中高分檢2006年由主任檢察官林朝榮結案。

三、宜蘭縣長選舉

陳定南2005年10月29日在羅東鎮成立競選總部，客家後援會長李元武與副執行長邱智賢、南澳分會長范振東，動員60多人參加造勢，結束後，帶大家到餐廳吃飯，由李元武買單，花費2萬1000元。

11月27日民進黨宜蘭市長候選人陳歐珀在宜蘭市河濱公園舉辦餐會（陳定南未出席），每張餐券200元，李元武買70張交范振東，再轉給邱智賢分送南澳地區選民。這群人搭車要進入會場時，被檢警查獲並查扣餐券。

2006年檢察官偵查終結，李元武被求處二年、褫奪公權五年，邱智賢及范振東也分別求處一年六個月、褫權三年。其餘支持者也都起訴。

宜蘭地院審理時，檢察官與李元武等40名被告達成認罪協商，李元武判一年、褫權一年、緩刑三年；范振東與邱智賢判十個月、褫權一年、緩刑二年；其餘被告從判四個月到二個月，可易科罰金，均褫權一年、緩刑二年。由於是認罪協商，不得上訴。

陳定南是政治人物中最鐵面無私的人，之前擔任兩屆宜蘭縣長、法務部長，都堅持法律人本色，喜歡或討厭他的人都不懷疑他的守法。但是號稱「抓鬼青天」，回鍋再度參選縣長時，竟有活動被檢舉賄選，只能無奈竭力辯護，去世後才獲澄清。

四、羅文嘉走路工事件

2005年台北縣長選戰期間，蘆洲市「環堤觀景社區」管委會主委洪志雄，因擬參加隔年里長選舉，自掏腰包發給參加羅文嘉活動的二十輛包租公車上每人300元。

走路工疑雲爆發後，羅文嘉以「永遠退出政壇」保證自己清白，民進黨主席蘇貞昌與該黨台北縣11位立委，也以如果羅文嘉賄選，他們就退出政壇或辭職（以政治生命替羅擔保）。

立委李文忠更召開記者會，表示發走路工的事，既經查清楚是洪志雄的個人行為，與羅文嘉無關，因此就沒有退出政壇或辭職的問題。

台北縣政府環保局臨時雇員高女，為求羅文嘉順利當選，則在當年11月5日起，連續三個周六晚間，委由黃女邀集房客、鄰居、友人，到羅文嘉競選總部參加造勢活動，並交給每位參與者200元走路工。

隔年5月，高女經檢察官達成協商認罪，板橋地院判六個月並得易科罰金、緩刑二年；共同發送200元走路工的黃女，依選罷法判三月得易科罰金、褫權一年。

羅文嘉連續在「縣市平等、河岸牽手」活動、競選總部造勢會，爆出數宗走路工案，但全由發送者一肩擔起，在起訴、判決書中，都未見有更高層級的幕後人士涉案。

檢舉此案的藍營立委於定讞後，由板橋地檢署核發孫大千等四人共40萬元獎金，其中李永萍決定將所分10萬元，轉贈給側錄影帶的「大南客運」陳姓司機。

五、高雄市長候選人走路工賄選

2006年12月8日晚上，高雄市民古鋅酩、蔡能祥自行出資4萬6000元，在黃俊英（國民黨）選前之夜造勢晚會後，於返程兩輛遊覽車上，發放參加晚會民眾每人500元，有收受民眾指證屬實。

一審法官認為，該活動自傍晚5點時搭車至晚間10點左右返家，內容包含搖旗、搖加油喇叭、高喊當選等，全程參與尚非輕鬆。而選前造勢晚會，本質上是以候選人當選為目的而舉辦，內容在支持推薦候選人，對選舉人為拉票等選舉活動，其招攬民眾及其親友捧場，增加熱鬧氣氛，目的在聚集人潮、宣傳造勢，而非在換取選票。

法官並且表示，500元走路工錢，從目前社會經濟價值觀念，以及本件造勢活動情節、活動後隨即發放、全車民眾只要有參加，不論有無選舉權，都可獲得等情觀之，衡諸經驗法則及社會常情，「應非意在買票對價的不正利益，而屬參加該活動者的工資，非屬買票性質」，因此判決無罪。

但二審合議庭認為，古鋅酩為了支持黃俊英競選高雄市長，擅作主張，對參加造勢晚會的民眾交付現金，嚴重敗壞選風，判刑三年半、褫權三年；另蔡能祥基於好意，同意代為發放賄款，他也收受賄賂500元，因此被判八個月、褫權二年（減為四月、得易科、褫一年）。

最高法院發回更審後，高雄高分院更一審改判古鋅酩三年半、褫權三年；蔡能祥一年半、褫二年（減為九月、褫一年）。雙雙上訴結果，遭最高法院駁回，最後是以有罪定讞（都未易科、未緩刑，都需入監）。蔡能祥於發監前夕上吊自殺，本案並未查出幕後出資者，藍綠雙方陣營都不滿意。

書籍介紹

本文摘錄自《買票政治學：民主奇蹟下的賄選怪象》，前衛出版

作者：王洲明

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

抓鬼大隊駕到！

見證台灣政治賄選史——

真人．真名．真事．真數據

孤身對抗藍綠政客共犯結構的俠客記

「我沒有朋友，更拒絕出社會後的學生來訪以免耽誤他們前途。」——王洲明

紀錄真實捉鬼個案與親身實戰筆記

實例融化官方獎勵抓賄獎金的糖衣

實證刺破政客吹噓捉鬼懸賞獎金的謊言！

「ㄨㄨ娘，你講那麼多，誰聽你的？你們這些讀書人，都是書呆子！課本寫的、老師教的，都是不切實際的理論，跟社會現實剛好相反。反正我們沒有用錢買票，沒有人會理我們。」

本書從王洲明個人的故事出發，直擊台灣政壇錢權交織的陰暗面。

以賄選與反賄選為重心，觀察並彙整官方「棍子與胡蘿蔔」的作為與產出效果，在司法獨立與侍從體制崩解後的買票新手法，以及官方針對行賄手法的「道、魔」因應之道，也有深入敘述。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航