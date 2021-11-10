電動皮卡新創Rivian有亞馬遜和福特撐腰，IPO集資近120億美元，挑戰特斯拉領先地位

由電商巨擘亞馬遜（Amazon）投資的電動皮卡製造商Rivian Automotive首次公開募股（IPO），發行定價為每股78美元，遠高於上調後的指導價格區間，該家電動汽車製造商完全稀釋後，估值超過770億美元（新台幣2.1兆元），集資達120億美元（新台幣3360億元）。

不過，專家卻強調電池、自動駕駛以及軟體是產業關鍵，未來能否順利量產、上路，才投資關切焦點。

Rivian IPO一輛車都還沒賣，已經籌資近120億美元

近年來電動車風潮越刮越大，產業領導者特斯拉（Tesla）市值在今年10月正式突破1兆美元的驚人成就，一舉將創辦人馬斯克（Elon Musk）推上全球首富的寶座，連帶使電動車產業欣欣向榮。

除了特斯拉受到矚目外，正在起步階段的Rivian正以電動皮卡迅速竄起，成為不可忽視的新能源公司，而今年對Rivian也是重大的一年，因為第一台量產型電動皮卡R1T在美國在伊利諾伊州（Illinois）正式亮相。

Rivian憑什麼能與特斯拉相提並論？Rivian的創辦人兼執行長Robert Scaringe，一開始賣跑車，直到2012年才改變了方向，轉而瞄準輕型皮卡的大眾市場，經轉切入市場獲得關注。

這個決定為他搶得先機，因為連特斯拉的去（2020）年11月發布的電動皮卡Cybertruck，預計明（2022）年才會投入量產。

根據英國媒體《金融時報》報導指出，已經至少有5.5萬名消費者支付了1000美元，以便排隊購買Rivian其中一輛皮卡或SUV，報導稱，大股東在Rivian開始生產電動車前，已經預定了10萬輛電動送貨車。

隨著電動皮卡市場日漸明朗，本次IPO除了亞馬遜挹注大筆資金外，還包含了：氣候認捐基金（Climate Pledge Fund）、D1 Capital Partners、福特汽車（Ford Motor）以及普信（T. Rowe Price Group）等投資者認購，整體金額達到籌資近120億美元（新台幣3360億元）。

顧問公司Navigant分析師Sam Abuelsamid認為，Rivian有望發展得很好，甚至拔得頭籌。他說：「如果說誰能銷出最多電動車，肯定是特斯拉；但若從商業角度來看，由於產品上的優勢，Rivian獲勝的機會又更大一點」。

不過，市場也傳出聲音強調Rivian並不適合投資。研究調查公司Great Speculations的Trefis Team強調，電動車產業的關鍵在於電池、自動駕駛以及軟體。

電池、自動駕駛及軟體，Rivian的具體優勢是什麼？

雖然Rivian以R1T 皮卡和R1S SUV切入汽車產業中最賺錢的市場，在美國SUV是大眾市場最受歡迎的身款，而皮卡則是利潤最高。但是，Trefis Team把話說得直白，除了時間點掌握得很好以外，Rivian還有什麼優勢呢？

以特斯拉為例子，該公司的核心發展目標並不是汽車本身，反而是在電池、自動駕駛和軟體，尤其是自動駕駛、軟體的發展著力相當深，Trefis Team進一步指出，在電池供應鏈上（中國）也建立起產能。

他們說，特斯拉皮卡車款Cybertruck預定量超過50萬台，而且售價（4萬美元）硬是比Rivian（67500萬元）還要再便宜2萬7500（新台幣77萬元），更不用說還有傳統大廠福特（Ford）緊追在後。

福特旗下F-150皮卡是美國最暢銷的車款，該公司正打算將其電動化。Trefis Team很篤定的說，未來幾年內消費者，將有陸續好幾款不同公司廠牌的電動皮卡和SUV可供選擇。

今年Rivian能夠量產交付的數量僅為1025輛，這也凸顯了在供應量上的不穩定。Trefis Team稱：「我們認為，在這些基準點上，該公司股票的價格風險太大」。

「原本擔心是需求不夠，現在看來真正的問題是『供應不足』，」《華爾街日報》報導呼應了市場上的憂慮，供應問題不僅在Rivian，而是整個電動車產業。報導解釋，像Lucid、Rivian這樣的新創電動車公司還來不及面對「晶片荒」的問題，就已經在「電池」供給上遇到很大的挑戰。

報導中提醒，不要以手機的角度，看待電動車的發展，電動車雖然是汽車走向科技化，但它仍然是「龐然大物」，不可能像是小型手機那樣快速量產。現階段只有等到產量足夠且在路上看到它們行駛，再進行投資才是明智之舉。

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核稿編輯：翁世航